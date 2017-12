Chcete vidieť Rolling Stones v Londýne?

Záznam z koncertu legendárnej skupiny, koniec Kina v bazéne a šesť koncertov na festivale Konvergencie. Kultúrne tipy na stredu.

17. sep 2014 o 0:00 Jana Németh, Jana Németh, her

Chcete vidieť Rolling Stones v Hyde parku?

Spolu hrajú už päťdesiat rokov a stále sa na to aj dobre pozerá

Kino tip / Bratislava, Kino Lumière 20.30

Bolo to v júli 1969, iba dva dni po tragickej smrti zakladajúceho člena kapely Briana Jonesa, čo Rolling Stones zahrali v londýnskom Hyde parku. Lístky sa nepredávali, koncert bol zadarmo a odhaduje sa, že do parku prišlo so smútkom za Jonesom asi štvrť milióna fanúšikov. Prvý raz sa práve tu s kapelou naživo ukázal gitarista Mick Taylor, ktorý sa dnes už ako hosť pridáva k slávnej štvorici na vybraných koncertoch.

Vlani oslavovali Stones päťdesiat spoločných rokov, ale nebolo to žiadne pietne spomínanie na roky najväčšej slávy. Okrem toho, že vedia stále s rovnakou energiou a nasadením odohrať miliónkrát hrané hity, na pódiu dokážu urobiť aj šou, na ktorú sa dobre pozerá. V rámci osláv a turné 50 and Counting Tour zorganizovali aj dva koncerty v londýnskom Hyde parku – štyridsať štyri rokov od pamätného vystúpenia. „Lístky stáli od 95 do 299 libier a za tri minúty boli vypredané. A tak kapela pridala ešte jeden koncert,“ hovorí Miro Ulman, dramaturg cyklu Music & Film, ktorý každý mesiac prináša záznamy koncertov či dokumenty o hudobníkoch v bratislavskom kine Lumiére.

Dnes premietne záznam z londýnskeho koncertu The Rolling Stones: Sweet Summer Sun – Hyde Park Live, ktorý ponúka šestnásť hitov od Start Me Up až po Satisfaction pred stotisícovým davom. Režisérom filmu je Paul Dugdale, ktorý má za sebou aj koncerty kapiel Coldplay či The Prodigy. Koncert snímalo devätnásť kamier a má vynikajúci zvuk. Samozrejme, nie je to naživo, ale na druhej strane nikto vám nebude zacláňať výhľad ani stúpať po nohách. A nehrozí ani, že z toho, ako Stones aj po päťdesiatich rokoch hrajú, padnete na zadok.

Kino v bazéne ukončí film V tichu

Kino tip / Banská Bystrica, 19.30

Je to už viac než rok, čo nádvorie Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici ožilo projektom Kino v bazéne. Študentské duo Kutica Creative Team v roky nevyužívanom nádvorí uvidelo príležitosť, ako do Banskej Bystrice vrátiť premietanie filmov pod holým nebom. Dnes sa lúči s letnou sezónou posledným premietaním. O 19.30 h uvedie pôsobivý film V tichu, ktorý mapuje fragmenty osudov viacerých židovských hudobníkov v 30. a 40. rokoch minulého storočia. Nacistické zákony vyradili v Nemecku takzvaných neárijských umelcov a tieto normy následne uplatňovali vo všetkých nimi obsadzovaných krajinách Európy. Film zachytáva príbehy ľudí, pre ktorých bola hudba jediným nástrojom, ktorý im pomáhal prežiť alebo zmierniť strach z blížiacej sa smrti v koncentračných táboroch. Film mal premiéru na tohtoročnom festivale v Karlových Varoch a uvidíte v ňom Judit Bárdosovú, Jána Čtvrtníka, Kristínu Svarinskú či Jána Galloviča. Predpoveď počasia zatiaľ praje vonkajšej verzii, ak by však náhodou pršalo – premietať sa bude v niekdajšom kine Hviezda.

Šesť koncertov v jednom

Festival / Bratislava, Klarisky 19.00

Skladateľ Jevgenij Iršai pochádza z Petrohradu a na Slovensku najviac času prežil v Banskej Bystrici, no svoju najnovšiu skladbu venoval inému mestu. Ktorému, to je zrejmé z názvu Šesť bratislavských koncertov. Ich vznik inšpirovali traja hudobníci - huslista Milan Paľa, violončelista Jozef Lupták a akordeonista Peter Katina, ktorí ju dnes odpremiérujú na festivale Konvergencie s komorným súborom.

V prvej polovici večera sú v programe diela dvoch ďalších autorov, ktorých meno a tvorba sú s hlavným mestom neodmysliteľne spojené. Zaznejú Tri kánony a Andante Amoroso od Alexandra Albrechta plus Serenáda C dur od Ernö Dohnányiho.