Auto na krv a lietajúci citroën. Také už vo filmoch nenájdete

Filmový kasting áut je viac o drzosti a propagačných schopnostiach než o silnom charaktere.

5. sep 2014 o 9:41 Eva Andrejčáková

Na svete je áut pomaly viac ako ľudí a ich fenomén ostáva stále fascinujúci. Filmový kasting pre auto v hlavnej úlohe je však dnes skôr o drzosti a propagačných schopnostiach výrobcov a predajcov než o silnom charaktere auta.

Kedysi pracoval vo fabrike, kde sa vyrábali fordy, dnes drží v garáži nablýskanú pýchu svojho života: Gran Torino z roku 1972.

Nie je vyznávačom tuningu, boh chráň sprzniť auto odrezanou strechou, maľovanými plameňmi či nechutným zadným krídlom. Nedá naň siahnuť ani vlastnému synovi.

Walt Kowalski je tvrdý, zatrpknutý, neústupčivý starec. Ako vojnový veterán vie čosi dôležité o smrti a dušu mu ťažia spomienky na kórejskú vojnu.

Na sklonku života mu ako na potvoru stavia osud do cesty ázijských prisťahovalcov, voči ktorým má silné predsudky.

Keby mu jeden z tých „ryžiarov, bambusákov, trsteniarov a žltúchov“ nesiahol na jeho vzácny model so špeciálnym motorom, ktorý doň svojho času vlastnoručne namontoval, zrejme by do konca života odmietal ísť na spoveď, ako si to jeho manželka pred smrťou priala.

Prívrženci etnickej skupiny Hmongov však majú s jeho autom, a teda zákonite aj s jeho majiteľom, oveľa viac spoločné, než sa na prvý pohľad zdá.



Gran Torino si Walt Kowalski chránil ako oko v hlave. Bol jeho najväčšou životnou láskou, ktorú napokon predsa dokázal vniesť aj medzi ľudí. Foto - Čsfd

Herec automechanik

Film Gran Torino je producentským aj režisérskym dielom uznávaného Clinta Eastwooda. Vznikol v roku 2008, paradoxne v čase najväčšieho dopadu krízy na automobilový priemysel.

V tom čase sa ocitol v desiatke najlepších, hoci na Oscara, na nespokojnosť mnohých kritikov, ani nebol nominovaný.

Vynikajúci herec, ktorého kedysi preslávili úlohy vo westernoch Sergia Leoneho, si v ňom zahral hlavnú úlohu.

Tento 84-ročný herecký bard má na autá slabosť. Aj sa v nich vyzná. Počas nakrúcania psychologickej drámy mal pod drobnohľadom všetky vozidlá, ktoré v príbehu vystupovali, a keď sa niektorému z nich niečo stalo, sám ho opravoval.

Takých fanatikov do áut sú na svete milióny, a nielen mužov, nehovoriac o deťoch.

