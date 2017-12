Čo je nové v kinách

Tento týždeň ide do našich kín rozmarná nemecká komédia i tanečný 3D film.

27. aug 2014 o 16:53 Miloš Ščepka

Vojna v Juhoslávii a rozpad Československa nie sú najvhodnejšie témy na posledné prázdninové dni. Našťastie kiná nám ponúknu aj rozmarnú nemeckú komédiu s lákavo vulgárnym názvom, tanečný 3D film a poetické nehody malého Mikuláša na prázdninách.

Akoby som tam nebola

As If I Am Not There, 109 minút, Írsko 2010, Film Europe

Scenár a réžia: Juanita Wilson. Kamera: Tim Fleming. Strih: Nathan Nugent. Hudba: Kiril Dzajkovski. Účinkujú: Natasša Petrović, Fedja Stukan, Jelena Jovanova, Sanja Burić, Irina Apelgren, Zvezdana Angelovska, Nikolina Kujaća, Stellan Skarsgård, Angela Stojanovska, Zoran Trajkovski a ďalší.

Slovenská premiéra 28. augusta 2014

V roku 2010 nominovali írsku filmárku Juanitu Wilson na Oscara za krátky hraný film The Door. To jej pomohlo k realizácii celovečerného hraného debutu As If I Am Not There. Tému našla v Bosne a Hercegovine z čias juhoslovanských vojen a etnických čistiek v roku 1992. Sarajevčanka Samira čelí hrôzam srbského koncentračného tábora so vztýčenou hlavou a s poslednými zvyškami sebaúcty i dôstojnosti. Film zažiaril na festivaloch v Írsku, Phoenixe, Istanbule a v Palm Springs.

video //www.youtube.com/embed/lphJH2Wfsjw

Fakjú pán profesor

Fack ju Göhte/Fack Ju Goehte/Suck Me Shakespeer

118 minút, Nemecko 2013, Barracuda Movie

Scenár a réžia: Bora Dagtekin. Kamera: Christof Wahl. Strih: Charles Ladmiral, Zaz Montana. Hudba: Michael Beckmann. Účinkujú: Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Katja Riemann, Jana Pallaske, Alwara Höfels, Jella Haase, Margarita Broich, Christian Näthe, Bernd Stegemann, Erdal Yildiz, Max von der Groeben a ďalší.

Slovenská premiéra 28. augusta 2014

Nemecký humor je medzi znalcami pojem asi ako egyptské pivo alebo izraelské jaterničky. Rozmarná kratochvíľa Fakjú pán profesor, ktorej názov na plagátoch zaiste rozžiari centrá našich miest a poteší rodičov zvedavých detí, je plodom úsilia nemeckého scenáristu a režiséra Boru Dagtekina, autora opusu Medzi nami pipinami z roku 2008. Zlodej Zeki sa po prepustení z basy pokúša získať schovaný lup. Lenže medzičasom nad ním postavili školskú telocvičňu, a tak sa vydáva za učiteľa, len aby sa dostal k pokladu. Žiaci a učiteľky sú však nebezpečnejší ako tí najdrsnejší mukli. Žiaden div, že snímka sa stala po mnohých rokoch prvým nemeckým filmom, ktorý do tamojších kín nalákal viac než šesť miliónov divákov.

video //www.youtube.com/embed/_rJKHTjVaFk

Husí kůže – Zimomriavky

78 minút, Česká republika 2014, Barracuda Movie

Scenár a réžia: Martin Hanzlíček. Kamera: Braňo Pažitka, Richard Krivda. Strih: Martin Hanzlíček, Martin Steklý. Hudba: Oldřich Veselý.

