Čo nové sa dá vidieť v kinách

Tento týždeň si môžete vybrať medzi poctou Pavlovi Demitrovi, sci-fi trilerom podľa knihy pre deti, lotyšskej drámy pre náročných, poľským príbehom z komunistickej minulosti, americkou romantickou komédiou, česko-slovenský film o dospievaní v 90. rokoch a

11. sep 2014 o 0:00 Miloš Ščepka

„Filmová pocta“ Pavlovi Demitrovi, sci-fi thriller podľa knihy pre deti, lotyšská dráma zo súčasnosti pre náročných, poľská psychologická dráma z komunistickej minulosti pre všetkých, americká romantická komédia pre starších a pokročilých, česko-slovenský film o dospievaní v malom meste 90. rokov minulého storočia a kultová klasika – to je ponuka filmov v našich kinách druhý septembrový týždeň.

38

Slovenská republika 2014. 90 minút. Scenár a réžia: Daniel Dangl, Lukáš Zednikovič. Kamera: Tomáš Juríček, Tomáš Zednikovič. Strih: Matej Beneš. Hudba: Ľubica Čekovská. Účinkujú: Mária Demitrová, Pavel Demitra, Ján Filc, Marián Gáborík, Michal Handzuš, Marián Hossa, Zdeno Chára, Tomáš Kopecký, Miroslav Šatan, Ľubomír Višňovský a ďalší.

Herec Daniel Dangl a syn predčasne zosnulého herca Mariána Zednikoviča Lukáš sa rozhodli nakrútiť pre kiná dokumentárny film o živote predčasne zosnulého hokejistu s číslom 38 na drese – Pavla Demitru. Popri archívnych záberoch pred kamerou, ktorú obsluhoval druhý syn Mariána Zednikoviča Tomáš, sa striedajú Demitrovi blízki, rodina, priatelia, spoluhráči, tréneri a známi. Podobne ako Devínsky masaker Gejzu Dezorza alebo Záblackej Arcibiskup Bezák Zbohom... aj Danglov projekt prichádza, aby oslovil široké divácke masy. Plagáty, nálepky, odznaky, brožúrky a knižky po Demitrovom tragickom skone išli na dračku. Uvidíme, či sa hokejoví fanúšikovia pohrnú húfne aj do kina.

video //www.youtube.com/embed/vZ4HE3tLzxk

Darca

The Giver. USA 2014. 89 minút. Scenár: Michael Mitnick, Robert B. Weide. Réžia: Phillip Noyce. Kamera: Ross Emery. Strih: Barry Alexander Brown. Hudba: Marco Beltrami. Účinkujú: Brenton Thwaites, Jeff Bridges, Meryl Streep, Alexander Skarsgård, Katie Holmes, Taylor Swift, Odeya Rush, Cameron Monaghan, Emma Tremblay a ďalší.

Americká autorka literatúry pre deti Lois Lowryová (1937) pred 20 rokmi vydala detskú sci-fi The Giver o utopickom svete, ktorý jestvuje len vďaka totálnej kontrole a tomu, že zbavuje ľudí citov, túžob, snov. Mladý Jonas sa od držiteľa a strážcu všetkých pravdivých spomienok ľudstva – Darcu – postupne dozvedá pravdu o svojom svete. A narastá v ňom vzdor. Na román neskôr nadviazali tri ďalšie. Jeho filmovú adaptáciu režíroval s neveľkým rozpočtom okolo 30 miliónov dolárov skúsený Philip Noyce (Vysoká hra patriotov, Ten, kto sa pozerá, Zberateľ kostí). Nakrúcal najmä v Kapskom Meste a v Johannesburgu. Americké publikum je spokojné, kritici nie.

video //www.youtube.com/embed/oYZxZups06w

Hráč

Lošéjas/The Gambler. Litva-Lotyšsko 2013. 109 minút. Scenár: Ignas Jonynas, Kristupas Sabolius. Réžia: Ignas Jonynas. Kamera: Janis Eglitis. Strih: Stasys Zak. Hudba: Paulius Kilbauskas , Domas Strupinskas. Účinkujú: Jonas Vaitkus, Vytautas Kaniusonis, Oona Mekas, Rimas Blockis, Giedre Giedraityte, Lukas Kersys, Romuald Lavrynovic, Simas Lindesis a ďalší.

Vincentas je najlepší lekár záchrannej služby, ale zároveň chorobný hazardný hráč. Rýchlo zarobené peniaze ešte rýchlejšie míňa a dostáva sa do rôznych problémov. Rozbehne teda hru, v rámci ktorej záchranári uzatvárajú stávky o to, ktorý z pacientov zomrie. Čím ťažšie zranenia, tým vyššia šanca na výhru. Hra začne naberať širšie rozmery a Vincentas stále viac bohatne. Kde sa to len môže skončiť? V Pobaltí vysoko cenený celovečerný hraný debut litevského režiséra Ignasa Jonynasa je realistickým obrazom záchrannej zdravotnej služby, ktorá denne bojuje o záchranu ľudských životov, ale aj zaujímavou pochmúrnou drámou so silnou hudbou.

video //www.youtube.com/embed/wmqWQeH6hj8

Ida

Poľsko-Dánsko 2013. 82 minút. Scenár: Pawel Pawlikowski, Rebecca Lenkiewicz. Réžia: Pawel Pawlikowski. Kamera: Ryszard Lenczewski, Lukasz Zal. Strih: Jaroslaw Kaminski. Hudba: Kristian Selin Eidnes Andersen. Účinkujú: Agata Trzebuchowska, Agata Kulesza, Dawid Ogrodnik, Joanna Kulig, Jerzy Trela, Mariusz Jakus, Adam Szyszkowski, Arturo Janusiak, Halina Skoczynska, Anna Grzeszczak a ďalší.

