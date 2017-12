Emma Stone: Jej podmanivému pohľadu podľahol i Woody Allen

Americká herečka hrá v jeho najnovšom filme Kúzlo mesačného svitu, ktorý sa práve premieta v našich kinách. Dvojica medzitým nakrúca spolu ďalší film.

24. aug 2014 o 9:42 Alena Štifilová

Jej podmanivému pohľadu podľahol už kdekto. Naposledy Woody Allen, keď ju vybral do svojho najnovšieho filmu Kúzlo mesačného svitu. Ten sa práve premieta v našich kinách, dvojica medzitým spolu nakrúca ďalší film.

Stačí, aby sa na vás pozrela svojimi veľkými hlbokými očami a vy stratíte hlavu. Presne táto jej vlastnosť a tiež vrodený komediálny talent zaujali Woodyho Allena a svojho hlavného hrdinu postavil pred neľahkú úlohu. Má odolať jej šarmu a usvedčiť ju zo šarlatánstva. Čim dlhšie sa o to Colin Firth usiluje, tým viac je ňou očarený. O takej krásnej žene sa mi ani nesnívalo, hovorí jej, keď spolu tancujú v Kúzle mesačného svitu.

Nová snímka Woodyho Allena sa odohráva v dvadsiatych rokoch minulého storočia na južnom pobreží Côte d'Azur v prostredí francúzskej smotánky a Colin Firth v nej stvárňuje britského iluzionistu, racionálneho ateistu, ktorý verí len zdravému sedliackemu rozumu a dôkladne premysleným trikom.

Emma Stone je zase mladučká kráska, médium, čo vidí budúcnosť i minulosť a rado komunikuje so zosnulými.

„Moje mentálne videnie je akoby v hmle,“ sťažuje sa raz pri stole. „Je to ranná hmla alebo skôr para?“ cynicky sa spýta Colin Firth. „Vy si zo mňa uťahujete,“ hnevá sa Emma, „myslíte si, že ma prekabátite, aby som vám povedala, ako podvádzam ľudí?“



S Colinom Firthom vo filme Woodyho Allena Kúzlo mesačného svitu (2014). FOTO: OUTNOW.CH.

Dve škatuľky denne a zachrípnutý hlas

Emma Stone naozaj patrí medzi najkrajšie herečky Hollywoodu, do jej pohľadu sa i napriek silným dioptrickým šošovkám, ktoré nosí, už zaľúbil Jesse Eisenberg v komédii Zombieland, Ryan Gosling dokonca dvakrát, v trileri Lovci gangstrov i v komédii Bláznivá hlúpa láska, hlavne však americký herec Andrew Garfield.

Najprv ako Spiderman, keď stvárnila jeho školskú lásku Gwen Stacyovú, potom osobne, keď v roku 2010 dokončili nakrúcanie snímky Amazing Spider-Man. O štyri roky neskôr sa znovu stretli pred kamerou, v máji mal premiéru Amazing Spider-Man 2 a kritici ocenili, že chémia, ktorá medzi nimi funguje v súkromí, sa preniesla i na plátno.

Jej sexepíl pôsobí na mužov priam magicky, umožňuje ho i hlboký chrapľavý hlas. Nevďačí zaň dvom škatuľkám cigariet denne, má ho od detstva. Ako novorodenec trpela chronickými brušnými kolikami, šesť mesiacov bez prestania plakala, až si poškodila hlasivky.

„Dodnes strácam hlas, ak dlho hovorím, v podstate je zázrak, že vôbec rozprávam.“ Súčasne priznáva, že od dvanástich rokov fajčí a hoci vie, že by nemala byť zlým príkladom pre fanúšikov, život bez cigariet si nevie predstaviť.

Známa je aj historka o tom, ako sa jej ako pätnásťročnej podarilo presvedčiť rodičov, že musí odísť do Los Angeles a stať sa herečkou. Pozvala ich do svojej izby, dostali popkorn ako v kine a pustila im na počítači powerpointovú prezentáciu s názvom Project Hollywood 2004.

„Vedela som, že herectvo je niečo, v čom som dobrá, čo chcem robiť ako svoju profesiu. Trvalo mesiac, kým súhlasili,“ hovorí. V januári 2014 sa skutočne sťahovala aj s mamou do Los Angeles, prenajali si apartmán, Emma prerušila školu a prešla na domáce vzdelávanie. Filmové ponuky však neprichádzali, trvalo tri roky, kým získala úlohu v tínedžerskej komédii Superbad a filmový svet si ju všimol.



S Andrew Garfieldom tvorí pár aj v skutočnosti. Na snímke záber z filmu Amazing Spider-Man 2 (2014). FOTO: OUTNOW.CH.

Chodila som na koncerty Woodyho Allena

Jej skutočnou láskou sú komédie, obdivuje komikov Eddieho Murphyho, Billa Murrayho, Charlieho Chaplina, Steva Martina či herečky Diane Keatonovú a Annie Hallovú. A, samozrejme, Woodyho Allena.

„Vždy som snívala, že s ním raz budem pracovať. Chodievala som dokonca počúvať, ako hrá na klarinet (v newyorskom hoteli Carlyle), taká veľká fanúšička som bola.“

Tomu, že v týchto dňoch s ním nakrúca druhú romantickú komédiu, stále nemôže uveriť. Voňavý a štýlový juh Francúzska vymenila za americké mestečko West Greenwich na Rhode Islande a flirtovanie s Colinom Firthom za lásku s Joaquinom Phoenixom.



Tínedžerská komédia Ľahko ju zbaliť (2010). FOTO: OUTNOW.CH.

Meditácie mi zmenili život

Úzkostlivo si stráži súkromie, jediné, čo je ochotná novinárom prezradiť, je pocit šťastia, ktorý ju momentálne sprevádza.

„Prežívam asi najšťastnejšie obdobie svojho života,“ hovorí a dúfa, že ponuky od dobrých režisérov neprestanú prichádzať. Vždy mala tendenciu k úzkostiam a neurózam, v kombinácii s neistým hereckým povolaním to bolo utrpenie. Od pätnástich rokov cítila vnútorný tlak, či je dostatočne úspešná, či jej kariéra napreduje a film bude mať úspech.

„Možno viac ako iní ľudia som potrebovala, aby veci v mojom živote boli zorganizované a ja som postupne dosahovala ciele, ktoré som si stanovila,“ opisuje.

V januári tohto roku vyskúšala meditovať a stalo sa vraj niečo neuveriteľné. „Už predtým som to skúšala, ale nefungovalo to. Teraz som začala a zrazu mi to úplne zmenilo život. Meditujem raz alebo dvakrát denne. Je to tá najlepšia vec, čo som mohla pre svoju hlavu urobiť. Odporúčam všetkým ženám, ktoré tak ako ja pravidelne trpia stresom, úzkosťami alebo neurotickými myšlienkami.“



S Ryanom Goslingom v kriminálnej dráme Lovci gangstrov (2013). FOTO: OUNOW.CH.