Sheldonovi nerozumie. Jim Parsons je herec a nie vedec

Teória veľkého tresku mu zmenila život, za jedinú epizódu sitcomu má rovný milión dolárov.

16. sep 2014 o 11:58 Miloš Krekovič

Štvrtú Emmy dostal opäť za Sheldona zo sitkomu Teória veľkého tresku.

„Inteligencia je sexy vlastnosť, ale niekedy vás začne pekne štvať,“ opisuje hlavnú zbraň aj mínus svojej postavy, teoretického fyzika Sheldona Coopera v americkom sitcome Teória veľkého tresku, ktorý mu celkom zmenil život.

Jasnejšie to vysvitne pri aktuálnom honorári za jedinú epizódu seriálu. Tá aj vďaka dvojnásobnej nominácii na Emmy dosahuje rovný milión dolárov.

„Parsons robí niečo, čo je v televízii zriedkavé. Intelekt je viac než sexi vlastnosť v jeho podaní. Je to priam až heroická vlastnosť hodná obdivu,“ napísali v magazíne Entertainment Weekly. Nie že by televízna popkultúra bývala vždy naklonená týmto typom myšlienkovo nadaného hrdinu.

video //www.youtube.com/embed/1ktIk_tFEDc

Keď je nerd sexy

Keď ste o niekom povedali, že je nerd či geek (po slovenský možno kockáč, šprt), znamenalo to väčšinou príslušnosť k okrajovej komunite počítačových fanatikov s vysokými hodnotami IQ, ale zato mizivými sociálnymi zručnosťami. Tých večne nedospelých osamelých mladíkov bez možnosti kontaktu s opačným pohlavím, ktorí svoj svet zakladajú na komiksoch, sci-fi filmoch, videohrách.

To bol nerd do roku 2007. Potom prišiel slávny sitkom televízie CBS, niekdajšia subkultúrna záležitosť vplynula do mainstreamu a nerd sa stal ideálom, sexy figúrou.

Od tej chvíle nejestvuje, presnejšie, je kolektívnou chimérou, asi ako subkultúra hipsterov tiež prišla o existenciu v okamihu, keď sa slovom nerd či hipster zaklína celé vaše okolie vrátane vašich starých rodičov.

Ikonou tohto trendu je Sheldon Cooper. Nerdi sú jeho kamaráti, on je skôr supernerd.

Svetový preborník

Rozhovory s ním uvádza varovanie, že Jim Parsons nie je vedec, ale herec. To znie ako samozrejmosť, no skúste si otvoriť na porovnanie heslo postavy a jej herca na Wikipédii.