Nicole Kidman: Dieťa za Oscara nevnímam ako obetu

Po rozpačito prijatej kňažnej z Monaka prichádza slávna herečka na plátno s amnéziou.

18. sep 2014 o 11:30 Eva Andrejčáková

Začiatkom tohto leta, s pompou i s pochybnosťami uviedla v Cannes Grace: Kňažnú z Monaka. Film režiséra Oliviera Dahana ju mal opäť vyniesť na vrchol, no nestalo sa tak.

Príbeh monackého kniežaťa Rainiera III. a slávnej herečky Grace Kellyovej bojkotovala rodina a deti slávnej herečky, držiteľky Oscara.

A tak iná slávna herečka, čo ju stvárnila, musela prežiť aj sklamanie. Za film sa však presvedčene postavila, veď dostať úlohu ikonickej princeznej a byť súčasťou veľkolepej výpravy, to sa neodmieta.

Navyše, práve rodina a deti v jej živote znamenajú najviac. V prípade Nicole Kidmanovej – ženy s menom zloženým zo slov muž a dieťa – to asi ani nemôže byť inak. Vyskúšala si všetky formy materstva, pre to „naozajstné“ oželela aj šancu na Oscara.

Dvojitá šanca

Mala už dve adoptované deti z prvého manželstva s Tomom Cruisom, keď otehotnela so súčasným partnerom, spevákom Keithom Urbanom. Bola na profesionálnom vrchole a stála pred rozhodnutím – buď manžel a rodina, alebo hlavná úloha vo filme Predčítač.

„Nechcem to nazvať obetou, lebo takto to nevnímam. Bola som tehotná, dostala som ponuku a uvedomila som si: celý život som čakala na tehotenstvo, teraz je to tu. Ponúkli mi, že môžem nakrúcať tehotná, ale to nebolo to, čo som chcela,“ povedala v máji v Cannes.

Nechcela pracovať počas tehotenstva. Vedela, že mnohé ženy to dokážu, možno tie, ktoré už mali viac detí, no pre ňu to bola obrovská vec. Tešila sa, že môže urobiť všetko pre to, aby mohla priviesť na svet šťastné a zdravé dieťa.

Úlohu tridsiatničky Hanny v Predčítačovi jej ponúkol režisér Stephen Daldry, ktorý s ňou nakrútil v roku 2002 Hodiny. Za postavu spisovateľky Virginie Woolfovej získala vtedy Oscara.

Šancu na ďalšieho v roku 2006 napokon prenechala herečke Kate Winsletovej, a tá ho aj dostala.



V oscarovej dráme Hodiny (2002) si zahrala spisovateľku Virginiu Woolfovú.

Divadlo a istota

Atraktivita Nicole Kidmanovej, najvyššej herečky v Hollywoode, sa začína asi už miestom jej narodenia – na svet prišla austrálskym rodičom v havajskom Honolulu. Väčšinu života však strávila v Austrálii spolu s mladšou sestrou Antoniou, dnes žurnalistkou.

Nicole už od troch rokov chodila do baletnej školy a hoci vraj koktala, čoskoro začala aj so školským divadlom. Ako tínedžerku ju obsadili v austrálskom Divadle pre mladých.

Byť herečkou bolo odjakživa to, čo chcela, hoci jej rodičom sa táto myšlienka vôbec nepáčila. Nicole považovali za príliš neohrabanú a senzitívnu na to, aby mohla nastúpiť na hereckú kariéru. Dnes tvrdí, tak ako jej rodičia, že posledná vec, ktorú by chcela, je mať zo svojich detí hercov, lebo je to tvrdý život.

V každom prípade, jej rodičia sa v nej zmýlili. Svoj sen stať sa herečkou naplnila a dosiahla viac, než by sama čakala. Dozrela v silnú, emancipovanú ženu a ako máloktorá hollywoodska hviezda zostala dodnes aj pri divadle – v blízkej budúcnosti by mala hrať v londýnskom West Ende v dvoch hrách, jednou z nich je Turgenevov Mesiac na Dedine.

Skúsenosti divadelnej herečky zúročila napríklad v mysterióznom trileri Dogville, ktorý Lars von Trier nakrútil na motívy Brechtovej Trojgrošovej opery.



So Stellanom Skarsgardom v Dogville režiséra Larsa von Triera (2003).

