Perníkový tatko vyhral hladko

Je niekoľko dôvodov, prečo je tento televízny seriál najúspešnejším.

26. aug 2014 o 17:44 Miloš Krekovič

Udeľovanie cien Emmy opäť ovládol príbeh učiteľa, ktorého život sa zmení naruby.

Môžete to pomenovať kríza stredného veku. Počestný a zakríknutý kantor stredoškolskej chémie s nevyliečiteľným ochorením hľadá, ako zaopatriť rodinu a začína pripravovať pervitín pre drogové kartely. Slušný päťdesiatnik skončí ako agresívny zločinec. Ako by to nestačilo: jeho syn je na vozíčku postihnutý obrnou, s manželkou sú odcudzení a švagor šéfuje protidrogovej polícii.

Na obrazovkách je seriál Breaking Bad (Perníkový tatko) od roku 2008. Odvtedy na žiadnych cenách Emmy neobišiel naprázdno, má rekordných 58 nominácií.

Čerstvých päť sošiek pre poslednú, piatu sériu je jednoznačný triumf – je najlepšou aj najlepšie napísanou seriálovou drámou s najlepšími hercami.

video //www.youtube.com/embed/wCAtSt2oIus

Totálna premena

Prozaické vysvetlenie si všíma načasovanie premiéry na začiatok hospodárskej krízy. Stredná vrstva Američanov sa v čase ohrozených istôt mohla ľahko stotožniť so situáciou hrdinu v tiesni, ktorý sa rozhodne živiť rodinu pochybným spôsobom.

„Chceli sme ukázať totálnu premenu hrdinu na antihrdinu. Na to nie je v dvojhodinovom filme priestor, ani by tomu nikto neuveril,“ vychvaľuje formu na pokračovanie Vince Gilligan.

Hlavný tvorca Perníkového tatka dovádza do extrému súčasný trend komplikovaných a dvojznačných charakterov, kde terorista môže byť zároveň hrdinom (Homeland), detektív sériovým vrahom (Dexter) či nudný poisťovací agent prekvapivým agresorom, ktorý svoju manželku ubije v afekte kladivom (Fargo).

„Aj ja si viem predstaviť, že skončím ako Walt,“ priznal v jednom rozhovore scenárista Gilligan. Fascinujúca premena osobnosti je zvlášť dráždivá pre diváka, ktorý môže odhadovať, kam v hraničnej situácii môže zájsť on sám. Podobne vidia osobnosť psychológovia, podľa ktorých dobro a zlo nie sú pevne dané charakterom, závisia od situácie – páchať zverstvá je za istých podmienok schopný takmer každý.

video //www.youtube.com/embed/HhesaQXLuRY

Preč z veľkomiest

Dobrý príbeh je zrastený s prostredím, v iných kulisách si ho ťažko predstaviť. Americkí scenáristi pár rokov opúšťajú nutkanie zasadiť ho do New Yorku či slnečnej Kalifornie, kulisou už urobili zasnežený sever (Fargo) aj juh USA (Temný prípad).

Perníkový tatko úraduje v meste Albuquerque v Novom Mexiku. V tomto štáte naozaj zúrila epidémia užívania metamfetamínu, zároveň má tradíciu vo vede a rekordne veľa vedeckých titulov na obyvateľa. Práve dvojsečnosť vedy a jej vynálezov (atómové zbrane či syntetické drogy) je nenápadný, no dôležitý motív seriálu.

V Amerike sa skončil piatou sériou vlani na jeseň, pokračovanie nebude. V pláne je opera, remake v španielčine a budúcu sezónu aj spin-off, príbeh Waltovho právnika. Na Slovensku seriál vysiela televízia Dajto, po dvoch sériách chce pokračovať ďalej.