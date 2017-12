Dnes má premiéru film o Povstaní

Na Jednotke dnes uvidíte film, kde sa do úloh povstalcov dostali Miro Šatan či Dominika Cibulková. Popoludnie môže stráviť aj v Štiavnici alebo v kaštieli Betliar.

30. aug 2014 o 0:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, jem

Moje Povstanie.sk

Miro Šatan, Dominika Cibulková a ďalšie známe mená vo filmovej premiére

Televízny tip / Sobota, Jednotka 20.20

Slovenská televízia už k 70. výročiu SNP odvysielala takmer kompletnú domácu filmovú klasiku na túto tému, ako aj niekoľko dokumentov, tak si mohla dovoliť celkom odvážny experiment. Pripravila autorský projekt, sériu krátkych filmových poviedok podľa skutočných udalostí, v ktorom hlavnú úlohu dostali známi športovci a hudobníci.

Hokejista Miro Šatan ako súkromný lekár, ktorý sa stal ošetrovateľom povstaleckého oddielu, tenistka Dominika Cibulková partizánom nosí jedlo, lieky aj informácie, speváčka Celeste Buckingham pôsobila v odboji ako prekladateľka, rapper Majk Spirit si zahral mladíka, ktorého ani po zatknutí neopúšťa vášeň pre poéziu, boxer Tomi Kid Kovács dostal najakčnejšiu postavu spojky a posledným hrdinom je herec Lukáš Latinák ako kňaz skrývajúci partizánov.

Vybrali si ich v ankete tínedžeri ako svoje vzory a práve na mladého diváka cieli televízia. Režisérom poviedkového filmu je Jonáš Karásek (ktorý nakrúcal úspešného Kandidáta), hneď po televíznej premiére nasleduje film o filme a celý projekt má pokračovať na špeciálnej webstránke mojepovstanie.sk.

Oliver Rehák

Prezentácie a koncert Banská Štiavnica 17.00 h

Inšpiratívny deň na Banskej St a nici

Dnešné popoludnie sa oplatí prísť na vlakovú stanicu v Banskej Štiavnici, ktorá je už niekoľko rokov okrem miesta, kde sa predávajú lístky na vlak, hlavne miestom, kde sa stretávajú umelci a ľudia, čo majú radi dobré veci. Dnes to bude platiť dvojnásobne.

V rámci programu Everybody is an Illiterate máte možnosť spoznať okrem príbehu združenia Štokovec, ktoré pôsobí na stanici, aj ďalšie zaujímavé projekty: Tomáš Džadoň porozpráva, ako to celé myslel so svojím Pamätníkom ľudovej architektúry v Košiciach, Diana Majdáková prezradí, čo vám ukáže Neviditeľná Štiavnica, Ivan Mečl a Marisol Rodiriquez predstavia Novú Perlu a Pavlína Morháčová povie, ako sa robí grafický dizajn pre kultúru. Okrem toho máte možnosť vidieť výstavu Agnieszky Grodzińskej a videoart Kdo se směje v spolupráci s AVU Praha. O performancie a koncert sa postarajú Andrew Michael Smith a Marie Ladrová s Ondrejom Vavrečkom. (jem)

Výstava Múzeum Betliar

Exotické trofeje a ďaleký Egypt v Betliari

Dve pravé egyptské múmie, viac ako tridsať exponátov súvisiacich s výpravami do ďalekého Egypta, z ktorých mnohé nikdy neboli vystavené – slonia hlava, krokodíl, koža pytóna a veľa ďalších zaujímavostí ponúka aktuálna výstava v kaštieli Andrássyovcov v Betliari. Poľovanie patrilo v minulosti k obľúbeným voľnočasovým aktivitám aristokracie a Andrássyovci si v ňom tiež našli záľubu.

S dobrodružnými výpravami na Ďaleký a Blízky východ i do južných krajín Afriky začal gróf Emanuel I. Andrássy, pokračoval však i jeho syn. Okrem trofejí z výprav prinášali i zberateľské kúsky a unikátne artefakty. Betliar sa ako jeden z mála šľachtických sídel v strednej Európe môže popýšiť unikátnou kolekciou egyptologických cenností, ktoré máte teraz možnosť vidieť v obnovenej expozícii. (jem)