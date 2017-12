Adrien Brody pred tabuľou

V slovenských kinách sme ho naposledy videli ako podivného fičúra v starosvetsky zábavnom filme Wesa Andersona Grandhotel Budapešť. Na televíznych obrazovkách ho dnes večer uvidíte o trochu smutnejšieho, no zato v skvelej forme. „Najlepší výkon Adriena Brodyho od Pianistu,“ napísali o známom hercovi v Holywood Reporter po premiére filmu Detachment.

Snímku zo školského prostredia nakrútil v roku 2011 Tony Kaye a hoci sa už o americkom vzdelávacom systéme pohovorilo v nespočetnom množstve filmov, tento si zaslúži pozornosť. Tam, kde sa väčšina z nich končí, sa tento ešte len začína.

Adrien Brody sa ocitol v úlohe Henryho Barthesa, ktorý pracuje najmä ako zastupujúci učiteľ. Nikde sa nezdrží príliš dlho na to, aby si k niekomu vytvoril vzťah. Má síce ohromnú schopnosť nájsť spoločnú reč so študentmi, z akéhosi tajomného dôvodu, ktorý naňho vyskakuje z minulosti, sa však rozhodol, že túto prednosť v sebe musí udusiť.

Darí sa mu to len dovtedy, kým sa neocitne v štátnej škole, ktorej vedenie je kvôli apatickým študentom frustrované a celkom vyhorené. Zrazu príde on a pôsobí až príliš smutne a neprítomne, no možno práve preto sa stáva vzorom pre svojich žiakov. Pomaly si vytvára vzťah k mladému dievčaťu, ktoré je na úteku a cíti sa rovnako ako on – stratené. A Henry postupne zisťuje, že pri hľadaní krásy v zdanlivo skazenom svete bez lásky a v boji na život a na smrť – nie je sám.

Čitanie a diskusia Bratislava 18.00

Franz Kafka zomrel pred 90 rokmi

Festival Kafkove Matliare, ktorého organizátorom je Klub nezávislých spisovateľov, sa bude v tomto Kafkovom roku (90. výročie jeho smrti) konať na štyroch miestach: vo Vysokých Tatrách, Viedni, v Prahe a Bratislave. Dnes sa v priestoroch Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave o 18.00 h uskutoční podujatie venované osobnosti a dielu tohto jedinečného pražského nemeckého autora. Ladislav Šimon bude hovoriť o telesnosti v Kafkovej próze, Manfred Müller, predseda Rakúskej spoločnosti Franza Kafku, rozpovie o posledných týždňoch Kafkovho života a Milan Richter priblíži úryvkami zo svojej divadelnej hry „Z Kafkovho Pekloraja“ pobyt tohto spisovateľa v sanatóriu Matliare vo Vysokých Tatrách.

Festival Košice / do nedele

Jeden slovenský príbeh

„Dnes si ženy zdobia vlasy čelenkami z umelých kvetov, čo sa starým mamám z konca sveta zdá smiešne, a viete čo? Majú úplnú pravdu,“ hlása Jana Bučková, dramaturgička festivalu módy a dizajnu Bazzart, ktorý sa dnes začína v Košiciach.

Jeho témou je „Jeden slovenský príbeh“ a skladá sa hneď z niekoľkých častí. Dnes o 20.00 h otvoria v Kasárňach Kulturpark výstavu, ktorá spája tradíciu a súčasný dizajn, ľudovú kultúru a súčasné umenie. Súčasťou vernisáže bude aj tanečné vystúpenie súboru Heebshe. Počas ďalších dní máte možnosť zúčastniť sa na workshope vo Výmeníku Važecká, uvidíte módne prehliadky a fashion perfomance, pri Urbanovej veži bude od štvrtka aj Design Market s ďalšími sprievodnými akciami.