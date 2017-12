Nový film Jara Vojteka je o vzťahoch detí a rodičov

V pondelok má premiéru prvý hraný film dokumentaristu Jara Vojteka, do pozornosti dávame aj koncerty klasickej hudby a deň otvorených dverí v SND.

13. sep 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová

Kino tip

Deti

Výborný dokumentarista Jaro Vojtek debutuje s hraným filmom o vzťahoch medzi rodičmi a deťmi.

Nakrútil filmy My zdes, Hranica, Cigáni idú do volieb a vždy pri tom výrazne zasiahol do sveta dokumentárnej tvorby, chodil po svete a zbieral všetky možné ocenenia. Dnes Jaro Vojtek hovorí, že žáner dokumentárneho filmu má limity, ktoré ho pri napĺňaní jeho režisérskeho inštinktu veľmi obmedzujú, a nakrútil svoj prvý celovečerný hraný film – Deti.

Premiéru bude mať v pondelok večer, bude to záverečný film piešťanského festivalu Cinematik. „Neexistuje taký čistý, autentický dokument, ktorý by dokázal zobraziť pravdu. Už len svojou prítomnosťou a zapnutou kamerou tú pravdu narúšam a nemôžem ju zachytiť, akokoľvek by som sa snažil,“ hovorí Vojtek.

Naopak, hraný film mu umožňuje zrekonštruovať to, čo pozná, čo videl a zažil, oživiť obrazy, ktoré si pamätá a nosí v hlave.

Film Deti tvoria štyri poviedky, všetky sú variáciou na vzťah medzi rodičmi a deťmi a spoločné majú to, že ani v jednej nie je ten vzťah jednoduchý. Tak už to v profesionálnom živote Jara Vojteka býva, jeho filmy nemôžu byť výstredne veselé, akokoľvek optimistické by jeho predsavzatia boli. Zároveň je však pripravený divákov upokojiť, že nenakrútil nič depresívne.

„Aj smútok a melanchólia môžu byť krásne,“ hovorí. „A ja som chcel len pripomenúť, že sú veci, ktorým sa v živote prosto nedá vyhnúť. Ktoré sú ťažké, ale nie sú žiadnymi tragédiami: nedorozumenia v manželstve, choré deti, alebo odchod rodičov...“

V jednej poviedke sa dotýka aj témy autizmu. Ako režisér sa už s ňou viackrát stretol, do konca roka aj budeme mať v kinách jeho nový dokument. Hraný film mu umožnil, aby sa naň tentoraz pozrel trochu inak, ako sme zvyknutí a viac ako svet autistických detí ho zaujal citový život ich rodičov.

Filmy Jara Vojteka sú v našich kinách zakaždým udalosťou, tento v nich bude od 25. septembra. Ešte pred tým vyjde režisér a jeho kolegovia z tímu na menšie turné, Deti uvedú 16. septembra v Žiline, na druhá deň poôjdu do Komárna, potom do Banskej Bystrice, Prešova, Dobšinej, Kežmarku a 24. septembra bude predpremiéra v Bratislave.

Hummel & Burlas & Glass

Nedeľa, pondelok / Koncerty / Bratislava, Slovenská filharmónia, Dóm sv. Martina

Voľné dni v Bratislave si môžete spestriť aj návštevou niekoľkých koncertov klasickej hudby. V nedeľu aj v pondelok (od 9.00 ráno do podvečera) môžete v Malej sále Slovenskej filharmónie počúvať talenty 8. ročníka medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela. Vstup je voľný.

V pondelok je 15. septembra a keďže festival Konvergencie má už 15. ročník, začne sa práve

na jeho prvý koncert. Bude to zaujímavo poňatý dvojportrét otca americkej minimal music Philipa Glassa a Martina Burlasa. Kým Glassova tvorba zaznie na novom organe v Dómu sv. Martina v podaní Fera Királyho, komorný súbor spred oltára odohrá skladbu C durable a v premiére ešte zaznejú Tri nedokončené časti pre violončelo. Atmosféru koncertu dotvorí Ján Šicko, ktorý svetelným dizajnom zvýraznení pôvodnú architektúru priestoru. (her)

Deň otvorených dverí / Bratislava

Objavte zákutia Slovenského národného divadla

Stretni svojich divadelných priateľov – tak láka naša prvá scéna na dnešný Deň otvorených dverí. Stačí prísť do novej budovy SND na Pribinovej ulici v Bratislave, no ak máte chuť vidieť, kde vznikajú scény, otvorené bude aj v umelecko-dekoračných dielňach SND na Mliekarenskej ulici – vstup si však treba rezervovať.

Divadlo pre svojich divákov pripravilo exkurzie zákulisím, kde budú môcť absolvovať prehliadky činoherným a operno-baletným okruhom, ktoré zahŕňajú nielen hracie priestory, skúšobne, sklady, kostymérne, rekvizitárne, ale i kanceláriu generálneho riaditeľa SND. So svojimi obľúbenými hercami, opernými spevákmi a baletnými tanečníkmi sa môžete stretnúť počas autogramiády. Prebiehať budú i umelecké workshopy a špeciálny program čaká najmä na deti. V rámci detskej zóny vystúpi na javisku Bratislavské bábkové divadlo s viacerými predstaveniami. Chýbať nebude maľovanie na tvár, skúšanie divadelných kostýmov či tvorivé dielne. Presný program nájdete na snd.sk. FOTO – ALENA KLENKOVÁ