Slovenská premiéra 28. augusta 2014

Inšpirovaný Fedorom Gálom pripravil scenárista a režisér Martin Hanzlíček zostrih záznamov zo zásadných chvíľ rozchodu Česka a Slovenska z rokov 1990 – 1992. Premietol ho v Brne, Hornej Blatnej, Strání, Šonove, Ružomberku a Závažnej Porube, aby mohol zachytiť názory a dojmy súčasníkov na udalosti pred 20 rokov. Zisťoval, čo o nich vedia študenti stredných škôl v Pardubiciach, Uhorskom Hradišti, Košiciach a Žiari nad Hronom, narodení v roku 1995. Rozdal im dokonca aj kamery, aby zachytili, čo si o rozpade Československa myslia ich rodičia a prarodičia. Gál a Hanzlíček v minulosti nakrútili dokumenty Krátká dlouhá cesta a Dobré ráno, Slovensko.

video //www.youtube.com/embed/eD_iKCzLVr0

Let‘s Dance All In

Step Up: All in, 112 minú, USA 2014, Bontonfilm

Scenár: John Swetnam. Réžia: Trish Sie. Kamera: Brian Pearson. Strih: Niven Howie. Hudba: Jeff Cardoni. Účinkujú: Briana Evigan, Alyson Stoner, Izabella Miko, Adam G. Sevani, Ryan Guzman, Karin Konoval, Misha Gabriel Hamilton, Dean Mauro a ďalší.

Slovenská premiéra 28. augusta 2014

Už prvý film Step Up v roku 2006 premenoval tunajší distributér z angličtiny do angličtiny – na podľa neho údernejšie Let’s Dance. Zmes lacnej romantiky, všemožných rozprávačských klišé i gýčov, spojená so špičkovými výkonmi profesionálnych tanečníkov a stereoskopickým obrazom si vyslúžila odmietavé kritiky. No dnes už päťdielna séria, nakrútená za necelých sto miliónov dolárov, vyniesla len na vstupnom do kín vyše pol miliardy. Tomu žiadny biznisman nemôže odolať. Evidentný hlad špecifickej časti publika sa tentoraz rozhodla zasýtiť americká profesionálna tanečnica spoločenských tancov, učiteľka tanca, choreografka, tvorkyňa klipov a reklám Trish Sieová, vlastným menom Patricia Kulashová. Dámy, pripravte si vreckovky, opäť sa ide bojovať o naplnenie snov – o šťastie a lásku!

video //www.youtube.com/embed/-cBttI0W80U

Mikulášove šibalstvá na prázdninách

Les vacanses petit Nicolas / Nicholas on Holiday, Francúzsko 2014, 95 minút, Continental film

Scenár: Laurent Tirard, Jaco Van Dormael, Grégoire Vigneron. Réžia: Laurent Tirard. Kamera: Denis Rouden. Strih: Valérie Deseine. Hudba: Éric Neveux. Účinkujú: Mathéo Boisselier, Valérie Lemercier, Kad Merad, Francis Perrin, Luca Zingaretti, Daniel Prévost, François Damiens, François-Xavier Demaison, Bouli Lanners, Dominique Lavanant, Judith Henry, Bruno Lochet a ďalší.

Slovenská premiéra 28. augusta 2014

Francúzsky spisovateľ René Goscinny spríjemnil náš svet príhodami hrdinov ako Astérix a Obelix či Lucky Luke. V roku 1959 vydal s ilustrátorom Jean-Jacquom Sempé prvú knižku príbehov Malý Mikuláš, v ktorej spracoval aj zážitky z vlastného detstva. Milý humor sa ujal, vzniklo celkom 220 poviedok. Od roku 1970 vychádzali aj v Československu pod názvom Mikulášovy patálie. V roku 2009 podľa nich nakrútili úspešný francúzsko-belgický rodinný film. Na konci prázdnin sa k nám dostáva jeho pokračovanie. Mikuláš však nie je žiadny šibal, skôr smoliar. Napokon, české slovo patálie nezaprie, že je odvodené od talianskeho la battaglia. Znamená problémy, trápenia, starosti, nepríjemné nehody. Práve to malý Mikuláš priťahuje ako magnet. No a rodinná dovolenka v prímorskom letovisku je miesto, kde sa to podobnými nepríjemnosťami len tak hemží.