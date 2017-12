Slovenskú knihu roka napísal Pavel Vilikovský

Nie je to žiadna galiba

Do posledného okamihu bol presvedčený, že nevyhrá. Inak by sa PAVEL VILIKOVSKÝ zrejme neodvážil verejne pochváliť celkový význam tejto ceny pár dní pred rozhodnutím o víťazovi.

Koho by ste vybrali za víťaza, keby ste boli šéfom poroty Anasoft litera?

„Nerozmýšľal som nad tým. Pravdupovediac, taký prehľad nemám, nepoznám všetky knihy, ktoré sa dostali do finále.“

Cenu ste už raz získali, hneď v jej premiérovom ročníku. Čo urobíte s výhrou, ak sa vám to podarí opäť?

„Nepredstavujem si to. Nevyhrám, takže sa toho nebojím, nie je to žiadna galiba. Samozrejme, je kopa vecí, dokonca základných, na ktoré by sa výhra dala použiť.“

Čím vás oslovuje mladá generácia slovenských spisovateľov?

„Túto otázku vám teraz nezodpoviem. Tento druh pohotovosti nemám.“

Chýba podľa vás niečo súčasnej slovenskej literatúre?

„Myslím si, že jej nechýba nič, ale je to ďalšia háklivá otázka, ku ktorej by bol potrebný dlhý komentár. A ten zo mňa nevydojíte. Nech sa vyjadrujú mladší autori.“

Ale písať neprestanete, že?

„Človeku na dôchodku sa žiada, pokiaľ fungujú potrebné orgány.“

Eva Andrejčáková