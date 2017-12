Na tej lži je skvelé to, že je pravdivá

George Clooney sa chystá nakrútiť film o odpočúvacom škandále, ktorý položil silné britské noviny.

4. sep 2014 o 18:32 Kristína Kúdelová

Vyrastal v prostredí žurnalistiky, zažil jej slávu aj pád. Americký herec George Clooney sa v týchto témach našiel a prejavil sa ako výborný režisér.

Okrem dvoch Oscarov, Zlatých glóbusov a mnohých iných ocenení má George Clooney jednu cenu aj z Bratislavy. Pred deviatimi rokmi ho tu na filmovom festivale vyhlásili za najlepšieho režiséra, vyslúžil si to drámou Dobrú noc a veľa šťastia.

Rozprával v ňom o hviezde americkej televíznej žurnalistiky Edwardovi R. Murrowovi, ktorý sa principiálnymi a argumentačne vyváženými komentármi snažil zabraňovať politikom, aby zneužívali svoju moc. Robil to napriek tomu, že to ohrozovalo finančnú stabilitu jeho relácie.

Čoskoro bude George Clooney nakrúcať ďalší film z prostredia médií, bude o škandále s odpočúvaním. Keď sa v Británii pred niekoľkými rokmi prevalil, noviny The News of the World to mohli rovno zabaliť. V tomto prípade si však za to mohli samy.

Učeš si vlasy inak

Clooney medzi novinármi vyrástol, jeho otec bol jedným z nich, patril medzi tých najváženejších. Malý George bol vraj neraz svedkom toho, ako cvičil mladších kolegov. Spomínal na to v rozhovore pre Hollywood Reporter: „Vravel im, veľmi sa neponáhľaj, ešte si svoj zdroj over. A ak nenájdeš aj druhý, nemôžeme to zverejniť.“

Neskôr sa však prizeral aj na postupnú zmenu, ktorou prechádzali televízne stanice a videl, ako to otca poznačilo. „Úpadok televíznej novinárčiny sa prejavil, keď ho posielali za rôznymi konzultantmi, ktorí mu hovorili takéto veci: Učeš si vlasy s cestičkou napravo, nie naľavo a daj si modré sako, vyvoláva dôveru.“

Na rozdiel od drámy Dobrú noc a veľa šťastia nebude film o odpočúvacom škandále oslavou čestnej žurnalistiky. News of the World, ktoré patrili do mediálneho impéria Ruperta Murdocha, najímali súkromných detektívov, aby odpočúvali známych ľudí – dokopy ich bolo sedemtisíc. Získavali tak informácie nielen o ich súkromných životoch, ale aj o rôznych súdnych procesoch či o štátnych tajomstvách.

Ľudí z jeho vedenia (medzi nimi bol aj poradca premiéra Davida Camerona) zatkla polícia, prípadne šli na niekoľko mesiacov do väzenia a nakoniec noviny prestali po 168 rokoch vychádzať.

Vyrovnal sa klasike

Dobrú noc a veľa šťastia nakrútil George Clooney ako debutujúci režisér. David Strathairn v ňom hrá hlavnú úlohu, Clooney si vybral postavu televízneho producenta. Hovoril, že sa pri nakrúcaní riadil otcovými radami – na každú scénu, v ktorej šlo o názorový konflikt, sa snažil pozrieť z oboch strán.

Výsledok je brilantný a film sa mohol pokojne zaradiť medzi také americké klasiky, ako boli napríklad Pakulovi Všetci prezidentovi muži, rekonštruujúci pád Nixona po odhalení Watergate.

Nový film nakrúti Clooney podľa knihy Hack Attack od Nicka Daviesa, novinára z britského denníka The Guardian. „V tom príbehu sú všetky prvky – klamstvo, korupcia, vydieranie – z prostredia najvyšších vládnych kruhov a významných novín v Londýne,“ povedal Clooney vo svojom vyhlásení. „A najlepšie na ňom je to, že je pravdivý.“