Ceny z festivalov v Toronte, Gijone, Londýne i Varšave zdobia drámu britského režiséra poľského pôvodu Pawla Pawlikowského, ktorý sa ňou po 30 rokoch vrátil do rodného Poľska. Osemnásťročná novicka Anna musí predtým, ako sa stane mníškou, navštíviť svoju jedinú žijúcu príbuznú – tetu Wandu, o ktorej dosiaľ netušila. Bývalá zapálená komunistka a sudkyňa z monstrprocesov v 50. rokoch posielala na smrť kňazov a odporcov režimu. Stretnutie nasmeruje Annu na cestu za odkrytím rodinného tajomstva, ktoré sa týka i jej vlastného života.

video //www.youtube.com/embed/oXhCaVqB0x0

Lepšie teraz ako nikdy

And So It Goes. USA 2014. 94 minút. Scenár: Mark Andrus. Réžia: Rob Reiner. Kamera: Reed Morano. Strih: Dorian Harris. Hudba: Marc Shaiman. Účinkujú: Michael Douglas, Diane Keaton, Yaya Alafia, Sterling Jerins, Annie Parisse, Austin Lysy, Frances Sternhagen, Rob Reiner a ďalší.

Život zatrpknutého zlostného starnúceho realitného makléra Orena Littlea (Michael Douglas) sa zmení, keď sa nečakane zjaví jeho dospelý syn Luke a zverí mu do opatery deväťročnú vnučku Sarah, o ktorej nemal ani potuchy. Dievčatko postupne zblíži Orena so susedou Leah (Diane Keaton). Tá čoskoro zistí, že Oren pod drsnou škrupinou ukrýva citlivé srdce a môže sa začať romantika tretieho veku. Tak si to aspoň naplánoval režisér Rob Reiner (1947), tvorca kedysi populárnych komédií Keď Harry stretol Sally, Americký prezident, Kým si po nás príde. Kritici si myslia niečo úplne iné.

video //www.youtube.com/embed/QHFkp5IpKNo

Miesta

Místa. Česká republika-Slovenská republika 2014. 108 minút. Scenár: Ondřej Štindl. Réžia: Radim Špaček. Kamera: Jaromír Kačer. Strih: Jana Vlčková. Hudba: David Boulter, Václav Havelka. Účinkujú: Vladimír Polívka, Johana Matoušková, Jan Cina, Robert Nebřenský, Jiří Štrébl, Jakub Gogál, Ivan Romančík, Ondřej Malý, Taťjana Medvecká, Martina Černá a ďalší.

Vladimír Polívka (1989), syn Chantal Poullainovej a Bolka Polívku stvárnil hlavnú rolu v novom filme Radima Špačka (päť Českých levov za Pouta) o dospievaní v malomeste 90. rokov. Polívku dopĺňajú Johana Matoušková a Jan Cina, ale zahrali si aj Ivan Romančík a Jakub Gogál. Keď sa ústredná mladá trojica zapletie do konfliktu končiaceho krvavou bitkou, spustí sa lavína nečakaných udalostí – tvrdí distributér. Hudba je dielom Davida Boultera z úspešnej britskej kapely Tindersticks a českého muzikanta Václava Havelku. Realizáciu a distribúciu filmu finančne podporil Audiovizuálny fond.

video //www.youtube.com/embed/3UTuFGST3hY

Pulp Fiction: Historky z podsvetia

Pulp Fiction. USA 1994. 154 minút. Scenár: Quentin Tarantino, Roger Avary. Réžia: Quentin Tarantino. Kamera: Andrzej Sekula. Strih: Sally Menke. Účinkujú: John Travolta, Samuel L. Jackson, Tim Roth, Uma Thurman, Christopher Walken, Bruce Willis, Harvey Keitel, Amanda Plummer, Rosanna Arquette, Eric Stoltz, Ving Rhames, Maria de Medeiros, Quentin Tarantino, Steve Buscemi a ďalší.

Oscar, Zlatý glóbus, dve britské ceny BAFTA, francúzsky César, dve talianske ceny David di Donatello, Zlatá palma festivalu v Cannes a desiatky ďalších cien venčia kultovú klasiku Quentina Tarantina spred dvadsiatich rokov. Tri na prvý pohľad nesúvisiace historky z krvavého podsvetia tvoria jeden príbeh plný štylizovaného násilia, drog, dnes už zľudovených dialógov, absurdných situácií a nečakaných dejových zvratov. Vďaka Projektu 100 sa Pulp Fiction vracia na plátna kín. Osloví aj nové generácie, alebo zostane filmom pre pamätníkov?