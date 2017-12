Nová synagóga pootvára

18. sep 2014 o 0:00 Jana Németh, Jana Németh, her

Vernisáž 17.00 Žilina

„Všetko je politika, dokonca aj nečinnosť,“ hovorí rumunský umelec Dan Perjovschi uprostred žilinskej synagógy. Strávil v nej niekoľko dní a na vybielené steny kreslil svoje Vybrané správy. O čom sú? O tom, čo Dana Perjovschého zaujíma – o politike, svete umenia, kultúre, o histórii. Sú to kritické komentáre, „intelektuálne grafity“, ktorými Perjovschi výstižne hovorí, aký je jeho pohľad na to, čo sa práve deje vo svete.

Robí to neúnavne už niekoľko rokov. Jeho kresby si ľudia posielajú na Facebooku, sťahujú si ich a s vytlačenými dokonca kráčajú do protestov. A Perjovschi kráča s nimi. Publikuje v prestížnych umeleckých magazínoch a vystavuje na tých najlepších adresách, a popritom ostáva verný svojim názorom. „Politika by mala byť umením kompromisu, ale v posledných rokoch po nej zostávajú mŕtvi ľudia,“ prízvukuje.

Dnes od 17.00 h máte možnosť vidieť aj počuť jeho komentáre v diskusii s kurátorom výstavy Fedorom Blaščákom. Otvorenie výstavy je zároveň ďalším zo série „Pootvorení“ Novej synagógy, ktorá je stále v procese rekonštrukcie. Polovicu má už úspešne za sebou a oddnes ju čaká trojmesačný výstavný program, v rámci ktorého ešte uvidíme viacero diskusií, výstavu súťaže Cena Oskára Čepana aj výber z výstavy Nový zlínsky salón 2014. Dnešok je ďalším dôležitým krokom tímu ľudí, ktorí do synagógy dávajú všetko, čo vedia. Stojí zato byť pri tom, lebo to robia dobre.

Jana Németh

Spievajúci básnici

Festival / Prešov, Christiania, Divadlo A. Duchnoviča / do nedele

Projekciou filmu Nick Cave: 20 000 dní na Zemi a výstavou fotografií Andrey Petrovičovej sa dnes o 21.00 začína štvrtý ročník štvordňového festivalu Spievajúci básnici. Jeho program ponúka rôzne podoby umenia, v ktorom hrá určujúcu úlohu slovo, pričom nejde len o spisovateľov, básnikov a hudobníkov, ale aj o tanečné predstavenia. Medzi také patrí Generátor X – Nové kódexy, ktoré vzniklo v spolupráci básnikov Petra Šuleja a Michala Habaja s Petrou Fornayovou. Táto choreografka pre festival pripravila aj textovú inštaláciu divadelnej hry Extravagancia od súčasného argentínskeho dramatika Rafaela Spregelburda. V Prešove sa budú skloňovať aj známe české mená. Okrem koncertu Lenky Dusilovej návštevníkov festivalu čaká aj dokument o speváčke Marte Kubišovej a výstava ornamentálnych kresieb Báry Kratochvílovej zo skupiny Dva. Domácu hudobnú scénu zastúpi „all-stars“ skupina Zlokot.

TV Tipy na dnes

Napospas smrti, HBO 20.00

Sandra Chasová nikdy nevycestovala z rodných Spojených štátov, kým sa nerozhodla vyraziť s kamarátkou na zaslúženú dovolenku do Ekvádoru. Pôvodný raj sa však zmenil na peklo.

Druhá svetová vojna, Prima Zoom 20.00

Dokumentárny seriál, ktorý ukazuje menej známu tvár 2. svetovej vojny. Presnejšie povedané to, čo sa odohrávalo za zatvorenými dverami – ako vznikalo Stalinove spojenie najskôr s nacistami a potom s Churchillom a Rooseveltom.

Môj život bez teba, MGM 20.00

Mladý newyorský chirurg Abbie Polin dostane pri operácii infarkt. Je to preňho signál, že by si mal odpočinúť. Ale ešte je tu možnosť, aby zašiel do Hollywoodu za otcom, úspešným komparzistom a zmieril sa s ním.

Kriminál, Dajto 20.15

Na začiatku príbehu sa Frank Leone, vyučený automechanik, predstavuje ako svalovec s mäkkým srdcom, ktorý si poslušne odpykáva zvyšok trestu vo väzení. No zrazu ho preložia a začnú ponižovať.

Cela 2, Nova Cinema 22.00

Osobitný úrad na vyšetrovanie brutálnych zločinov používa pri vyšetrovaní neortodoxné metódy. Keď v meste vyčíňa nebezpečný vrah, prizvú na pomoc aj ženu s paranormálnymi schopnosťami.

Hlavný podozrivý, Jednotka 22.20

Po vražde prvej Srbky sa pre ustavičnú nedôveru kolegov k vyšetrovacím metódam superintendantky Tennisovej stane ďalšia vražda. Obeťou je znovu žena a Tennisovú suspendujú.