Aké novinky pribudli do našich kín?

Tento týždeň si príde na svoje každý - filmové novinky ponúkajú pestrú zmes najklasickejšej svetovej klasiky, slovensko-český experiment, portrét známeho hudobníka, latinskoamerickú sociálnu drámu a adaptácie knižných bestsellerov pre mládež.

19. sep 2014 o 0:00 Miloš Ščepka

Tento týždeň si príde na svoje každý - novinky v kinách ponúkajú pestrú zmes najklasickejšej svetovej klasiky, slovensko-český experiment, portrét známeho hudobníka, latinskoamerickú sociálnu drámu a adaptácie knižných bestsellerov pre mládež.

Nanič vlasy

Pelo malo. Venezuela-Peru-Argentína-Nemecko 2013. 93 minút. Scenár a réžia: Mariana Rondón. Kamera: Micaela Cajahuaringa. Strih: Marité Ugas. Hudba: Camilo Froideval. Účinkujú: Samuel Lange Zambrano, Samantha Castillo, Beto Benites, Nelly Ramos, María Emilia Sulbarán a ďalší.

Slobodná matka Marta býva s dvomi synmi vo veľkom paneláku v meste Caracas. Starať sa o rodinu je ťažké, takže jej nezostáva sila tolerovať fixáciu deväťročného potomka na jeho výzor. Hnevajú ho najmä kučeravé nepoddajné „nanič vlasy“. Chce si ich dať vyrovnať. Čím viac sa však snaží matke zapáčiť, tým viac ho ona odmieta. Venezuelská filmárka Mariana Rondón (1966) po štúdiách v Paríži a na Kube debutovala v roku 1999. Nanič vlasy sú jej tretia a najúspešnejšia dlhometrážna snímka, ocenená festivalmi v Havane, Mar del Plata, San Sebastiáne, Tessalonikách a Turíne.

video //www.youtube.com/embed/lxOZtOyNkTQ

2001:Vesmírna odysea

2001: A Space Odyssey. USA-Veľká Británia 1968. 141 minút. Scenár: Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke. Réžia: Stanley Kubrick. Kamera: Geoffrey Unsworth. Strih: Ray Lovejoy. Účinkujú: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Leonard Rossiter, Robert Beatty, Sean Sullivan, Douglas Rain, Daniel Richter, Terry Duggan a ďalší.

V rámci tradičnej prehliadky Projekt 100 prináša Asociácia slovenských filmových klubov prvý raz oficiálne na plátna našich kín najklasickejší vedeckofantastický film všetkých čias. Spoločné dielo spisovateľa Arthura C. Clarka a režiséra Stanleyho Kubricka znamenalo prelom nielen vo filmovej fantastike. „Filozofická filmová opera“ s minimom slov, prostredníctvom obrazov, pohybu, farieb, hudby a strihu rozpráva o tom, ako sa z ľudoopov stal človek a z človeka vyššia bytosť. Film, odmenený iba Oscarom za efekty, ostal po premiére v roku 1968 nedocenený a obľubu divákov i uznanie kritikov si získal len postupne. Dnes ho za svoju inšpiráciu považujú aj George Lucas, Steven Spielberg či William Friedkin.

video //www.youtube.com/embed/Ok32VyEQYYc

Labyrint: Útek

The Maze Runner. USA 2014. 114 minút. Scenár: Noah Oppenheim, Grant Pierce Myers, T. S. Nowlin. Réžia: Wes Ball. Kamera: Enrique Chediak. Strih: Dan Zimmerman. Hudba: John Paesano. Účinkujú: Dylan O´Brien, Aml Ameen, Hong-ki Lee, Thomas Brodie-Sangster, Will Poulter, Dexter Darden, Kaya Scodelario a ďalší.

Tento film o mladých ľuďoch, hľadajúcich únik z vražedného bludiska, vznikol podľa románovej predlohy Jamesa Dashnera – prvej časti postapokalyptickej sci-fi pre mládež, takže môže priniesť aj niečo viac, než všetky predchádzajúce. Ako režisér ním debutuje filmový výtvarník a tvorca efektov Wes Ball. S rozpočtom 30 miliónov dolárov a bez účasti filmových hviezd ho nakrútil pre štúdiá 20th Century Fox. Snímka má tento týždeň premiéru aj v USA, predbežné recenzie sú zdržanlivé, ale nie negatívne.

video //www.youtube.com/embed/64-iSYVmMVY

Nick Cave: 20 tisíc dní na Zemi

20 000 Days on Earth. Veľká Británia 2014. 95 minút. Scenár: Nick Cave, Iain Forsyth, Jane Pollard. Réžia: Iain Forsyth, Jane Pollard. Kamera: Erik Wilson. Strih: Jonathan Amos. Hudba: Nick Cave, Warren Ellis. Účinkujú: Nick Cave, Blixa Bargeld, Kylie Minogue, Ray Winstone, Warren Ellis, Arthur Cave, Earl Cave a ďalší.