Potvrdil to Bangkok

V šestnástich hrala Nicole Kidman vo svojom prvom filme Bush Christmas. V rokoch 1983 až 1989 účinkovala v trinástich austrálskych filmoch, posledný z nich – triler Úplné bezvetrie – ju predurčil na svetový úspech.

Ale mnohí ju skutočne uznali až po výbornom výkone v šesťdielnom austrálskom seriáli Bangkok Hilton, kde sa ako hlavná hrdinka nechtiac zapletie do pašovania drog a dostane sa do väzenia.

Potom už na ňu čakal Hollywood, kde sa pri nakrúcaní filmu Dni hromu stretla s Tomom Cruisom, ktorý ju v deň premiéry požiadal o ruku.

Hoci spočiatku bola viac manželkou slávnejšieho herca, čoskoro sa to zmenilo.

Po niekoľkých priemerných dobrodružných filmových romanciach a akčných trileroch prišiel režisér Stanley Kubrick so svojou eroticky ladenou psychologickou drámou Spaľujúca vášeň, posledným filmom pred svojou smrťou, kde si Nicole zahrala už po niekoľkýkrát s Tomom Cruisom.

Rozchod, vrchol, svadba

V roku 2001 nasledovali vrcholné snímky – horor Tí druhí španielskeho režiséra Alejandra Amenábara a muzikál Baza Lurmanna Moulin Rouge!, za ktorý získala Zlatý glóbus, Cenu londýnskych kritikov a prvú nomináciu na Oscara.

Úspech bol vykúpený rozchodom manželov, zato režisér Baz Lurmann sa stal osobným priateľom Nicole a o päť rokov stál aj ako svedok na jej svadbe s country spevákom Keithom Urbanom.

To už mala za sebou oscarové Hodiny, vojenskú drámu Návrat do Cold Mountain s Judom Lawom, Dogville, Tlmočníčku Sydneyho Pollacka či Príbeh jednej vášne o fiktívnom portréte slávnej fotografky Diany Arbusovej a mnohé ďalšie snímky.

V roku 2008 ju znova obsadil Baz Lurmann po boku Hugha Jackmanna do dobrodružnej drámy Austrália.

O päť rokov sa v Koľajach osudu, príbehu o osude britského dôstojníka, ktorý padne do japonského zajatia, po prvýkrát stretáva pred kamerou s Collinom Firthom, aby ich vzápätí spolu obsadil režisér Rowan Joffe do hlavných úloh v mysterióznom trileri Skôr než zaspím, ktorý práve prichádza do našich kín. Nicole Kidman sa v ňom mení na nešťastnú Christinu, trápenú vlastnou pamäťou.



Ako Grace Kellyová v bojkotovanom filme Grace: Kňažná z Monaka (2014).

Zabudnite na pravdu

Christine sa každé ráno budí s vedomím, že o sebe nič nevie. Len čo upadne do spánku, stráca pamäť. Jej manžel Ben je každý deň cudzím človekom, trpezlivo jej však zakaždým vysvetľuje, ako a prečo spolu žijú. Oživuje pritom všetky podrobnosti o zvláštnej nehode, ktorá jej poškodila mozog a spôsobila amnéziu.

S podporou a pomocou svojho lekára si Christine vedie aj videodenník, ktorý jej cez vlastnú tvár pomáha každý deň naštartovať pamäť. Keď ho v jedno ráno otvorí, prekvapia ju hrozivé slová, ktoré si sama napísala: Never Benovi!

Všetko, čo jej manžel doteraz pravidelne opakoval, zrazu padlo do podozrenia. Akú nehodu to vlastne prežila a komu môže veriť, prečo jej manžel klame? A môže byť pravdivý tento príbeh?

Mysteriózny román Skôr než zaspím napísal britský spisovateľ S. J. Watson v štyridsiatke ako svoj debut. Vymýšľal ho po nociach, cez deň pracoval v nemocnici – ako fyzik, špecialista na audiológiu sa venoval sluchovo hendikepovaným deťom. Jeho príbeh o pravde, na ktorú je niekedy lepšie zabudnúť, sa za krátky čas stal bestsellerom, o akom sa autorovi ani nesnívalo. Nielenže ho prijala kritika pozitívne, ale od čias debutu J. K. Rowlingovej sa stal najlepšie predávanou knihou v USA. Vydali ho vo vyše štyridsiatich krajinách.