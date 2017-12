Zlatého leva získal v Benátkach švédsky režisér Andersson

Prvú cenu má švédska surrealistická komédia, cenu poroty americký dokument o masakre v Indonézii.

6. sep 2014 o 21:33 TASR

BENÁTKY. Zlatého leva si z tohtoročného Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach odviezol švédsky režisér Roy Andersson za surrealistickú komédiu En duva satt pa en gren och funderade pa tillvaron (Holub sedel na konári a premýšľal o živote).

Informovala o tom agentúra Reuters.

Strieborného leva za najlepšiu réžiu získal ruský režisér Andrej Končalovskij, ktorý do Benátok prišiel s filmom Biele noci poštára Alexeja Trjapicyna.

Cenu poroty za najlepší film získala dokumentárna snímka amerického režiséra Joshuu Oppenheimera The Look of Silence (Pohľad ticha) s témou masakru, ku ktorému došlo v Indonézii po neúspešnom komunistickom prevrate v šesťdesiatych rokoch minulého storočia.

Hviezdy talianskeho filmu Hungry Hearts (Hladné srdcia) - Adam Driver a Alba Rohrwacherová - získali Volpiho čašu za najlepší mužský a najlepší ženský herecký výkon.

Osobitnú cenu poroty si odniesol turecký film Sivas od režiséra Kaana Müjdeciho. Cena za najlepší scenár poputovala do Iránu za film Ghesseha (Príbehy).

Cenu Marcella Mastroianniho za najlepší výkon mladého herca alebo herečky udelili 13-ročnému Romainovi Paulovi, ktorý hrá vo francúzskej dráme o dospievaní Le Dernier Coup de Marteau.

Predsedom poroty na 71. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach bol uznávaný skladateľ filmovej hudby Alexandre Desplat.

video //www.youtube.com/embed/TwftPCV97qE

video //www.youtube.com/embed/ClKCR8OmfMg