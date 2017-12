Na milimeter nepresné spomienky

Dita Kaplanová: The remains of the day.

28. aug 2014 o 14:02 Denisa Gura Doričová

Tvorba Dity Kaplanovej je prepojená s ľudskou pamäťou. Zaujíma ju, akým spôsobom dokáže jedinec pracovať so svojimi spomienkami a dojmami a ako ho ony formujú. The remains of the day, zvyšky dňa, sú pohľadom do minulosti, na dojmy, ktoré zostali uložené niekde hlboko.

Kaplanová pracuje v sériách. V tej, z ktorej pochádza dnešné dielo, sa rozhodla pre formu – narába s materiálom, ktorý sám osebe už má odžitý nejaký čas. Zasahuje do jeho štruktúry. Milimetrový papier, ktorý používa, ručne vyrobil pred tridsiatimi rokmi človek, autorke veľmi blízky. „Ten papier symbolizuje poriadok, mozog, štruktúry, ktoré nie som schopná vedecky obsiahnuť,“ hovorí.

Zabúdanie je pre ňu zásahom do tejto štruktúry, zastihuje ju tak, ako každého z nás prekvapuje život. Kresba, ktorú vidíme, patrí medzi počiatočné diela série The remains of the day. Tu Dita Kaplanová tušom a akvarelom zanecháva na podklade akési vizuálne fragmenty spomienok, záznamy neuchopiteľných dojmov - konkrétne zážitky neukazuje, tie si necháva pre seba.

Na neskorších dielach z cyklu už autorka kesbu využíva minimálne, nevrství, venuje sa skôr narúšaniu milimetrovej siete, jej rozpadu a miznutiu. Kurátorka Magdaléna Ševčík píše: „Pamäť je v diele Dity Kaplanovej odrazovým mostíkom osobného rastu a vlastného vývoja. Je ako korene stromu, ukrytá hlboko v zemi a nevyhnutná, ak chceme poznať sami seba.“

Dielo: The remains of the day, 2013, 20 x 30 cm, tuš a akvarel na papieri (foto: Juraj Bartoš)

Výstava: The remains of the day, Galéria Artotéka, Mestská knižnica v Bratislave, Kapucínska 1, Bratislava - Staré Mesto, 31. júl - 23. september 2014