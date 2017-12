Čo je nové v kinách

3. sep 2014 o 16:59 Miloš Ščepka

Školský rok začíname komédiou o tom, že dobre korenená láska ide cez žalúdok oveľa príjemnejšie ako diétna, adaptáciou klasického špionážneho trileru, undergroundovým hororom a komiksovým filmom noir.

Láska na kari

The Hundred-Foot Journey, USA-India-Spojené arabské emiráty 2014, 122 minút, Bontonfilm SK

Scenár: Steven Knight. Réžia: Lasse Hallström. Kamera: Linus Sandgren. Strih: Andrew Mondshein. Hudba: A.R. Rahman. Účinkujú: Helen Mirren, Manish Dayal, Om Puri, Charlotte Lebon, Amit Shah, Farzana Dua Elahe, Dillon Mitra, Aria Pandya, Michel Blanc, Clément Sibony, Vincent Elbaz, Juhi Chawla, Rohan Chand, Saachi Parekh, Shaunak Parekh a ďalší.

Slovenská premiéra 4. septembra 2014

Lasse Hallström, nominovaný na Oscar za filmy Môj život ako pes (scenár aj réžia) a Pravidlá muštárne (réžia), s rozpočtom 25 miliónov dolárov adaptoval knižnú predlohu Richarda C. Moraisa. Majiteľka vychýrenej michelinovskej reštaurácie madam Mallory (Hellen Mirenová) sa musí vyrovnať s nečakanou konkurenciou – podnikom imigrantov z Indie. Ako prezrádza pôvodný názov, vzdialenosť medzi podnikmi je len sto stôp, ale zároveň je to úplne iný vesmír. Rusi film premenovali na Пряности и страсти, Srbi na Indijski začin na francuski način, Nemci na Madame Mallory und der Duft von Curry. Verní Slováci túto vyberanú spoločnosť nemohli opustiť, a tak sa v našich kinách volá načisto nezmyselne.

video //www.youtube.com/embed/d2PFqd6zDrs

Najhľadanejší muž

121 minút, Veľká Británia-USA-Nemecko 2014, Forum Film SK

Scenár: Andrew Bovell. Réžia: Anton Corbijn. Kamera: Benoît Delhomme. Strih: Claire Simpson. Hudba: Herbert Grönemeyer. Účinkujú: Grigoriy Dobrygin, Rachel McAdams, Philip Seymour Hoffman, Willem Dafoe, Robin Wright, Daniel Brühl, Nina Hoss, Martin Wuttke, Mehdi Dehbi, Kostja Ullmann, Grigorij Dobrygin, Rainer Bock, Charlotte Schwab, Derya Alabora a ďalší.

Slovenská premiéra 4. septembra 2014

Holandský fotograf Anton Corbijn, ktorý si získal renomé réžiou hraných filmov Control a Američan, adaptoval ďalší z románov majstra špionážneho thrilleru Johna le Carré. Ten sa zasa inšpiroval skutočnými udalosťami. V hamburskej islamskej komunite sa objaví neznámy muž na pokraji smrti, napoly Čečenec - napoly Rus. Má informácie o miliónovom konte v banke. Je terorista alebo obeť špinavých intríg? Postava Günthera Bachmanna je poslednou dokončenou rolou fenomenálneho Philipa Seymoura Hoffmana!

video //www.youtube.com/embed/MOAdt-jGBwE

Pod zemou

As Above, So Below, USA 2014, 93 minút, Barracuda Movie

Scenár: Drew Dowdle, John Erick Dowdle. Réžia: John Erick Dowdle. Kamera: Léo Hinstin. Strih: Elliot Greenberg. Účinkujú: Ben Feldman, Edwin Hodge, Perdita Weeks.

Slovenská premiéra 4. septembra 2014

Študentka archeológie Scarlett Marlowe (Perdita Weeksová) prehovorí dvojicu jaskyniarov (Ben Feldman, Edwin Hodge), aby sa spolu vydali do nepreskúmaných chodieb spletitých katakomb pod Parížom. Z výstražných nápisov, že narušovať pokoj mŕtvych je nebezpečné, si sprvu nič nerobia. Keď ich začnú brať vážne, je už neskoro. Hlboko pod zemou sa vybláznili režisér minimalistických hororov John Erik Dowdle (Karanténa, Diabol) a jeho brat – spoluscenárista Drew Dowdle. Takýto klon Čarodejnice z Blair Witch ste ešte určite nevideli!

video //www.youtube.com/embed/GRrZZNyOqyY

Sin City: Ženská, pre ktorú by som vraždil

Sin City: A Dame to Kill For, (USA 2014), 103 minút, Magic Box

Scenár: Frank Miller. Réžia: Robert Rodriguez a Frank Miller. Kamera a strih: Robert Rodriguez. Hudba: Robert Rodriguez, Carl Thiel. Účinkujú: Mickey Rourke, Rosario Dawson, Eva Green, Jessica Alba, Jamie Chung, Jaime King, Dennis Haysbert, Alexa Vega, Joseph Gordon-Levitt, Josh Brolin, Ray Liotta, Juno Temple, Jeremy Piven, Christopher Meloni, Bruce Willis, Stacy Keach, Julia Garner, Lady Gaga, Powers Boothe, Marton Csokas a ďalší.

Slovenská premiéra 4. septembra 2014

Po deviatich rokoch prichádza dávno sľubované pokračovanie komiksového filmu noir Franka Millera a Roberta Rodrigueza, plné rázovitých figúrok v podaní slávnych hercov i nehercov (Lady Gaga). Marv (Mickey Rourke) sa prebudí na diaľnici obklopený mŕtvymi telami a s vymazanou pamäťou. Gambler Johnny (Joseph Gordon-Levitt) chce poraziť najväčšieho zloducha a hráča v meste, senátora Roarka. Striptérka Nancy (Jessica Alba) sa nevie zmieriť so smrťou Johna Hartigana (Bruce Willis) a je odhodlaná pomstiť ho za každú cenu. Štyri prepojené poviedky (z ktorých tri sú prequely ppríbehov z prvého filmu) nás vedú nazad do mesta hriechu, plného rafinovaných kriminálnikov, zločinných politikov, skorumpovaných policajtov, neľútostných zabijakov a krásnych žien. Tentoraz aj v 3D!