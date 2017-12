Pozrite si jeden z najlepších súčasných seriálov

Do pozornosti dávame seriál V službách KGB, finisáž výstavy vo Freshmens a predstavenie v bratislavskej A4-ke.

22. sep 2014

Tv tip Joj Plus 23.40

V službách KGB

Dnes večer si pozrite jeden z najlepších súčasných seriálov.

Netušila to ich vlastná dcéra, kamaráti, kolegovia. Bol to celkom obyčajný dom na predmestí nemeckého Marburgu, kam na jeseň 2012 vtrhlo policajné komando a za stenou našlo tajnú miestnosť so šifrovacím zariadením. Aktérom najväčšieho špionážneho škandálu od skončenia studenej vojny bol manželský pár, ktorý sa už zoznámil a zosobášil s cieľom vyzvedať pre Sovietsky zväz. Alexander a Oľga Rostovovci sa pod falošnou identitou usadili v Nemecku, kde vyše dvadsať rokov pracovali pre KGB a neskôr pre ruské tajné služby.

Osud ruských nelegálov – agentov pod cudzím menom v zahraničí – inšpiroval novinku americkej televízie FX. Sú osemdesiate roky a ani ich vlastné deti netušia, že manželia na predmestí Washingtonu (Keri Russell a Matthew Rhys) pracujú pre nepriateľský štát. Tento stres a napätie sa musia zákonite podpisovať na ich vzťahu, nehovoriac o zdesení, keď sa im do susedstva prisťahuje agent FBI. Seriál nie je vymyslený od stola, vymyslel a produkoval ho bývalý dôstojník CIA Joe Weisberg. Ten sa netají, že to najzaujímavejšie, čo na agentoch pozoroval, nebola ich práca, ale práve to, ako pri vyzvedaní zvládajú mať rodinu a partnerov.

Vplyvný server Indiewire ho zaradil medzi desať najlepších súčasných seriálov, nominácie na Emmy nepremenil možno preto, že je píliš temný a komplikovaný. Zrejme preto ho i u nás vysielajú v nočných hodinách. Treba dúfať, že ho úspech u divákov posunie na lepší čas.

Finisáž 19.00 Bratislava

Rita Koszorús

Na Židovskej ulici v Bratislave vznikol cez leto nový výstavný priestor – pop up galéria Freshmen's, ktorá predstavuje študentov a čerstvých absolventov umeleckých škôl. Na desať dní sa galéria premení na ateliér pozvaného umelca a diváci môžu v priamom prenose sledovať jeho tvorbu. Uplynulých desať dní patrilo Rite Koszorúsovej, ktorá v galérii pracovala na maľbe Diptych, rozvíjajúcej tému dvoch brehov rieky, dvoch identít, spojitostí medzi Východom a Západom, minulosťou a prítomnosťou. Okrem nosného diela si môžete prezrieť aj sériu nových akvarelov a menších formátov. Od zajtra sa už bude priestor Freshmen's pripravovať na Žofiu Dubovú, vernisáž jej výstavy Pozorovanie bude vo štvrtok. (jem)

Tanec, divadlo, hudba / Bratislava A4, 20.00

Tri v jednom



Voľný prúd pocitov, myšlienok, fragmentov pamäti a fantázie premiešanými so vstupmi z reálneho sveta - tak charakterizujú svoje predstavenie Pieco of Monologues/Soliloquy & Monologue tvorcovia. Ako naznačuje aj názov, je to koncept tri v jednom: návštevníci dostanú tanečno-divadelné predstavenie a po ňom ešte samostatný koncert.

Po celovečernej adaptácii záverečnej kapitoly románu Jamesa Joycea Ulysses, ktoré ponúkne súbor Debris company v réžii Jozefa Vlka a choreografii Stanislavy Vlčekovej, sa v druhej polovici večera predstaví v sólovom bloku ako hosť gitarista David Kollar. (her)