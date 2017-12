Jan Svěrák sa po štyroch rokoch vrátil k snímke pre deti

Tri opery v jednom filme, Philip Glass aj Keunerland, Klasici(zmus)

23. aug 2014 o 0:00 Miloš Ščepka, her, kul

Tri opery v jednom filme

Kinotip

Český režisér a producent Jan Svěrák sa štyri roky po snímke Kuky se vrací sám vrátil – k filmu pre deti. Jeho Tři bratři v Česku žnú úspechy, za prvé štyri dni si ich prišlo pozrieť 135 126 divákov. Kritiky sú prevažne pozitívne. Ojedinelé výčitky sa týkajú skôr nie úplne presnej reklamy.

Traja bratia totiž nie sú filmová rozprávka a ani označenie „hudobný rozprávkový film“ diváka celkom nepripraví na to, čo ho čaká. Svěrák syn totiž do filmovej podoby adaptoval trojicu miniopier Jaroslava Uhlířa na libretá Zdeňka Svěráka. Operky Budulínek, Karkulka, O dvanácti měsíčkách a Šípková Růženka pod titulom Miniopery uvádza Nová scéna pražského Národného divadla. Divák by teda mal vedieť, že nosným komunikačným i náladotvorným prostriedkom filmových Troch bratov je spev. Pesničky Uhlířa a Svěráka otca, samozrejme, nie sú skutočným operným dielom. Hudba i text pracujú s čistou detskou až detinskou hravosťou, teatrálnou sebaštylizáciou, no aj s istým nadhľadom a silnou dávkou humoru.

Do filmu sa napokon dostali tri: O Šípkovej Ruženke, Červenej čiapočke a Dvanástich mesiačikoch. Všetky sú operne nadnesené, každá z nich je ladená na iný spôsob – od pochmúrnej osudovosti až po parafrázu na ruského Mrázika. Dovedna ich spája fakt, že mužskými hrdinami sú sedliacki bratia (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus a Zdeněk Piškula) hľadajúci nevesty. Je to hrubý oslí môstik, a nielen v prípade mladučkej Karkulky (skvelá Lucie Maria Štouračová). Preto nastupuje rozprávač – rozprávkový Spisovateľ (Zdeněk Svěrák), ktorý ho zjemňuje komunikáciou s divákmi a celému dielku dodáva dojem, akoby ho stvoril sám Jára Cimrman.

Dôverného požmurkávania na dospelého diváka je plný celý film, počnúc vtipným hereckým obsadením cez hudobné a textárske nápady, repliky so silou bonmotov až po niektoré zámerne naivné, no pritom funkčné triky. Je obdivuhodné, ako suverénne Jan Svěrák dokázal rôznorodosť poetík, tém, hrdinov i žánrov zladiť do celku, ktorý je nielen súdržný, ale vyhýba sa patetizmu aj pachuti umeliny. Nie sú tu možno závažné posolstvá, hlboké analýzy komplikovaných vzťahov ani detailne vykreslené charaktery, no predsa to nie je málo: Traja bratia je vtipný, zábavný film, ktorý dokáže vytvoriť príjemnú, veselú náladu.

Philip Glass aj Keunerland

Stanica Banská Štiavnica, Sobota 17.00, nedeľa 14.00

Kto chce stráviť víkend v Banskej Štiavnici, okrem festivalu Jazznica v niekoľkých podnikoch v centre mu ponúka kultúrny program aj kultúrne centrum na železničnej stanici. V sobotu tam muzikanti z Cluster Ensemble zahrajú diela amerického otca minimal music Philipa Glassa a v nedeľu sa tam chystá premiéra unikátneho predstavenia. Jeho názov je Keunerland, odohrá sa formou prechádzky. Začne sa v priestore čakárne vlakovej stanice, odkiaľ sa publikum vydá po stopách štyroch mužov, priateľov. Nemecký autor Marold Langer-Philippsen voľne vychádzal z textu Bertolda Brechta Fatzer a jeho Príbehy pána Keunera. Ten je situovaný na koniec prvej svetovej vojny, keď skupina vojakov a odpadlíkov hľadá miesto, kde môžu zostať alebo sa aspoň najesť. Témy ako armáda, hlad, česť, priateľstvo, právo rozvíja Langer-Philippsen v kontexte súčasného sveta, aj na príklade správ z Ukrajiny. Inscenované situácie, performancie a živé live stream prenosy čakajú na publikum za každého počasia. Divákov vyzvú počas predstavenia fotografovať a dokumentovať celú trasu príbehu.

Klasici(zmus)

Nedeľa / Koncert, Dvorana VŠMU Bratislava, 19.00

Meno Mareka Štryncla je u nás známe z projektu Mater skladateľa Vladimíra Godára so speváčkou Ivou Bittovou a súborom Solamente naturali. Tento český dirigent je zároveň violončelista, ktorý v roku 1992 založil vlastný súbor Musica florea špecializovaný na starú hudbu v štýlovo poučenej interpretácii. To znamená, že keď hrajú diela z obdobia baroka či klasicizmu, snažia sa hrať ich čo najvernejšie (s využitím dobových nástrojov).

V Bratislave cez víkend predstavia tematický program Českí hudobní vyslanci s dielami z obdobia klasicizmu od autorov Josefa Myslivečka, Františka Vincenca Kramáře a Františka Xavera Richtera.

TV tipy na dnešný a zajtrajší večer

SOBOTA

Markíza 20.30 - Chceš ma, chcem ťa

Abby Richter je ambiciózna producentka talkšou, ktorá je hrdá na to, že dokáže v priebehu chvíľky vyriešiť akýkoľvek problém – okrem toho, že je stále slobodná. Keď začne klesať sledovanosť, je nútená spolupracovať s kolegom, ktorý ju irituje absolútne vo všetkom.

Dvojka 21.05 - Človek na moste

Dráma z obdobia druhej svetovej vojny zobrazujúca neľútostný boj partizánov proti nemeckým fašistom. Výpoveď o hrdinstve dedinského učiteľa, ktorý sa náhodne dozvie o sabotáži namierenej proti nemeckým vojskám.

Plus 22.25 - Zábavný park

Je leto 1987 a čerstvý absolvent univerzity James sa nemôže dočkať vytúženej cesty po Európe. Ekonomická kríza však zhatí všetky jeho plány a donúti ho vziať brigádu v zábavnom parku.

Jednotka 23.55 - Utopenec na úteku

Bláznivý príbeh renomovaného huslistu, ktorý podľahne čaru krásnej ženy a o chvíľu čelí obvineniam, že zavraždil jej manžela. Takisto nevinne sa ocitne medzi sprisahancami, ktorí plánujú zavraždiť tajomníka OSN.

NEDEĽA

Dvojka 20.05 - Oko nad Prahou

Príbeh Jana Kaplického, jedného z najtalentovanejších architektov svojej generácie. Kaplický opustil Československo v roku 1968. Takmer o štyridsať rokov neskôr sa vrátil do svojho rodného mesta Prahy a čelil najväčšej výzve svojej kariéry.

Markíza 23.00 - Čierny jastrab zostrelený

September 1993. Somálsko je zmietané občianskou vojnou a zahraničná potravinová pomoc sa stáva predmetom zúrivých klanových bojov. Na rozdeľovanie jedla majú v rámci OSN dohliadať Američania. Vodca najsilnejšieho klanu však vyhlási OSN vojnu.