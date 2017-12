Dá sa ešte na Gérarda Depardieuho pozerať?

Dnes sa chová čudne, ale vo francúzskych komédiách je skvelý.

6. sep 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová, jem, ea

Otec alebo milenec

TV tip: Joj plus, sobota, 16. 35

Gérard Depardieu sa vo francúzskej komédii z roku 1991 dostal do poľutovaniahodnej situácie. Hrá muža, ktorý je už niekoľko rokov rozvedený a dcéra mu práve dorástla do pubertálneho veku. Už vie, že sa jej nechce ísť akurát s ním na prázdniny k moru, ale netuší ešte, aké peklo tam pre neho so svojimi - ešte stále detskými - šibalstvami pripraví. Aby sa urobila zaujímavou pred chlapcom, ktorý sa jej páči, neprizná sa, že je jej otcom, ale povie, že je jej milencom. A celý zástup dovolenkárov je zhrozený, prítomnosť pedofila ich znechucuje.

Film Otec alebo milenec spĺňa všetky kritériá šarmantnej francúzskej komédie, naše publikum môže potešiť aj to, že je v ňom aj drobná zmienka o Československu. Mala taký úspech, že o tri roky neskôr nakrútili podľa presne rovnakého scenára film aj Američania, štrnásťročné dievča v nej už nehrala Belgičanka Marie Gillain, ale Katherine Heigl, neskoršia hviezda romantických komédií. Gérard Depardieu zostal, ten sa nedal nahradiť.

Dnes je možno filmový (ale nielen filmový) svet znechutený postojmi, aké má slávny herec k francúzskej ekonomike. Aby nemusel platiť vysoké dane milionárov, zmenil si adresu bydliska a prijal ruské občianstvo. Okrem toho občas na verejnosti vystupuje dosť agresívne, prípadne vulgárne. Ako raz v lietadle, keď sa mu opitému nechcelo vstať a ísť na záchod, a tak sa vymočil priamo na sedadlo.

Je to ďaleko od obrazu romantického a inšpirujúceho Cyrana, ktorého kedysi tak pôvabne stelesnil. Ale aj film Otec alebo milenec je dôkazom, že je to fantastický herec a že ak je na plátne, je zážitok sa naňho pozerať.

video //www.youtube.com/embed/9zK3wvNIQ34

Festival Self: O časopisoch, ktoré menia spoločnosť

Bratislava, trvá do nedele

Na Pražskej 11 v Bratislave nájdete počas celého víkendu ďalšie vydanie minifestivalu Self. Prvý a druhý ročník sa venoval najmä téme „vlastným nákladom“ a skúmal nezávislé vydavateľské aktivity na Slovensku a Česku a ich perspektívu do budúcnosti. Tento rok sa festival o dobrom grafickom dizajne, novej publicistike a médiách pozrie bližšie na časopisy, ktoré menia spoločnosť. Pripravený je program prednášok o avantgardných časopisoch 20. a 21. storočia, v ktorom predstaví vybrané slovenské a české časopisy a ich vplyv na spoločnosť – Nová Bratislava, Žijeme, Mladá tvorba, Živel, 34 revue, samizdatové časopisy Kontakt, Fragment K, a iné. Online médiá, ktoré v istom zmysle pokračujú v misii avantgardných časopisov, bude zastupovať prvý internetový časopis na Slovensku inZine a komunitný server Kyberia.sk. Výstava Čitáreň prinesie možnosť prelistovať si časopisy „naživo“. Viac informácií o programe nájdete na self-x.sk.

Koncert: Amadinda

At Home Gallery, Šamorínska synagóga, 6. septembra o 19.30

Písali pre nich také zásadné osobnosti hudby ako John Cage, György Ligeti či Steve Reich. Od svojho vzniku v roku 1984 účinkovali v desiatkach krajín na všetkých kontinentoch. Tridsiate výročie svojho vzniku oslávi maďarská kapela Amadinda aj na Slovensku. V sobotu bude koncertovať v šamorínskej synagóge - v At home Gallery, kde už v minulosti hosťovala, na Slovensku sme ju mohli zažiť aj na festivale Pohoda. Spolupracuje so zvučnými menami a svojimi často dych vyrážajúcimi hudobnými kreáciami inšpiruje domácich aj zahraničných skladateľov ku komponovaniu stále nových diel. Štyria vynikajúci muzikanti, absolventi budapeštianskej Hudobnej akadémie, sa zaraďujú k najoriginálnejším perkusionistickým zoskupeniam na svete.