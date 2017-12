Tipy na víkend

Do pozornosti dávame Hummelovu súťaž, Konvergencie a BHS v Bratislave, divadelný festival vo Zvolene, krst albumu Tu v dome a tipy, čo si pozrieť v televízii.

20. sep 2014 o 0:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, jem

Koncerty / Hummelova súťaž, Konvergencie, BHS

Talenty, domáce aj svetové hviezdy

Cez víkend sa Bratislava zmení na hlavné mesto klasickej hudby

Toľko klasiky na štvorcový meter už asi dlho nikde neznelo. V sobotu aj v nedeľu si ju môžu Bratislavčania a návštevníci mesta vychutnať v podaní mladých talentov, najlepších domácich muzikantov aj špičkových svetových interpretov.

Víkendový maratón sa začína už v sobotu o 11.00 v dome Albrechtovcov na Kapitulskej ulici. Na jednej z dlhoročných hlavných hudobných adries v meste sa bude po celý deň hrať a rozprávať o jej opätovnom oživení.

Popoludní o 15.00 v Redute vyvrcholí medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela. Traja finalisti odohrajú klavírne koncerty so Slovenskou filharmóniu a dirigentom Rastislavom Štúrom.

Kto má radšej klasiku v komornejšej verzii, mal by v sobotu večer zamieriť do Design Factory na Bottovej ulici, domova festivalu Konvergencie. Najskôr tam zaznie pocta Jurajovi Benešovi v podaní interpretov, s ktorými skladateľ spolupracoval (19.00) a po nej nasleduje dvojportrét Šostakovič - Enescu – skladby týchto autorov pre nezvyčajné oktetové obsadenie.

Nedeľa je prvým dňom Bratislavských hudobných slávností. Festival oslavuje 50. ročník a program tomu zodpovedá. Otvárací koncert je v réžii jednej z najväčších svetových dirigentských hviezd - Zubin Mehta s izraelskými filharmonikmi naštudoval Beethovenovu predohru Egmont, Mozartovu Symfóniu č. 40 g mol a Straussov Život hrdinu.

Oliver Rehák

Sobota / Krst / Bratislava, KC Dunaj 21.00

Tu v dome aj Bene s Rolandom Kánikom

Keď skupina funguje vyše dvadsať rokov a nahrá len štyri albumy, netreba za tým hľadať lenivosť. Bratislavské zoskupenie Tu v dome dnes funguje v úplne inej zostave (zostali len dvaja pôvodní členovia) aj úplne inak znie. Čerstvý album Protichodné chute vydali na značke Slnko records a dnes večer ho predstavia na koncerte. Prináša kombináciu ženského spevu, huslí, violončela, banja, klávesov, gitary s textami známych svetových autorov aj vlastnými.

Hosťom večera je duo Bene a Roland Kánik, projekt známeho rapera Marián Benkovič (Modré hory, Peťo Tázok) a klávesáka Rolanda Kánika, ktorí spolu už nahrali album Spam Poetry. O záver sa postará DJ Reverend. (kul)

TV tipy

SOBOTA

Joj 20.30 / Útek zo Sibíri

V roku 1940 utečie medzinárodná skupina väzňov z ruského gulagu a putuje cestou dlhou šesť a pol tisíca kilometrov okolo jazera Bajkal do Mongolska, púšťou Gobi cez Himaláje do Tibetu, aby dosiahla americkú vojenskú misiu v Indii.

Dvojka 21.30 / Útek do divočiny

Christopher McCandless mal dvadsaťdva rokov, keď doštudoval, ale namiesto toho, aby sa zaradil do civilizačného prúdu, rozhodol sa utiecť do najdrsnejšej divočiny a stal sa tak symbolom jednej generácie Američanov.

Prima family 20.15 / Kúpili sme zoo

Benjamin Mee stratil pred pol rokom manželku a zostal sám s dvoma deťmi. Rozmýšľa, čo ďalej so svojím životom a má chuť začať odznova na celkom novom mieste. V inzerátoch sa zjaví opustená zoo na predaj a on sa rozhodne risknúť to.

NEDEĽA

HBO 20.00 / Vo štvorici po opici 3

Sú to už dva roky. Phil, Stu a Doug žijú pokojne vo svojich domovoch. Tetovanie bolo odstránené, register vymazaný, prenasledovanie drogovými gangstrami takmer zabudnuté. Len Alen stále nie je spokojný. Skončí sa to tentoraz dobre?

HBO Comedy 23.00 / Liberace!

Slávny extravagantný šoumen Liberace sa zaľúbi do mladého muža. V 70. rokoch, keď nebolo možné verejne priznať homosexuálnu orientáciu, spolu prežijú päť rokov. Vynikajúci film s Michaelom Douglasom a Mattom Damonom.

Tv Doma 20.00 / Ako prísť o muža za 10 dní

Ona má napísať príbeh o tom, aké chyby dokážu odstrašiť aj zaľúbeného muža a on sa staví, že dokáže ktorúkoľvek zo žien primať, aby sa doňho za desať dní zaľúbila. Kate Hudson a Matthew McConaughey v romantickej komédii.