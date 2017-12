Tipy nadnes

Oddnes si môžete užívať festival Bratislava Design Week, pokračujú Bratislavské hudobné slávnosti a v televízii odporúčame dokument o výnimočnom hercovi.

23. sep 2014

Festival Bratislava

Ako sa robí dizajn

Celý týždeň máte na to, aby ste stihli Bratislava Design Week, začať môžete už dnes.

Bjørn Jørund Blikstad je mladý nórsky dizajnér, ktorý tvrdí, že nechce vyrábať veci. Ani to nerobí, lebo jeho úložný policový systém, ktorý oddnes môžete vidieť na bratislavskom týždni dizajnu (BDW), je vlastne čosi medzi dizajnom a umením. Je to polica a zároveň objekt, ktorý poriadne klame zrak. Jeho autor tvrdí, že ide o „2,5 D“ formát, ale možno nám o ňom porozpráva aj čosi viac. Dnes o 17.00 h máte totiž možnosť zažiť komentovanú prehliadku nosnej výstavy festivalu v centrále na Laurinskej ulici.

Výstava sa volá Work is all Around a je inšpirovaná pesničkou Björk, ktorá spieva, že láska je všade navôkol. Možno počas festivalu rozkvitne aj nejaká tá láska, no medzitým sa môžeme naplno oddať dizajnu. Sedem poschodí donedávna opustenej budovy už zaplnili diela zaujímavých autorov z celého sveta – tých, ktorých mená už majú na svetovej scéne svoje miesto, ale aj nádejných mladých hviezd.

Okrem komentovanej prehliadky nájdete v dnešnom programe BDW aj Bauhaus party – výstavu v Goetheho inštitúte, ktorú vám predstavia Klára Prešnajderová, Maroš Schmidt a Mária Rišková zo Slovenského múzea dizajnu. A hoci je mottom celého festivalu práca, organizátori nezabudli ani na to, že sa treba zabávať a na večer sa môžete nielen o dizajne, ale napríklad aj o láske porozprávať na after párty v Urban House.

Jana Németh

Festival / Bratislava, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 19.30

Dnes na BHS

Violončelista a profesor Raphael Wallfisch patrí do prvej ligy britských hudobníkov. Po komornom večere na festivale Konvergencie si zahrá aj na Bratislavských hudobných slávnostiach, ktoré dnes po jednodňovej prestávke pokračujú práve jeho spoločným večerom so Štátnou filharmóniou Košice. Naštudovali spolu jedno z kľúčových koncertných diel pre violončelo, Dvořákov koncert h mol.

Orchester pod taktovkou dirigenta Leoša Svárovského v prvej polovici večera v Redute uvedie aj symfonickú suitu z filmovej hudby Poručík Kije od Sergeja Prokofieva a Symfóniu č. 5 Dezidera Kardoša. (her)

TV tip ČT 1 20.55

Dokument o výnimočnom hercovi

Od Fausta radšej ruky preč, hovorí sa v umeleckých kruhoch. Goetheho literárna postava vraj môže uškodiť tomu, kto sa jej príliš dotkne. Petr Čepek sa jej nebál práve preto, že do herectva sa vkladal celý. I keď mnohokrát pôsobil, akoby ani nehral. Lepšie povedané, akoby hrali jeho oči, veľké, tmavé, uhrančivé, mnohovravné. Herectvo mu učarovalo, keď sa po otcovej smrti odsťahoval s mamou a bratom do Ostravy, kde ho teta zasvätila do tajomstiev divadla. Po štúdiách v Prahe sa do ostravského divadla vrátil, hoci bez diplomu. Pár dní pred obhajobou diplomovky sa totiž ako jediný postavil za priateľa a spolužiaka Ladislava Mrkvičku, z ktorého chcela moc urobiť rušivý element spoločnosti. Skomplikoval si tým situáciu, navyše podpísal Několik vět a odmietol účinkovať v seriáli o majorovi Zemanovi, no herecké príležitosti jeho hereckú a ľudskú osobnosť jednoducho nemohli obísť.

Stvárnil krásne úlohy v desiatkach filmov a divadelných inscenácií. Dvojrola vo filme Jana Švankmajera Lekce Faust sa symbolicky stala jeho poslednou.

V sobotu 20. sebtembra uplynulo dvadsať rokov od jeho smrti. Nový dokument pri tejto príležitosti iba vzniká, no aj ten prvý z roku 1999 o ňom povie dosť, hoci hlavne cez hovoriace hlavy. Približuje jeho pracovné i rodinné vzťahy a predovšetkým vzácny a silný vzťah k divadlu. (ea)