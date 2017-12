Pozrite si retrospektívu Heleny Třeštíkovej

Do pozornosti dnes dávame aj koncert skupiny Triango so špeciálnym hosťom a literárny večer v Banskej Bystrici.

Filmový tip / Dafilms.com

Online retrospektíva Heleny Třeštíkovej

Prierez tvorbou výnimočnej českej filmárky si do 5. októbra môžete pozrieť doma a zadarmo.

Desaťročia nakrúcala príbeh českých manželov, sledovala narkomanku počas jej boja s drogou, v dokumente zachytila postupný pád mladíka medzi kriminálnu spodinu – to posledné bolo obzvlášť trpké, keď jej objekt filmovania vlastnoručne vykradol byt. Priekopníčku časozbernej metódy vo filme môžeme prirovnávať k tomu, čo režisér Linklater ukazuje v aktuálne vychytenom Chlapčenstve, s tým rozdielom, že príbehy, ktoré ona zachytáva, sú bez hercov, také, že ich „napísal sám život“. Áno, na ňu sedí toto klišé.

Autorka najlepšieho európskeho dokumentu za rok 2008 a inak historicky najkratšie pôsobiaca ministerka českej kultúry oslavuje šesťdesiatpäť rokov. Oslávte to s ňou - prierez tvorbou Heleny Třeštíkovej, ktorý tvorí štyridsať jej filmov, vybral a dal na internetový portál DAfilms.cz, kde ich môžete výnimočne streamovať bez poplatku.

„Nakrúcať nejaký projekt v čase sa nedá nikomu nadiktovať či nanútiť. Musí to vychádzať z vlastného chcenia, inak by to bolo trápenie,“ vysvetlila pri spustení prvej online prehliadky. Slávny cyklus Manželské etudy, dokumenty pre kiná Katka či René aj rarity zo začiatku kariéry sú sprístupnené do nedele 5. októbra. Cez internet môžete i hlasovať o najlepší titul a súťažiť o vstupenky na diskusiu s režisérkou v Prahe.

Miloš Krekovič

Slovenské tance

Festival / Bratislava, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 19.30

Skupinu Triango založil klavirista, skladateľ, dirigent a aranžér Peter Breiner s huslistom Stanom Palúchom a akordeonistom Borisom Lenkom, aby spolu mohli hrať tangá v džezovej úprave s prvkami klasiky. To už celkom neplatí – teda minimálne dnes večer na koncerte v rámci Bratislavských hudobných slávností. Jednak totiž budú na pódiu štyria - hosťom večera je Milan Rendoš (fujara, gajdica, píšťalky, ústna harmonika, drumbľa) a navyše nebudú znieť tangá, ale najnovší Breinerov projekt, ktorý sa volá Slovenské tance. Budú to džezové úpravy ľudových piesní a bude to nepochybne najlepší dnešný koncert v hlavnom meste. (her)

Literárny večer / Banská Bystrica 17.00 h

Maroš Krajňak vo Vile Dominika Skuteckého

Literárne ocenenie Anasoft litera nie je len o tom, že porota vyberie to najlepšie z domácej tvorby, ale aj o tom, že slovenskí spisovatelia majú možnosť priblížiť sa bližšie k svojim čitateľom a naopak. Tak to bude aj dnes vo Vile Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici, kde sa začína séria besied s tohtoročnými finalistami prestížnej ceny. Bude to beseda nielen o písaní, ale aj o rusínskom kraji, keďže dnešným hosťom je Maroš Krajňak. Počas troch rokov publikoval tri knihy a s každou z nich bol nominovaný na cenu Anasoft litera. Otvoril v nich rusínsku tému tak, ako sa o nej dosiaľ nehovorilo. Viac o tom, ako pracuje, aj o svojich knihách Carpathia, Entropia a Informácia, porozpráva osobne. Foto - Michal Burza(jem)