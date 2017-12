Miesta sú film, ktorý vedie od niekadiaľ nikam

Český režisér Radim Špaček nakrútil film o dospievaní. To, čo ukazuje, vyzerá ako vymyslený svet.

15. sep 2014 o 16:36 Ondrej Starinský

Sivé deväťdesiate roky. Ústí nad Labem, Česká republika, možno ešte Československo.

Mlčanlivý fešák Adam (Vladimír Polívka), syn alkoholika, vnuk úspešného starého otca. Zabávač partie Marek (Jan Cina) a dcéra miestneho mafiána-podnikateľa, zároveň femme fatale Anna (Johana Matoušková).

Sledujeme ich, ako chodia na výlety, na miestne zábavy, na treťoligové zápasy, do vysielania lokálneho rádia. Prečo to robia, nevedno, len sa tak potulujú, zabíjajú čas, ktorého majú každopádne dosť.

Asi ešte študujú, brigádujú alebo jednoducho nepracujú. Režisér Radim Špaček so scenáristom Ondřejom Štindlom nám to neprezradia.

Nevedeli sa rozhodnúť?

Bol to asi zámer, alebo možno len zabudli. Je to škoda. Divák by sa mohol o nich dozvedieť viac, pochopiť ich životnú situáciu, motivácie, konanie a trochu sa s nimi zabávať, báť sa o nich, či sa s nimi len tak nudiť.

Neostáva mu nič iné len ostať sám v tmavej kinosále, oddelený plátnom od vymysleného sveta, čakať, kým sa príbeh, ktorý sa nikde nezačal a zdanlivo nikam nesmeruje, uzavrie.

Film o dospievaní sa postupne mení na detektívku (pátranie po temnej minulosti Adamovho dedka) kriminálku (Annin mafiánsky otec chce mladíkov zabiť), čím sa Miesta stále viac a zbytočne komplikujú. Akoby sa tvorcovia nevedeli rozhodnúť, aký to bude žáner a pre koho film nakrúcajú.

Miesta sú premyslené skôr vizuálne. Pomalá kamera Jaromíra Kačera vytvára atmosféru šedivého ospalého industriálneho mesta severných Čiech. Skvele ju dopĺňa hudba dvojice Davida Boultera a Václava Havelku. Dobrým ťahom bolo aj obsadenie mladých neopozeraných hercov, hlavne Vladimíra Polívku a Johany Matouškovej.

To zaujímavé je nedopovedané

Štindl sa pokúsil aj nahliadnuť do minulosti a odhaliť jednu z veľkých tráum českej spoločnosti. Adamov starý otec svojmu vnukovi pri rozprávaní o svojich úspechoch zamlčí účasť na vyháňaní sudetských Nemcov.

No aj to sa skôr dozvieme z rozhovorov scenáristu v médiách ako zo samotného filmu, kde záhadná minulosť ostáva nedopovedaná.