Tanec je jednou z hlavných hviezd tohto filmu, hovorí režisérka Trish Sie

3. sep 2014 o 0:00 Jana Németh, (kul, jem)

Let‘s Dance All In

Najnovšia časť burcujúceho hitu Let´s Dance filmovej série združuje hviezdne obsadenie predchádzajúcich filmov – tentoraz na pozadí trblietavého Las Vegas.

Potom, ako sa Seanova (Ryan Guzman) banda vyše roka predierala Hollywoodom, sa jeho tanečný tím rozpadá a vracia sa späť do Miami, ale bez Seana. On sa odmieta vzdať svojho sna a ostáva v L. A. Keď sa dopočuje o tanečnej súťaži v Las Vegas, ktorá by mohla byť jeho životnou príležitosťou, spojí sa s tanečnými fenoménmi Moose (Adam Sevani) a Andie (Briana Evigan), aby zostavil novú tanečnú posádku. Spolu so známymi hviezdami Let´s Dance, ako sú Santiago Twins, Jenny Kido a Madd Chadd (aka Robot guy), a zopár novými tvárami skupina musí držať pokope až do samotného finále, aby sa im podarilo zdolať súpera a samotnú súťaž jej vlastnými zbraňami. Sean má príležitosť naplniť svoje sny, no len v prípade, že sa mu podarí dať bokom staré zásady a dlhotrvajúce spory a robiť iba to, čo miluje zo všetkého najväčšmi: tancovať.

Réžie piateho dielu tanečnej série sa tentoraz ujala choreografka, tanečnica a režisérka Trish Sie. Prezradila, že film ponúkne absolútne špičkové tanečné výkony: „Tanec je jednou z hlavných hviezd tohto filmu. A choreografi boli najdôležitejším tímom špeciálnych efektov, ktorý sme vo filme použili. Podarilo sa im zostaviť tanečné čísla, ktoré sú natoľko ohromujúce, náročné a inovatívne, že môže byť pre divákov ťažké uveriť, že sú skutočné.“

Typoplagát

Vernisáž 18.00 h Bratislava

Písmo je jedným zo základných nástrojov našej komunikácie a výstava Typoplagát, ktorú dnes otvárajú v bratislavskej galérii Satelit, ukáže práve tie plagáty, na ktorých hrá písmo hlavnú úlohu. Predstavia sa autori rôznych generácií zo Slovenska, Česka a Poľska, o koncepciu sa postaral Pavel Noga. „Pre niektorých dizajnérov je čisto typografická forma v ich tvorbe dominantná, takže sa často prezentujú už realizovaným projektom, iní zasa priamo pre túto príležitosť vytvorili nový plagát,“ hovorí kurátor. Diváci uvidia plagáty vyhotovené rozličnými technikami, ktoré sa venujú kultúrnym, spoločenským i politickým témam. Osobitnú kategóriu tvoria plagáty od tvorcov písma, ktorí ich využívajú na prezentáciu svojich nových písiem. Výstavu Typoplagát môžete vidieť do 5. októbra.

Máme sa dobre, ďakujeme

Vernisáž 18.00 h Bratislava

Bratislavská galéria Čin Čin na Podjavorinskej ulici v Bratislave otvára piatu výstavnú sezónu prezentáciou autorského šperku. Ide o prvú samostatnú výstavu známej šperkárky Viery Brunovskej v kurátorskej koncepcii Márie Hriešik Nepšinskej. „Prezentované diela odzrkadľujú osobné postoje a pocity, ktoré výtvarníčka prežívala v čase ich vzniku. Sú jej osobným denníkom a záznamom, čo vidno i vo vystavených skiciach a poznámkach. Pre Brunovskú je charakteristické neustále experimentovanie s dizajnom spojené s precíznym spracovaním a dôrazom na detail,“ hovorí kurátorka. Na výstave uvidíte brošne a prstene z troch nových kolekcií, ale i dve brošne z roku 1994, ktoré sú v zbierke Slovenskej národnej galérie.

TV tipy na dnešný večer

Dajto 20.15

Niet úniku

Šéf ťažobnej spoločnosti prijme nového bezpečnostného šéfa Dunstona, ten má donútiť Clydiu a ostatných farmárov, aby predali svoje pozemky. Podplatí aj jej milenca, šerifa Lonnieho, aby ženu dotlačil k predaju.

Jednotka 20.20

Poirot: Slony majú pamäť

Príbeh sa začal pred trinástimi rokmi na útesoch v Eastbourne. Tragicky tam zahynul manželský pár a dodnes sa nevie, či generál Ravenscroft zastrelil manželku, alebo či manželka Molly zabila svojho manžela.

Plus 20.45

Dvaja policajti

Podfukári Matt (Terence Hill) a Wilbur (Bud Spencer) nepatria medzi najšikovnejších a stíha ich jeden neúspech za druhým. Keď však nastúpia do radov miamského policajného zboru, stanú sa z nich poctiví superpolicajti, ktorí sa so žiadnym kriminálnikom nebabrú.

Jednotka 21.50

Miesto činu: Rukojemník za mrežami

Do mníchovskej väznice privolajú inšpektorov, lebo väzeň Nic zadržiava svojho spoluväzňa ako rukojemníka. Dokážu detektívi zabrániť tragédii, keďže to boli oni, kvôli ktorým sa Nic dostal za mreže?

Dajto 22.05

Zberateľ kostí

Policajný vyšetrovateľ Lincoln (Denzel Washington) je už štyri roky ochrnutý. Môže pohybovať len ústami a jednou rukou, ktorou ovláda počítač. V čase, keď je náchylný spáchať samovraždu, obráti sa naňho detektív Paulie (Ed O´Neill) s prosbou o pomoc.

Dvojka 22.30

Spaľovač mŕtvol

Koniec 30. rokov: Karel Kopfrkingl je obetavým zamestnancom pražského krematória a vzorným otcom rodiny, ktorý spolupracuje s nacistickými okupantmi a s obludnou samozrejmosťou sa zbavuje všetkého nebezpečného vo svojom okolí, i členov vlastnej rodiny.