Ochranár Erik Baláž: Z Tatier ušli aj filmári z BBC

Nakrúcanie dokumentov o divokej tatranskej prírode považuje za najúčinnejší spôsob jej ochrany.

27. aug 2014 o 18:44 Alena Štifilová

Erik Baláž pracuje na novom trojdielnom seriáli.

Ako sa z ochranára stane filmár?

Stále sa nepokladám za filmára. Filmovanie vzniklo len ako nástroj na ochranu prírody. V istom momente, po desiatich rokoch snaženia o ochranu Tichej a Kôprovej doliny, som si uvedomil, že ak chcem chrániť nejaké územie, nemôžem ho chrániť pre seba, pretože ja chcem, aby Tichá a Kôprová boli moje. Tak to nefunguje. Územie bude trvalo chránené len vtedy, ak to budú chcieť ľudia. Vtedy si žiaden politik nedovolí nahnevať veľké množstvo ľudí pre z jeho pohľadu relatívne nepodstatnú vec.

Preto vznikol prvý film Strážca divočiny?

Rozmýšľali sme, ako presvedčiť ľudí, že divoká príroda je úžasná a treba ju chrániť. Rozhodli sme sa nakrútiť film z prostredia Tichej doliny, do hlavnej úlohy sme vybrali medvede a malo to veľký úspech. Myslím, že aj vďaka tomu sú dnes Tichá a Kôprová dolina rezerváciami a stali sa rozlohou najväčším divokým chráneným územím na Slovensku.

Prečo ste si vybrali medveďa?

Je to charizmatické, veľké zviera, taký chvostoskok, ktorý žije v pôde, by asi nezaujal. Druhým dôvodom bolo, že Tichá dolina je asi jediné miesto na Slovensku, kde ešte žije prirodzeným spôsobom života. Nechodí do kukuričných polí, lebo sú ďaleko, pasie sa na tráve, nikto ho neprikrmuje a nie sú tu ani odpadky, ktoré by vyžieral. Ak sa totiž medveď raz naučí prijímať potravu od človeka, bude ju stále cielene vyhľadávať. V Tichej doline som za celý svoj život strávil asi tisíc nocí, nespávam v stane, a nikdy sa mi nestalo, aby mi medveď vybral potravu z batoha. Určite cíti, že sa tam nachádza niečo na jedenie, ale on sa tým neživí, neláka ho to.

Dokument Strážca divočiny (2009):

Medveď, ak môže, žerie mäso. Uloviť korisť si však nedokáže, preto mu vyhovuje prítomnosť vlka. Ten, keď skolí 150-kilogramového jeleňa, nakŕmi celú svorku a ostane aj iným zvieratám. Záber z filmu Strážca divočiny (2009).

Strážca divočiny zaujal vraj aj tvorcov v zahraničí...

Videli ho filmári z ORF a BBC a tak sa im páčil, že sa rozhodli prísť do Tatier a tiež nakrútiť niečo o medveďoch. Po pár dňoch odišli s tým, že sa to nedá. Že je to príliš náročné.

V čom bol problém?