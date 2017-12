Celovečerný hraný debut Juanity Wilsonovej sa vracia do obdoba juhoslovanských vojen

1. sep 2014 o 13:22

Akoby som tam nebola

Od štvrtka je v našich kinách írska snímka Akoby som tam nebola (As If I Am Not There). V roku 2010 nominovali írsku filmárku Juanitu Wilsonovú na Oscara za krátky hraný film The Door, čo jej pomohlo k realizácii celovečerného hraného debutu As If I Am Not There.

Bosna a Hercegovina, apríl 1992. Mladý vojak vstúpi do vášho bytu a povie vám, aby ste si zbalili svoje veci. Bez akéhokoľvek odporu sa zrazu ocitnete medzi ďalšími ženami a spolu vás odvážajú do vzdialeného skladiska, kde ste všetky konfrontované s drsnými podmienkami prežitia v zajateckom tábore. Nepremýšľajte o živote vonku. Nepremýšľajte o minulosti. Nepremýšľajte o budúcnosti. Nedávajte sa dohromady s ďalšími ľuďmi. Nevyčnievajte z davu. Zamestnávajte svoju myseľ. Nevšímajte si nenávisť, ktorá je okolo vás. A čo viac, neverte ohováraniu, ktoré počujete! A potom vojak vstúpi do miestnosti a ukáže na vás.

Film je príbehom mladej ženy zo Sarajeva, ktorej život sa zo dňa na deň zmení. Zbavená všetkého, čo kedy mala, čelí neustálej hrozbe smrti a bojuje proti nenávisti, ktorú vidí okolo seba. V poslednej štipke odvahy alebo šialenstva sa rozhodne ešte raz vzdorovať: byť opäť sama sebou. A tento jednoduchý akt jej zachráni život. Zistí totiž, že prežiť znamená viac než zostať nažive.

Wilsonovej snímka je moderným vojnovým príbehom, ktorý objavuje lásku, identitu a spojitosti medzi nami všetkými. V roku 2011 získala významné filmové ocenenia v kategóriách Najlepší film a Najlepšia réžia na Medzinárodných filmových festivaloch v Írsku, Phoenixe, Istanbule a v Palm Springs.

Nikolaj Feďkovič

Výstava Galéria u anjela / Do 18. 9.

V Galérii u anjela v Kežmarku je do 18. septembra výstava malieb Nikolaja Feďkoviča. Autor sa narodil v roku 1945 v Užhorode. Študoval na Strednej škole umeleckých remesiel v Brne a roku 1972 absolvoval štúdium na oddelení úžitkovej maľby Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe, v roku 1976 sa stal pedagógom na Strednej škole umeleckého priemyslu v Košiciach a o dvanásť rokov neskôr aj jej riaditeľom. V lete roku 1989 odišiel do exilu do Nemecka.

Legenda slovenského výtvarného umenia po dvadsaťročnom pôsobení v Nemecku v Kolíne nad Rýnom opäť vystavuje na Slovensku. Magické obrazy plné postáv a príbehov sú príťažlivé svojou autentickosťou a láskavým humorom. Tajomné dámy v klobúkoch, plavci v neznámych azúrových vodách, hráči póla alebo potápajúci sa Titanic pripomínajú časy aristokracie a noblesy. Každý obraz má príbeh a autor sa stáva rozprávačom so štetcom v ruke.

Viliam Klimáček

Autorské čítania Nové Zámky 17.00

V Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch sa dnes o 17.00 h v rámci cyklu prednášok a autorských čítaní Umenie a prelínanie predstaví Viliam Klimáček.

Už tridsať rokov principál bratislavského divadla GUnaGU, jeho dvorný autor, herec a režisér, je však úspešným dramatikom aj na iných scénach, napríklad v Slovenskom národnom divadle či v brnianskom HaDivadle. Viackrát bol úspešný v prestížnej cene Alfreda Radoka za najlepšiu českú a slovenskú hru roka, ale pri svojej autorskej plodnosti je aj usilovným a úspešným spisovateľom, z množstva vydaných titulov pripomeňme aspoň Panica v podzemí, Váňu Krutova, Námestie kozmonautov či Vodku a chróm. Jeho písanie sa vyznačuje absurdno-grotesknou atmosférou.

Dnešný podvečer moderuje Zuzana Belková.

TV tipy na dnešný večer

Dvojka 20.00

Prečo chudoba

V dejinách modernej civilizácie sa ľudia neustále snažili vykynožiť chudobu. Čo sa môžeme naučiť od generácií tých, ktorí pri tejto snahe zlyhali? Vyberte sa na cestu dejinami chudoby - v tomto humorne ladenom animovanom i dokumentárnom filme...

Dajto 20.15

Môj sused zabijak

Atraktívna kráska Jill sa vracia do Mexika. Kým sa snaží stať špičkovou nájomnou vrahyňou, jej manžel Jimmy sa premení na ukážkovú gazdinku. Muža, ktorého mala zastreliť, zabila skôr jej nešikovnosť a vinou Jimmyho stále nemôže otehotnieť.

Dvojka 21.30

Povstanie Slovensko 1939 – 1945

Celovečerný dokumentárny film otvára tabuizované dejiny prvej Slovenskej republiky. Kladie si otázku: Môže malý národ uprostred Európy ovplyvniť svoj osud ? Prináša nový a nezaťažený obraz vývoja na Slovensku v rokoch 1939 – 1945.

ČT 2 21.50

Romeo, Julie a tma

Mladý študent ukryje na povale činžiaka židovské dievča, ktorému sa podarilo utiecť z transportu. Postupne sa medzi nimi zrodí láska aj napriek nesúhlasu mladíkovej meštiackej rodiny.

Nova Cinema 21.50

Babel

Richard a Susan sú na zájazde v Maroku. Pre Susanine zdravotné problémy si však musia pobyt predĺžiť. Opatrovateľka Amelia sa bojí, že nestihne svadbu príbuzných v Mexiku. Rozhodne sa, že tam tajne odíde aj s deťmi, ktoré opatruje.

Dajto 22.10

Vesmírna pechota 3

Poručík Rico je späť, aby viedol svoj tím na tajnú misiu, počas ktorej má zachrániť malú skupinu vojakov, ktorí zostali opustení na vzdialenej planéte OM-1. V súboji so starými i novými chrobákmi bude musieť využiť zlepšenú technológiu zbraní.