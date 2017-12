Po premiére tohto filmu Philip Seymour Hoffman nečakane zomrel

Najhľadanejší muž, Partner má vstup zadarmo, Kinobus dnes vyráža na cesty

5. sep 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová

Najhľadanejší muž

KINOTIP

Toto je, bohužiaľ, jeden z posledných filmov, v ktorom uvidíme Philipa Seymoura Hoffmana. Dokončili ho začiatkom tohto roka, v marci Hoffman predčasne zomrel. Keďže v jeho blízkosti našli vrecká heroínu, usudzovalo sa, že sa po rokoch znovu vrátil k drogám a alkoholu.

Najhľadanejší muž je už tretím celovečerným filmom slávneho holandského fotografa Antona Corbijna. Nakrútil ho podľa špionážneho trileru obľúbeného spisovateľa Johna le Carrého, ktorý má s tajnými službami vlastné skúsenosti. Tento román zasadil do islamskej komunity v Hamburgu, kde sa zrazu zjavil muž - napoly Rus, napoly Čečen. Okrem toho, že je v zlom fyzickom stave, pozornosť vzbudzuje aj tajomstvami, ktoré okolo neho poletujú. Je teroristom alebo obeťou?

Hoffman má vo filme úlohu agenta nemeckej tajnej služby, ktorý sa do moslimskej komunity snažil dostať a označiť tých, ktorí by mohli byť nebezpeční. Hovorí v ňom preto nemeckým prízvukom.

Keďže to bol brilantný herec, ohlasy na jeho vystúpenie boli ako vždy pochvalné a priaznivé. "Hoffman hrá tak, akoby bol životom znudený, čím svoju postavu skvelo obohatil," písali napríklad vo Variety. "Vychádzal z hlbokej znalosti ľudskej mnohoznačnosti. Vďaka jeho teórii o tom, že nikto nemôže byť ani úplne dobrý, ani úplne zlý, funguje tento film aj ako dobrá detektívka, aj ako dobrá dráma."

Film mal premiéru v januári na festivale v Sundance. Režisér Corbijn bol veľmi prekvapený, keď sa o dva mesiace dozvedel, že Seymour Hoffman zomrel. Zdal sa mu vraj v poriadku, „napriek rôznym ťažkostiam, s ktorými musel zápasiť".

V našich kinách ho ešte uvidíme v pokračovaní Hier o život.

video //www.youtube.com/embed/OUyYBrlF_W8

Partner má vstup zadarmo

KINOTIP Kino Lumière Bratislava

Dnes si bratislavské kino Lumière pripomenie tretie výročie svojho znovuotvorenia. Oslávi ho spolu s fanúšikmi filmu akciou, počas ktorej v tento deň za kúpu jednej vstupenky získajú pre svojho partnera vstup zadarmo. Pripravených je šesť projekcií filmov rôznorodých žánrov a z rôznych období.

V cykle Lumière deťom sa premietne úspešná česká rozprávka Traja bratia režiséra Jana Svěráka, ktorý dlho hľadal vhodný rozprávkový námet na spoluprácu so svojím otcom. Premietať sa bude aj najnovší film Miloslava Luthera Krok do tmy, ktorý je slovenským nominantom na Európsku filmovú cenu v kategórii hraných filmov. Z distribučných noviniek to bude úspešný film Chlapčenstvo o dospievaní jedného obyčajného chlapca, ktorý jeho režisér Richard Linklater nakrúcal dvanásť rokov. Premietať sa bude aj novinka od holandského režiséra Antona Corbijna Najhľadanejší muž z prostredia tajných služieb s posledným hereckým vystúpením nedávno zosnulého herca Philipa Seymoura Hoffmana. Do programu je zaradená aj adaptácia známej knihy Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol v réžii Felixa Herngrena. Pri príležitosti nedožitých 85. narodenín amerického režiséra Hala Ashbyho uvedie kino film Harold a Maude.

Za tri roky od znovuotvorenia Kina Lumière navštívilo jeho projekcie spolu 146 176 divákov a jeho návštevnosť z roka na rok narastá. Medzi divácky najúspešnejšie tituly patria dvojdielny film kontroverzného dánskeho režiséra Larsa von Triera Nymfomanka I, II (na snímke), za ním nasledujú komédia Grandhotel Budapest Wesa Andersona, snímka Láska Michaela Hanekeho a von Trierova Melancholia o možnom zániku sveta.

Kinobus dnes vyráža na cesty

Festival do nedele

Nie je to filmový festival, ako si ho väčšina ľudí predstavuje. Kinobus je špeciálna akcia, ktorá svojich divákov naloží do autobusov a putuje s nimi do bohom zabudnutých malých kinosál, aby im premietla filmy na 35 mm kotúčoch. Dnes sa v Kremnici začína ďalší ročník a trasa dvoch autobusov s takmer stovkou účastníkov preskúma počas troch dní geografický aj tematický stred v širokouhlej perspektíve na trase Kremnica – Očová – Zvolenská Slatina - Sliač. Okrem filmov, v ktorých stred môžeme hľadať v obsahu a forme, ale najjednoznačnejšie ho aj tak určíme v strede cievky filmového pásu snímok Vojdi do prázdna, Futurologický kongres, Show, Delta, Vesmírna odysea a iných, čaká účastníkov aj rozohrávanie stredu na vlastnej či cudzej koži v rámci sprievodného programu. Viac informácií nájdete na stránke kinobus.sk.