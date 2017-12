Nepotrebujú rap, vedia to aj bez neho

Alt-J chcú dokázať, že sú jednou z najúspešnejších britských kapiel. Vydali druhý štúdiový album.

22. sep 2014 o 16:24 Veronika Svorenčíková, dramaturgička Rádia_FM

Po veľkom úspechu s debutovým albumom prišla prekvapujúca správa. Alt – J opustil basgitarista, no Joe Newman, Tom Green a Gus Unger–Hamilton sa rozhodli pokračovať. V rámci aktuálneho turné k novému albumu This is All Yours ich 16. februára uvidí(Zdroj: ALT J)

Za debutový album An Awesome Wave si odniesli prestížnu cenu Mercury, teraz sa na jeho úspech snažia nadviazať novinkou This is All Yours.

„Vyzretejšie skladby, ktoré vyjadrujú to, kde momentálne sme - nielen ako ľudia, ale aj hudobníci a kamaráti.“ Týmito slovami britská kapela Alt-J opisuje album, ktorý vznikal v apríli tohoto roku v Londýne.

Tesne pred jeho nahrávaním zažili šok - celkom nečakane od nich odišiel basgitarista. Kapela sa však rýchlo otriasla a rozhodla sa pokračovať v trojčlennej zostave. „Istým spôsobom sme sa snažili vrátiť do čias, keď sme písali prvý album. Chceli sme byť opäť tou kapelou, ktorá spolu trávi čas v jednom byte, užívali sme si, že sme spolu a že tvoríme,“ uviedli v rozhovore pre web stereogum.com.

Nechcú hrať priemer

Už pred nahrávaním druhej štúdiovky si trojica Joe Newman, Tom Green a Gus Unger-Hamilton uvedomovala, že druhým albumom držitelia prestížnej hudobnej ceny Mercury nesmú sklamať a nároky na nich budú vysoké. Ešte pred samotným nahrávaním sa Alt-J obávali, či všetko stihnú – na nahrávanie totiž mali veľmi krátky čas.

„Veríme si. Veríme tomu, čo robíme, ale od začiatku sme si uvedomovali, že náš druhý album musí byť aspoň rovnako dobrý ako ten prvý. Vedeli sme, že nemôžeme nahrať len nejakú priemernú platňu. Ak by sme si neboli istí, že nespravíme skutočne dobrý album, tak by sme ho nevydali,“ uviedli Alt-J pre the music.com.au.

Len o pár tisíc viac

Hoci sa Alt-J po vydaní debutu dostali medzi tie najúspešnejšie mladé britské kapely, úspech ich nezmenil. A nezmenil ani ich prístup k hudbe. Album nahrávali aj tentoraz v lacnom štúdiu s rovnakým producentom Charliem Andrewom. Ako sami tvrdia, v poradí druhý album ich stál len o pár tisícok viac ako ten debutový.

„Bolo to naše vlastné rozhodnutie. Ešte pred nahrávaním sme premýšľali nad tým, v čom bol náš prvý album dobrý a čo na ňom fungovalo. A to sme nechceli meniť. Ak niečo funguje, načo aj? Navyše, my všetci sme veľmi šetrní a nechceli sme vyhadzovať peniaze zbytočne. Nie sme kapela, ktorá potrebuje, aby ju do luxusného štúdia priviezol osobný šofér. Nemáme problém odviezť sa metrom a správať sa ako normálni ľudia,“ uviedol klávesák kapely Gus Unger-Hamilton pre server music.com.au.

video //www.youtube.com/embed/dCCXq9QB-dQ

Hudba pre ľudí

Alt-J sa po vydaní debutového albumu nezastavili. Množstvo koncertov po celom svete ovplyvnilo aj nový album This is All Yours, na ktorom si vo svojich predstavách cestujú predovšetkým na tie najvzdialenejšie miesta. „Je to album, na ktorom sme sa vybrali na neprebádané miesta, no to sme si uvedomili až vtedy, keď bol hotový,“ uviedli Alt-J.

Až tri skladby na albume patria japonskému miestu Nara. Druhou štúdiovkou Alt-J plynulo nadviazali na debut, žiadne výrazné zmeny od nich nečakajte. Kapela zostala verná svojej obľúbenej nálepke – post hip-hop, teda hip-hop bez rapu.

Predzvesťou albumu, na ktorý si fanúšikovia Alt-J museli počkať len necelé dva roky, bol júnový singel Hunger Of The Pine, v ktorom si kapela požičala úryvok zo skladby Miley Cyrus.

Krátko nato nasledovali ďalšie dva – Left Hand Free a Every Other Freckle. „Pri prvom albume sme si neboli istí, či tie skladby bude vôbec niekto počuť, pri tomto albume sme už vedeli, že ho robíme pre našich fanúšikov. Vznikal s pocitom 'vezmite si ho, urobte si naň vlastný názor a spravte si z neho niečo svoje'. Hudbu robíme pre ľudí,“ povedali Alt-J pre hudobný web stereogum.com.