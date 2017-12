Na fotografii roka je prezident

Tomáš Halász presvedčil medzinárodnú porotu reportážou zo zákulisia prezidentskej kampane.

4. sep 2014 o 19:00 Jana Németh

Od piatka môžete na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave vidieť fotografie víťazov a finalistov siedmeho ročníka súťaže Foto roka.

Túžil urobiť podľa vzoru amerických médií ucelený fotografický dokument o volebnej kampani. Zaujímalo ho totiž, či je prezidentský kandidát iba produkt, ktorý treba predať naučenými frázami.

Pre Andreja Kisku sa fotograf Tomáš Halász rozhodol v čase, keď ešte nebolo zrejmé ani to, či sa vôbec dostane do druhého kola.

„Zaujal ma jeho príbeh a moja intuícia mi hovorila, že má najväčšiu šancu. A že ak postúpi do druhého kola, tak má veľkú šancu zvíťaziť. Povedal som si, že to risknem, aj keby to nevyšlo,“ hovoril pre SME Tomáš Halász o reportáži zo zákulisia prezidentskej kampane.

[content type="avizo-clanok" id="7366945" url-type="sme-article" title="Pozrite si fotogalériu" img=""]Víťazné série fotografií súťaže Foto roka 2014[/content]

2500 kilometrov za dvoma víťazstvami

Fotografie vznikli pre internetový magazín Mono a fakt je, že aj keby sa napokon Andrej Kiska prezidentom nestal, podstúpených 2500 kilometrov, ktoré s ním Tomáš Halász prešiel, by stáli zato.

S jeho víťazstvom sa však naplnilo aj ďalšie, síce menšie, no dôležité víťazstvo domácej obrazovej žurnalistiky. Vo štvrtok Tomáša Halásza na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave ocenila aj porota súťaže Foto roka, ktorá jeho snímku Pred mítingom ocenila prvým miestom.

Siedmy ročník súťaže mal trochu iné pravidlá ako v minulosti, keď mali fotografi posielať snímky na určenú tému. Tento rok bola téma otvorená a prihlásilo sa tristo autorov, do finále postúpilo pätnásť.

Tomáš Halász: Pred mítingom. Víťazná fotografia súťaže Foto roka.

Bez objednávky

„Víťazná fotografia nás zaujala najmä autorovou dlhodobou sústredenosťou. Jeho osobná zainteresovanosť na tomto projekte bez mediálnej podpory či fotografovania na objednávku vyústila do mimoriadneho vizuálneho a obsahového výkonu. Psychologický dokument o politikovi sa vymyká obvyklým mediálnym klišé postaveným na pátose alebo heroizovaní,“ komentoval rozhodnutie predseda poroty Pavel Vančát, kurátor a teoretik fotografie z Česka.

Tomáš Halász strávil s Andrejom Kiskom tri mesiace, fotografoval prípravy na vystúpenia, porady, na ktorých sa plánovala stratégia kampane, a situácie, ktoré nám bežne ostávajú skryté.

Andrej Kiska aj jeho tím s fotením súhlasili, lebo pochopili, že mu nejde o žiadne bulvárne snímky. Celý projekt bol totiž jeho vlastnou iniciatívou, za ktorú mu nikto neplatil a ktorú mu nikto nezadal ako úlohu.

2. miesto: Denis Kozerawski: bez názvu

Fascinácia ilúziami

Okrem prvého miesta udelila porota aj ďalšie ocenenia. Druhé miesto získal Denis Kozerawski, ktorý prihlásil sériu zátiší skúmajúcich fotografickú prax.

„Obsah a téma fotografií vychádzajú z mojej fascinácie ilúziami. Nepristupoval som k fotografii ako k médiu, ktoré zachytáva realitu. Snažil som sa využiť jej potenciál a vytvárať ilúzie,“ hovorí o sérii Kozerawski.

Podľa poroty jeho fotografické pokusy v ateliéri „vynikajú premyslenou hrou vizuálnych ilúzií, ale i zmyslom pre jemný sebaironický humor“.

3. miesto: Juraj Starovecký: zo série Guten Tag

Nemec očami Slováka

Tretie miesto obsadil Juraj Starovecký s fotografiou zo série Guten Tag, ktorá zobrazuje súčasné Nemecko „neobvyklým spôsobom, kombinujúcim sociologickú sondu s postrehom pre nečakané, absurdné kontrapunkty bežného dňa“.

Autor série to vysvetľuje tým, že čím dlhší čas v Nemecku strávil, tým viac stereotypov o „tak trochu nudných, chladných a večne 'pünktlich' Nemcoch“ sa pred ním rúcalo.

„Moje fotografie sú o Nemecku, ako ho vnímam ja, ale možno ešte viac o tom, ako som si ako Slovák typického Nemca predstavoval, než som sa do Nemecka naozaj pozrel,“ dodáva Juraj Starovecký.

V porote rozhodovali okrem Pavla Vančáta Elio Piazza, Bohunka Koklesová a Maňo Štrauch.

Víťazi získali finančnú odmenu spolu vo výške 10­tisíc eur od Nadácie VÚB, ktorá súťaž organizuje. Výstavu víťazov a finalistov si na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí môžete pozrieť do konca septembra.