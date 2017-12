Ako chutí láska na karí

Dnes dávame do pozornosti tip na film, ktorý je práve v našich kinách, filmovú projekciu Od Tatier k Dunaju a vernisáž v galérii Krokus.

9. sep 2014

Kinotip: Ako chutí láska na karí

V našich kinách je práve film s oscarovou herečkou Helen Mirrenovou.

Elegantná francúzska gastronómia verzus pikantná indická kuchyňa. Nemusíte dlho premýšľať, do ktorej z týchto kategórií patrí Madame Mallory, vždy pôvabne oblečená a upravená, distingvovaná dáma. Je majiteľkou vychýrenej reštaurácie s leskom michelinských hviezd a nestačí sa diviť, keď sa do jej mestečka prisťahuje indická rodina. Jej reštaurácia je pre ňu všetkým, dá si záležať na každom detaile a o to viac ju rozčúli, keď si noví prisťahovalci otvoria vlastnú reštauráciu iba pár metrov od tej jej.

Už o pár dní sa schyľuje k súboju dvoch odlišných kultúr a celkom odlišnej zmesi korenia. Dobré jedlo však nikdy nemôže byť na strane porazených, a preto aj Madame Mallory zistí, aké veľké nadanie má jej konkurent, mladý indický kuchár. Dokonca sa rozhodne, že ho zasvätí do tajomstiev francúzskej gastronómie.

Zdanlivo by film Láska na karí, ktorý je práve v našich kinách, mohol mať všetko, ak túžite po oddychovej romantickej komédii, ktorú príliš netrápi, že opakuje až priveľa zaužívaných klišé ohľadom Francúzov, Indov aj ich vzájomných kultúrnych rozdielov.

To by sa ešte pri istom naladení dalo stráviť, no ak sa náhodou vyznáte aj vo varení, prižmúrte oči ešte viac, varujú v New York Times. Keď totiž Madame Mallory učí svojho indického zverenca variť päť základných francúzskych omáčok, podarí sa jej poriadny prešľap. Dávať do omáčky hollandaise olivový olej je školácka chyba. „Môže to znieť ako malá výhrada pedanta, ale film, ktorý neustále hlása svoju úctu ku gastronómii a oslavuje tradíciu, by mal venovať pozornosť aj takýmto detailom,“ napísali v recenzii. Jedine, že by túto pachuť napokon aj tak prerazila láska a karí, vyskúšajte.

Od Tatier k Dunaju

Od Tatier k Dunaju

V Slovenskej národnej galérii môžete do 19. októbra stále vidieť rozsiahlu výstavu Dve krajiny, ktorá ukazuje, ako vyzeralo Slovensko pohľadom umelcov v 19. storočí a dnes. Okrem kurátorských výkladov pripravila galéria v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom aj premietanie filmov, ktoré by tému slovenskej krajiny priblížili z iného pohľadu. Do výberu sa dostalo štyridsať dokumentárnych snímok, ktoré máte možnosť vidieť oddnes aj počas ďalších šiestich premietaní v septembri a októbri v bratislavskom kine Lumiére. Dnešná prehliadka sa začína o 18.00 h, nesie názov Umelec a krajina a predstaví ju Eva Filová. Filmy o umení síce tvorili malú, no veľmi zaujímavú časť krátkometrážnej produkcie do roku 1990.

Vernisáž 19.00 Bratislava

Nie Áno Nie

Bratislavská galéria Krokus dnes otvára výstavu jednému z najzaujímavejších predstaviteľov súčasnej slovenskej maľby. „František Demeter sa výstavou Nie Áno Nie hlási k tradícii maľby a závesného obrazu, ale zároveň prehodnocuje jej zaužívané postupy a hľadá iné scenáre,“ hovorí kurátorka Gabriela Kisová. Základné časti obrazu rozkladá, spochybňuje ich funkciu, význam a ukladá ich do provokujúcich súvislostí. Nepracuje so štandardnými formátmi obdĺžnika alebo štvorca a drevené lišty, ktoré tvoria zadnú konštrukciu plátna, vyťahuje do popredia a robí z nich kompozičné prvky. „Demeter akoby upozorňoval na to, že na prvý pohľad neviditeľné detaily sú často zaujímavejšie ako bezprostredne prístupná maliarska realita,“ hovorí Kisová, kým ich autor má na vzťah formy a obsahu jednoduchú odpoveď: „Forma si so mnou robí, čo chce.“ Ak chcete vidieť, čo presne, výstava potrvá do 10. októbra.