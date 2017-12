Rodák z Palerma nakrútil filmový hit Mafia zabíja iba v lete o dospievaní

Regulujeme mlieko, regulujeme syry – len na zatýkanie mafiánov ešte európsky zákon nemáme, hovorí taliansky režisér Pif. Publikum v Montreale by mu rado pomohlo.

24. aug 2014 o 14:09 Montreal

Stačí, že Pierfrancesco Diliberto povie, že je zo Sicílie, už sa všetci smejú: „Aha! Mafia, mafia!“ Aby aspoň trochu upozornil na to, že to nie je až také smiešne, nakrútil film Mafia zabíja iba v lete.

Na festivale v Montreale sľuboval, že keby sa niekomu jeho koncept nepáčil, po premietaní mu vráti peniaze. Potom siahol do vrecka a ukázal, že má iba dvadsať dolárov.

Nech šiel okolo ktokoľvek

Vyrastať v Palerme nie je bohvieaká zábava, hovorí teda vo svojom filme, ktorý je – v zásade komédiou.

Vyrastať v Palerme znamená, že mafia zasiahne všetky obdobia aj všetky kapitoly ľudského života, a keď je nejaký mladý muž zaľúbený, zbytočne si bude robiť na zvádzanie plány. Jeho odvahu a dômyselnosť môže každú chvíľu narušiť nejaký výbuch na ulici. Tak ako to zažil hrdina tohto filmu, ktorého si v dospelom veku zahral sám režisér, prezývaný Pif.

Na festivale v Montreale ho sprevádzala Monique Elisabeth Catalino zo štúdií Cinecitta. Hovorí, že Pif je najobľúbenejším tvorcom v Taliansku.

Doteraz pracoval v národnej pobočke MTV a toto je len jeho debut, no producenti už bojujú o to, aby s ním mohli nakrúcať. Pochopiteľne.

Mafia zabíja iba v lete je šarmantný film a aj romantickú linku má vtipnú - napriek tomu, že aj dráma v ňom je zreteľne prítomná.

Pif vytvoril verný obraz sedemdesiatych a osemdesiatych rokov, keď obyvatelia Palerma pristupovali k mafii tak nezúčastnene a ľahostajne, až sa mohlo stať, že členovia jej klanov bez zábran vraždili aj za bieleho dňa a pred očami kohokoľvek, kto šiel okolo.

Ak chcel o tom nejaký novinár napísať, vedenie redakcie ho odpratalo na šport. A ak s tým malo náhodou problém nejaké dieťa a životný štýl Cosy Nostry nedokázalo prijímať len ako lokálne dobrodružstvo, rodičia ho upokojili: čo sa bojíš, mafia zabíja len v lete.

video //www.youtube.com/embed/xvh8N6rjboQ

Niektorí hrdinovia hrajú krátko

„Môj film je tak trochu odpoveďou na folklórny obraz mafie, ktorý sa vo svete vytvoril aj vďaka Coppolovmu Krstnému otcovi,“ hovorí Pif.

Americký režisér kedysi provokoval veľkým opusom o tom, že po spoločenskom vzostupe dosiahnutom nelegálnou cestou nemusí nevyhnutne nastať pád a niekoľkým hercom tým poskytol veľké a divácky aj vďačné filmové úlohy.

Vo filme Mafia zabíja len v lete sú hrdinami muži, ktorí po niekoľkých krátkych epizódach odchádzajú zo scény – mŕtvi. Napríklad šéf palermských carabinierov Dalla Chiesa, inšpektor Boris Guliano alebo sudcovia Paolo Borsellino a Giovanni Falcone.

„Dnes to s mafiou na Sicílii nie je také hrozné, preto už mladá generácia ani nevie, kto proti nej kedysi bojoval,“ hovorí Pif. „Ja ich však veľmi obdivujem a keby som mal deti, práve o nich by som im najviac rozprával.“

Čo sa týka dnešnej činnosti mafie, za najhorší región sa považuje Calabria na juhu Talianska. A ak už nemá taký vplyv v politike, kontroluje mnoho oblastí biznisu.

„Hovorím síce, že už to s ňou nie je také strašné, ale nehovorím, že prestala existovať. Jedným z dôvodov je, že ani Európska únia nám v tom veľmi nepomáha,“ upozorňuje Pif.

„Dojíma ma, že sú reguly na to, koľko tuku má byť v mlieku a aký vysoký má byť camembert, ale nie je žiadny zákon, ktorý by umožnil zatknúť usvedčeného mafiána, ak si vyrazí z Londýna do Berlína,“ dodáva.

Bez ceny neodídem

Za film Mafia zabíja iba v lete už dostal Pierfrancesco Diliberto viac cien, medzi nimi aj Donatella, národnú cenu za najlepší debut. Precestoval s ním už takmer celý svet a len sa pritom usmieva: „Ak mi nechcú dať cenu, ani sa neobťažujem prísť.“

Monique Elisabeth Catalino hovorí, že promovať tento film je veľmi jednoduché a keďže je už v kontakte s jesenným festivalom v Budapešti, vidí celkom reálne, že prídu aj na Medzinárodný filmový festival Bratislava.

Diváci v Montreale s obdivom prijali, že Mafia zabíja iba v lete je len Pifov prvý film a na konci premietania zvolali: „Dajme mu nejaké peniaze, nech nakrúti aj druhý!“