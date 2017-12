Čo ponúka prvý deň festivalu Cinematik

Dnes dávame do pozornosti filmový festival v Piešťanoch, vernisáž v Žiline a koncert v Bratislave.

10. sep 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová, kk, jem, kul

Kino tip: Cinematik

Filmový festival v Piešťanoch otvárajú síce vymyslené, ale pekné postavy.

V Piešťanoch sa dnes začína filmový festival Cinematik a keďže prvým filmom v programe je Grand Budapest Hotel, bude sa začínať s Willemom Dafoeom, Ralphom Fiennesom, Harveym Keitelom, Judom Lawom, Adrienom Brodym, Billom Murrayom, Jeffom Goldblumom a Saoirse Ronanovej. Americký režisér pozbieral toľko hereckých hier, aby nakrútil pôvabnú filmovú hru o vážnych témach a vážnych časoch, keď sa prejavujú ľudské charaktery.

V tom čase bude tomuto pôvabnému dielu konkurovať zatiaľ posledný film bratov Coenovcov Vnútri Llewyna Davisa. Oscaroví režiséri rozvíjajú svoju teóriu o tom, prečo sa niekto stane slávnym v hudobnom svete a prečo niekto zostane navždy neobjavený a ako to už pri nich býva zvykom, publikum sa na tom dobre zabáva. Bez nálady zostáva len Llewyn Davis (na snímke), ktorý si celú tú hru a iróniu osudu odskáče. Je to krásna postava, škoda, že je len vymyslená!

V prvý deň Cinematiku sa premietne aj niekoľko vážnejších filmov, medzi nimi je dráma Normal Heart, nakrútená v produkcii HBO. Rozpráva o americkom gay aktivistovi, ktorý v 80. rokoch upozorňoval na nebezpečenstvo AIDS. Hrá v nej Mark Ruffalo a Jonathan Grof. Tento film v programe doplňuje francúzsky film Neznámy od jazera, v jeho srdci je citové vzplanutie medzi dvoma mužmi, vášeň, nebezpečenstvo aj strach. Vlani mal veľký úspech na festivale v Cannes, v sekcii Istý pohľad zaň získal Alain Giraudie cenu pre najlepšieho režiséra.

Cinematik pokračuje až do pondelka 15. septembra, záverečným filmom bude hraný debut Jara Vojteka Deti. (kk)

video //www.youtube.com/embed/LFphYRyH7wc

Vernisáž 18.00 Žilina

Za tmavou dúhou

Žilinská galéria Plusmínusnula otvára výstavu Kianoosha Motallebiho. „Kianoosh má zázemie v Amsterdame, hoci má anglické občianstvo a pôvodom pochádza z Iránu,“ hovorí kurátorka Katarína Gatialová. „Väčšinu svojho života sa venuje umeniu, no vychádza z vedeckého prostredia a taká bude aj výstava Za tmavou dúhou. Kianoosh nám v tomto projekte ukáže vlnové dĺžky tých zložiek svetla, ktoré sú pohlcované priamo v atmosfére slnka a nikdy sa nedostanú až na zem. Séria diapozitívov reprodukuje tieto vlnové dĺžky a k nim prislúchajúce farby,“ hovorí kurátorka. Ťažko si predstaviť „farby“, ktoré sme nikdy nevideli – v galérii Plusmínusnula sa však o to môžete aspoň pokúsiť do 3. októbra. (jem)

Koncert 19.30 h Bratislava

Rock v múzeu

Múzeum obchodu prináša v rámci projektu Rock v múzeu vynikajúce kanadské blues v podobe kapely Monkey Junk. Skupinu z Ottavy, ktorá vznikla v roku 2008, vedie známa osobnosť súčasného kanadského blues, 29-ročný Steve Marriner. Bluesový multiinštrumentalista – gitarista, harmonikár, klávesista a niekedy aj basgitarista. Na harmoniku začal hrať už ako 11-ročný. Hrával s veľkým menom kanadského folk-blues Harrym Manxom a kapelou Fabulous Thunderbirds. So spoluhráčmi v Monkey Junk majú za sebou tri albumy – Tiger in Your Tank (2009), To Behold (2011) a minuloročný All Frequencies. Kapela hrá kultivovaný a unikátny takzvaný swamp roots rock, čo je vlastne veľmi surové blues, rock, soul a trochu aj rock´n´roll. Koncert otvorí bratislavská fusion – bluesrocková kapela Young Blood. Múzeum obchodu nájdete na Linzbothovej ulici v bratislavskej časti Podunajské Biskupice. (kul)