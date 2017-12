Jediný pravdivý rockový dokument je falošný

Najslávnejšia rocková paródia Spinal Tap má tridsať rokov a stále je na scéne.

4. sep 2014 o 0:00 Miloš Krekovič

Volajú sa Spinal Tap, pochádzajú z Británie a na to, že sú vymyslení, to dotiahli ďaleko. Len Rokenrolovú sieň slávy, kde fiktívnych muzikantov neprijímajú, nie a nie presvedčiť, aby si ich uctila.

Keď v roku 1984 prišiel do kín (pseudo) dokument This Is Spinal Tap, nie všetkým dochádzalo, že kapela jestvuje len v tomto filme.

Ostatní, čo pochopili paródiu režiséra Boba Reinera, s prekvapením sledovali, že je taká výstižná.

Trefné a výstižné

Spinal Tap Hudobná komédia

USA: 1984

1984 Réžia: Bob ReinerHrajú: Bob Reiner, Michael McKean, Christopher Guest a Harry Shearer a další

„Prvýkrát som ho videl ako mladík. Nesmial som sa. Normálne som plakal,“ spomínal gitarista U2 The Edge. „Bolo to také blízke skutočnosti! Presný portrét éry, keď sa hudba hľadala.“

Skutočne, každý, kto niekedy hral v kapele, sa tu musí nájsť.

Napríklad historka, keď po ceste na pódium zablúdia Spinal Tap do skladu – Ozzy Osbourne aj Led Zeppelin tvrdia, že zažili presne toto.

Keď v roku 1992 Metallica vyhlásila, že ich turné s Guns N´ Roses bolo „komplet Spinal Tap“, chcela tým naznačiť, že bolo trápne, plné absurdít a nie úplne vydarené.

Po úspechu filmu prišli ďalšie a tak vznikol celý nový žáner. Mystifikačné portréty fiktívnych interpretov čiže rock mockumentary.