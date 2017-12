Trhák s hviezdnym obsadením

Ako scenáristi prichádzajú o ilúzie

Trhák je hudobná komédia z 80. rokov s hviezdnym obsadením

Pôvodne to mala byť „sonda do života súčasnej dediny“, ale pôvodný zámer debutujúceho scenáristu na Barrandove roztrhali na kusy a samoľúby režisér sa z neho rozhodol urobiť megalomanský Trhák.

Keďže scenáristu hrá Zdeněk Svěrák a režiséra Ladislav Smoljak, ktorí sú skutočnými autormi tohto filmu z roku 1980, vznikla hudobná komédia. Je to film o filme, či presnejšie muzikál o vzniku výpravného muzikálu, v ktorom sa objavilo množstvo vtedajších hereckých aj hudobných hviezd - Hana Zagorová, Juraj Kukura, Josef Abrhám, Waldemar Matuška, Petr Čepek, Petr Spálený, Jiřina Jirásková, Dagmar Patrasová, Jiří Korn a ďalšie známe mená. Skupina Fešáci Michala Tučného si strihla hasičský zbor, členov Apollobeat spoznáte ako traktoristov, skupina Kroky obsluhuje v predajni potravín.

Texty piesní sú hravé a často zámerne infantilné, dialógy iskria cimrmanovským humorom: „Pán režisér, načo je tu ten kôl? Je svieže ráno, pred horárňou stojí zarazený pilot, píše sa v scenári. Ale nie, to je pilot práškovacieho lietadla, nápadník najmladšej dcéry. Aha, vy ste myslel toho Korna. Mládenci, zmena! Ten kôl vyberte a do diery zarazíme pána Korna. Ale on nie je zarazený do zeme, ale z toho, že v horárni nik nie je doma, chápete? Tak takto ste to vy mysleli. A neprekážalo by vám, keby stál v tej diere, keď už tu tá diera je?“

S odstupom rokov je zarážajúce, koľko narážok autorom vtedy prešlo. Možno aj preto, že Svěrák so Smoljakom sa opäť dali dokopy s ostrieľaným režisérom Zdeněkom Podskalským st. (Noc na Karlštejne) a využili dobové volanie komunistického režimu po komunálnej satire.

Jaro Varga: Was ist Kunst?

Výstava Jara Vargu Was ist Kunst?, ktorej vernisáž bude dnes o 19.00 h v bratislavskej galérii HIT na Hviezdoslavovom námestí vo dvore Vysokej školy výtvarných umení, je súčasťou jeho dizertačnej práce. Tú bude v tom istom priestore obhajovať o niekoľko hodín skôr, o pol jedenástej predpoludním.

„Na začiatku (v roku 2009) bola zdevastovaná stavba mojej základnej školy v Trebišove, ktorú som kontinuálne navštevoval ako ’urban explorer’ v rokoch 2009 až 2011, do momentu jej zbúrania,“ hovorí Varga. Osud tejto stavby podľa jeho slov v ňom vygeneroval množstvo otázok. Je zánik dôležitej vzdelávacej inštitúcie v malom meste symptómom zániku histórie, ktorá bola touto vzdelávacou inštitúciou reprezentovaná? Čo produkuje absencia tohto miesta? Ako a kým môže byť zaplnený mentálny priestor, ktorý sa uvoľnil v momente ideologického vyprázdnenia, opustenia, straty funkcie, fyzického zmiznutia? Aká je rola umelca pri nazeraní na tento jav? Viaceré z otázok sa sústredili na rolu umelca a na jeho možnosti takýto priestor uchopiť, diskutovať, skúmať, hľadať riešenia, prezentovať; a to v spojení s architektúrou, archeológiou, históriou, etnografiou, antropológiou, urbanizmom, edukáciou.

V nasledujúcich rokoch výskum na základnej škole sprevádzali ďalšie projekty -Cinema Paradiso (2009), 180° (2012), Fuck your school, Našiel som to, ale neviem to nájsť (2013), Stratené knižnice (2012), Topografia stratených kníh (2013), Was ist Kunst? (2013), Budúcnosť minulosti (2013), Návrat do budúcnosti (2013). Terajšia ýstava v galérii HIT poskytuje komplexný pohľad na dlhodobý umelecký výskum s akcentom na najnovšie diela o opustenom vojenskom meste Milovice a potrvá do 7. septembra.

Tehelné pole – chrám futbalu

Prezentácia knihy Juraja Šeba Tehelné pole – chrám futbalu bude dnes o 18.00 h v letnej čitárni U červeného raka v Bratislave na Michalskej ulici. Hostia: Mária Kráľovičová, Tomáš Janovic, Jozef Valovič, Kamil Peteraj, hudba Peter Vašek, moderuje Dado Nagy.

Dub Gallery

Vo výstavnom priestore Slovenskej výtvarnej únie Umelka na Dostojevského rade 2 v Bratislave bude dnes o 19.00 h vernisáž výstavy Dub Gallery. Vystavujúci umelci: Martin Knut, Kristína Revucky Mésároš, Dávid Baffi, Alexandra Barth a Andrea Bartošová. Kurátorkou je Beata Jablonská, výstava potrvá do 14. septembra.

Dušan Grúň v Kafe Scherz

V Art klube bratislavskej Kafe Scherz na Palisádach bude dnes od 20.02 h spievať Dušan Grúň.

Dajto 20.15

Môj sused zabijak

Nicholas, ktorého volajú Oz, je zubárom, no jeho pokojný život sa úplne zmení, keď sa stretne so svojím novým susedom Jimmym - alebo ako ho s úctou volajú v podsvetí - Jimmym Tulipánom, ktorý dlho pracoval ako profizabijak pre mocný Gogo gang.

Dvojka 21.00

...nebo být zabit

Viedenčan Ernest, ktorý bojoval proti fašizmu už v Španielsku a mladý Pražan Kim sa ocitnú medzi hľadačmi bômb, vybranými spomedzi väzňov koncentračného tábora. Tesne pred likvidáciou tábora sa rozhodnú spolu

Jednotka 21.20

Kapitán Cain

V prístave nájdu vo vode telo mŕtvej ženy. Poručíčka v nej spozná svoju priateľku, ktorú už dlhší čas nevidela. Hneď sa jej nezdá, že by mohlo ísť o nehodu, a začne vyšetrovať okolnosti jej smrti.

Markíza 21.40

Neľútostná pomsta

Will je šťastne ženatý, no všetko sa razom zmení, keď je jeho ženu Lauru na ceste z práce brutálne napadnú. Kým Will čaká v nemocnici na správy o stave svojej ženy, osloví ho Simon a dá mu veľmi zaujímavú ponuku.

ČT 2 21.55

Ať žije republika

Na konci vojny sa nemecké vojska sťahujú z Moravy do Čiech pred postupujúcou Červenou armádou. Sedliakom však neprináša radostný pocit ani tak oslobodenie, ako skôr jedinečná príležitosť rabovať na opustených statkoch.

Dajto 22.15

Vesmírna pechota 2

Najlepšia jednotka Federácie sa stretne v boji s hordou nepriateľských hrôzostrašných Chrobákov. Tentoraz sa však lesť nevydarila a nepriatelia na útočiacich pilotov už čakali. Malá skupinka vojakov bojuje s oveľa inteligentnejším a prefíkanejším nepriateľom.