Breiner a Stivín budú hrať aj komentovať

Koncert z cyklu Mosty – Gesharim, čítačka Ireny Brežnej, výstava Obsah štvorca a čo pozerať večer v televízii. Kultúrne tipy na stredu.

27. aug 2014 o 0:00 Alexander Balogh

Mosty – Gesharim

Peter Breiner a Jiří Stivín budú v liptovskomikulášskej synagóge nielen muzicírovať, ale aj komentovať svoje diela

KONCERT 19.30

Hlavnými hviezdami 21. ročníka medzinárodného projektu Mosty – Gesharim v synagóge v Liptovskom Mikuláši budú Peter Breiner a Jiří Stivín, ich hudobnými partnermi Poliak Marcin Olak (gitara), Maďar Gyula Babos (gitara) a slovenskí muzikanti Stano Palúch (husle) a Boris Lenko (akordeón). „Program je orientovaný smerom k džezovým interpretáciám z Breinerovej tvorby známym pod názvom Slovenské tance,“ hovorí autor projektu Ladislav Snopko. „Podobne budú koncipované aj maďarské, české či poľské časti. Hudobníci v Liptove skúšali už od nedele.“

Program tohtoročných Mostov vychádza z konceptov, ktoré boli realizované v roku 2012 a 2013. Ide o stredoeurópsky hudobný projekt, v rámci ktorého sa stretnú výrazné hudobné osobnosti a pripravia spoločný koncert, nahrávaný verejnoprávnym rozhlasom a televíziou. Pôdorys tohto podujatia tvoria umelci z krajín V4, v roku 2012 to bolo stretnutie poľského klaviristu Leszeka Moždžera, českej huslistky a speváčky Ivy Bittovej, maďarského saxofonistu Mihály Drescha spolu s mladým slovenským hráčom na trúbku Oskarom Törökom. Vlani sa v Mikuláši stretli osobnosti beatovej generácie Jószef Szkrek (poľská skupina SBB), Radim Hladík (Blue Effect) a Marián Varga (skupina Collegium Musicum) doplnené Pavlom Hammelom.

„Súčasťou dnešného programu bude aj slovná komunikácia medzi Petrom Breinerom a Jiřím Stivínom, ktorí sú známi aj ako skvelí hudobní komentátori svojich diel,“ dodáva Snopko.

Irena Brežná

Literárny večer / Bratislava, U červeného raka 18.00

Preklad svojho najnovšieho románu Die undankbare Fremde, ktorý v slovenčine vyjde pod názvom Nevďačnica, predstaví na Slovensku Irena Brežná. Slovensko-švajčiarska spisovateľka a novinárka študovala slavistiku, filozofiu a psychológiu na univerzite v Bazileji. Aktívne spolupracuje s organizáciou Amnesty International, realizovala a podporovala rôzne humanitné a ženské projekty, napríklad v Guinei a Čečensku. Na Slovensku spolupracuje s feministickým vzdelávacím a publikačným projektom Aspekt, ktorý podporuje od jeho vzniku. Za svoje publicistické a literárne texty získala niekoľko ocenení. Je stálou prispievateľkou niekoľkých švajčiarskych a nemeckých novín a časopisov, napríklad Neue Zürcher Zeitung, Berliner Freitag.

Letná čitáreň U červeného raka sa nachádza v centre Bratislavy, v bývalej obrannej priekope. Vstupuje sa do nej cez barokový dom, kde sídli Múzeum farmácie.

Obsah štvorca

Výstava Pyecka Gallery / 18.00

Vernisáž výstavy čerstvého bakalára na Fakulte výtvarných umení v Brne Juraja Ďuriša s názvom Obsah štvorca je dnes o 18.00 h v košickej Pyecka Gallery na Hlavnej ulici 40. Autor, známy ako Fiasko, sa v portfóliu pýši stážou na L'École spérieure des arts v Bruseli a účasťou na niekoľkých ročníkoch medzinárodného festivalu Street Art Communication.

Výstava potrvá do 15. septembra.

TV tipy na dnešný večer

Dajto 20.15

Nepriestrelný mních

Tajomný mních bez mena, majster kung-fu už šesťdesiat rokov putuje po celej zemeguli. Opatruje magický zvitok, v ktorom sa skrýva kľúč k neobmedzenej moci. Cíti však, že jeho biologické hodiny už netikajú tak silno ako doposiaľ.

Plus 20.45

Tajná zbraň

Detektív Skims (Terrence Hill) sa po rokoch vracia do Miami, kde sa stretne so svojím dávnym priateľom a kolegom Mikeom. Skims sa do mesta rozhodol prísť, pretože má indície, že práve v Miami nájde bandu teroristov, ktorých chce zneškodniť.

Dvojka 21.35

Zvony pre bosých

Dramatický príbeh z obdobia SNP. Dvaja partizáni sa po bojovej akcii vracajú k skupine a vedú so sebou mladého nemeckého vojaka. Predstavitelia znepriatelených vojsk nadväzujú v neľudských časoch druhej svetovej vojny ľudský kontakt...

Markíza 21.40

Traja mušketieri

Štyria hrdinovia sa bijú v mene francúzskeho kráľa a snažia sa prekaziť intrigy skazeného kardinála, zradného vojvodu z Buckinghamu a dvojitej agentky milady de Winter. Z románu Alexandra Dumasa sa režisér Paul WS Anderson snaží o modernú interpretáciu.

Nova Cinema 22.10

Posledný panic.cz

Štyria kamaráti, ktorí majú videokameru a príliš mnoho voľného času, sa rozhodli, že natočia príbeh jedného z nich - o jeho výprave za stratou panictva. Vedú ho cestou plnou chtivých dievčat i známostí cez internet.

Dajto 22.15

Pomstím tvoju smrť

Jednotka amerických zvláštnych síl sa rozhodla vydať na dráhu zločinu a chystá sa do Spojených štátov prepašovať heroín v hodnote 35 miliónov dolárov. Do cesty sa jej však stavia agent pohraničnej stráže Jack Robideaux.