Projekt 100 prináša celovečerný debut britskej dvojice Iain Forsyth – Jane Pollard, dokudrámu, ktorá predstavuje 57-ročného austrálskeho speváka, textára, skladateľa, básnika a herca ako ústrednú postavu a zároveň spolutvorcu. Dokumentuje jeho umelecké pôsobenie, voľne zaznamenáva 24 hodín jeho života a práce, ale aj halucinačné rozhovory a hrané pasáže. Na filmovom festivale Sundance snímku ocenili za najlepšiu réžiu a strih dokumentu. Súčasťou predstavenia je slovenský krátky film Fongopolis Joanny Kožuch.

video //www.youtube.com/embed/Ap0_y5EGttk

Skôr než zaspím

Before I Go to Sleep. USA-Veľká Británia-Francúzsko-Švédsko 2014. 92 minút. Scenár a réžia: Rowan Joffe. Kamera: Ben Davis. Strih: Melanie Oliver. Hudba: Ed Shearmur. Účinkujú: Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong, Anne-Marie Duff, Dean-Charles Chapman, Adam Levy, Charlie Gardner, Llewella Gideon, Kevin Hudson, Rosie MacPherson a ďalší.

Syn režiséra Rolanda Joffého (Vražedné polia, Misia) prichádza so svojím druhým celovečerným hraným filmom – multikoprodukčným mysterióznym thrillerom o žene, ktorá po nehode trpí poruchou pamäti. Christine (Nicole Kidman) každú noc stratí pamäť, každé ráno začína odznova. Pomáhajú jej manžel Ben (Colin Firth), psychiater Nash (Mark Strong) a jej vlastný podrobný videodenník. Záznam v ňom spustí udalosti s nečakanými následkami. Medzi producentmi filmu, nakrúteného podľa knižného bestselleru britského spisovateľa S. J. Watsona je aj režisér Ridley Scott.

video //www.youtube.com/embed/OtSzAEvBIK0

V tichu

Slovenská republika – Česká republika 2014. 90 minút. Scenár a réžia: Zdeněk Jiráský. Kamera: Michal Černý. Strih: Hedvika Hansalová. Hudba: Martin Hasák. Účinkujú: Judit Bárdos, Ján Čtvrtník, Kristína Svarinská, Ján Gallovič, Laco Hrušovský, Valéria Stašková, Dana Košická a ďalší.

Po celovečernom hranom debute Poupata ocenenom v roku 2011 štyrmi Českými levmi režisér Zdeněk Jiráský mapuje fragmenty osudu viacerých židovských hudobníkov v 30. a 40. rokoch minulého storočia: baletky Alice Flachovej, pianistu a dirigenta Karola Elberta, skladateľa a dirigenta Arthura Chitza, klaviristky Edith Kraus. Do ich životov drasticky zasiahli nacistické protižidovské zákony. Nie náhodou je základnou zložkou filmového rozprávania hudba. Námetom sa stali štúdie slovenskej muzikologičky žijúcej v Drážďanoch Agáty Schindlerovej, aj pracovný názov filmu pôvodne znel Denník Agáty Schindlerovej.

video //www.youtube.com/embed/eMuUkQiNoE

Zostaň so mnou

If I Stay. USA 2014. 106 minút. Scenár: Shauna Cross, Gayle Forman. Réžia: R. J. Cutler. Kamera: John de Borman. Strih: Keith Henderson. Hudba: Keith Henderson. Účinkujú: Chloë Grace Moretz, Mireille Enos, Liana Liberato, Lauren Lee Smith, Jamie Blackley, Aisha Hinds, Stacy Keach, Joshua Leonard a ďalší.

Román If I Stay americkej spisovateľky literatúry pre mládež Gayle Formanovej z roku 2009 sa stal námetom pre celovečerný hraný debut dokumentaristu a televízneho seriálového režiséra R. J. Cutlera. Sedemnásťročná Mia (Chloë Grace Moretz) ako jediná z rodiny prežije autonehodu. V kóme vystúpi zo svojho tela a zvažuje, či zostať nažive a stať sa svetoznámou violoncellistkou alebo zomrieť a pripojiť sa tak k svojim najbližším. Snímka s rozpočtom okolo 11 miliónov dolárov amerických kritikov inšpirovala k sarkastickým posmešným poznámkam, ale na vstupnom už utŕžila vyše 50 miliónov.