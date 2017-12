Ako pripraviť seba i naše deti o rozum

Večne včerajší?

(úryvok)

„Však vy ste naprosto staromódny! Nechcete sa hneď vrátiť do jaskyne?“ opakovane mi odpovedajú moji kritici. Nie, to nechcem. Naopak: Ak si nedáme pozor a konečne neprestaneme systematicky ohlupovať budúcu generáciu, potom najneskôr ich deti budú žiť nie síce v jaskyni, ale rozhodne v menej priaznivých podmienkach.

Náš blahobyt a naša spoločnosť totiž do značnej miery závisia od toho, že mnohí z nás sú odborníci a niečo naozaj dobre vedia.

Nie som ani žiadny „nepriateľ médií“, ako sa opakovane tvrdí. Každý piatok o 22.45 beží v televízii môj program Duch a mozog, a keď si na pätnásť minút týždenne tento program doprajete, potom vám vlastnou rukou podpíšem, že to vášmu mozgu neuškodí. Tiež už vyše štvrť storočia takmer denne pracujem na počítači. Je od môjho života práve taký neoddeliteľný ako od života väčšiny ľudí.

Prečo milióny ľudí pracujú na počítači? Pretože počítač urýchľuje prácu tým, že nám uberá duševnej práce. Prečo jazdia ľudia autom? Pretože nám to urýchľuje pohyb, pričom znižuje jeho fyzickú namáhavosť. A tak ako každý deň pracujem na počítači, jazdím denne autom.

Hovorí sa, že nové médiá dnes patria ku každodennému životu, a preto si na ne detimusia zvykať.Tomu musím odporovať: nové médiá majú potenciálvyvolávať závislosť rovnako ako alkohol, nikotín a iné drogy.Závislosti od počítačov a internetu sa v našej krajine začali húfnevyskytovať a pre postihnutých majú ničivé dôsledky. Rovnako tak bysa mohlo tvrdiť: „Pivo a víno sú súčasťou našej spoločnosti a kultúry.Preto musíme už deti v škôlke viesť k tomu, aby sa s niminaučili vhodne zaobchádzať. Preto alkohol do škôlky patrí.“ Celéjedno priemyselné odvetvie by z toho malo radosť, ale mnohýmľuďom i celej spoločnosti by to spôsobiloznačné škody