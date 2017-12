Nové knihy

Lucia Sasková: Nebezpečná

Slovenský spisovateľ

Čo rok, to román, navyše komerčne úspešný. Hlavne vlaňajšia Zlatokopka o svete luxusu, peňazí a predstieranej lásky vyvolala očakávania, do akej témy sa ambiciózna autorka pustí tentoraz a aká bude jej ďalšia hrdinka. Byť normálna, mať normálny vzťah, niekoho milovať, byť šťastná, znie odpoveď. Nič zvláštne, no veci sa začnú vyvíjať inak a protagonistka zisťuje, že je nebezpečná. Pre seba aj pre svoje okolie...

Vladimír Vedraško: Invaze Československo 1968

Mladá fronta

Vedraško napísal knihu na základe rozprávania generála Alexandra Michajloviča Majorova, ktorý dostal rozkaz „oslobodiť Československo od kontrarevolúcie“. Majorov ako prvý z „osloboditeľov“ poskytol v roku 1998 osobné svedectvo o invázii. Unikátna kniha prináša mnoho doteraz nepublikovaných informácií a autentických ukážok dobových hlásení.

Dušan Mitana: Nočné správy

KK Bagala

„Večer som bol v kine, dávali Buňuelovho Anjela skazy. Videl som ho už druhý raz, ale určite nie naposledy,“ začína sa titulná poviedka tretej knihy Dušana Mitanu. A to isté si mnohí povedali (a iste aj povedia) i pri čítaní tejto zbierky poviedok, ktorých zdanlivá všednosť kontrastuje s ich tajomnou až iracionálnou pointou. Deväť príbehov (prvýkrát vyšli v roku (1976) završuje jedno obdobie Mitanovej tvorby, úvodné a nezabudnuteľné, do ktorého patria ešte Psie dni a Patagónia.

Juraj Šebo: Tehelné pole

Ikar

„Na Tehelné pole som začal chodiť s mamou. Otec nikdy neprotestoval, akoby chcel dať najavo, že matkine nedeľné výlety chápe ako súčasť harmonického manželstva,“ vraví Milan Lasica v knihe o už neexistujúcom štadió〜ne. Jej autor popri knihách o všetkých dekádach svojho života reaguje aj na aktuálne témy (V–klub, Budmerice). Tentoraz je to Tehelné pole, veď ako vraví Lasica, „v tých časoch televízia nebola, takže poriadny futbal sa dal pozerať len na Tehelnom poli“.