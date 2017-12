Prísľubom z Východu Španieli uverili

Slovenská filmárka Mira Fornay dostala na festivale v San Sebastiane netradičný kompliment.

23. sep 2014 o 16:53 Kristína Kúdelová

Publikum prestížneho filmového festivalu v Španielsku už videlo aj naše filmy a zdá sa, že na nich zapôsobili.

Niekde je automat na colu a fantu, rozšírené sú aj stroje na snickers a mars, v kine Principe v severošpanielskom meste San Sebastian majú automat na knižky. Vedľa 50 odtieňov sivej ponúkajú napríklad aj román HhHH od francúzskeho spisovateľa Laurenta Bineta o Gabčíkovi a Kubišovi.

V tomto kine mali v pondelok popoludní svoje prvé projekcie dva slovenské filmy, Môj pes Killer Miry Fornayovej a Ako sa varia dejiny Petra Kerekesa.

Toto Španieli poznajú

„Nečakajte, že tu nájdete publikum zorientované v slovenskej kinematografii, zas až na taký prehľad si tu, žiaľ, nepotrpíme,“ hovorila nám pred ich začiatkom Rachel, študentka medzinárodných vzťahov, ktorá na festivale patrí do organizačného štábu.

Ale asi aj preto vznikla retrospektívna prehliadka Eastern Promises - Prísľuby z Východu. Riaditeľ festivalu v San Sebastiane si myslí, že najzaujímavejšie filmy dnes vznikajú práve v stredoeurópskom regióne, dokázať to má päťdesiat filmov päťdesiatich mladých režisérov.

A napríklad, Môj pes Killer musel na Španielov zapôsobiť. Kým neprešli všetky záverečné titulky, zo sály sa nepohli a ticho sedeli. Z opisu v katalógu vedeli, že v živote mladého filmového hrdinu bude dôležité stretnutie so skupinou skinheadov, no možno nevedeli, do akých hlbokých, širokých až metafyzických vôd ich Mira Fornay zatiahne.

V diskusii po filme jemne, decentne našľapovali na tému fašizmu a neonacizmu, veď sami majú isté skúsenosti. Pýtali sa napríklad, či tí skinheadi, ktorých na plátne videli, boli skutoční, alebo to len tak herci dôveryhodne hrali. Neboli to herci, a nehrali seba samých. „Len pri nakrúcaní využili časť svojej povahy, možno ich aj nakrúcanie trochu posunulo či inšpirovalo v ich osobnom života. Už napríklad sami urobili boxerský kalendár,“ hovorila Fornay.

Pri písaní scenára vychádzala z niektorých skutočných udalostí a jej veľkou výzvou bolo vystihnúť absurditu, ktorou je rasizmus naplnený. Hlavná cena z festivalu v Rotterdame bola prvým veľkým uznaním za jej prácu, tu v San Sebastiane jej jeden divák povedal: „Ďakujem, bolo to radostné.“ Také slovo ju až zaskočilo. „Všeličo mi už na film povedali, ale toto ešte nie,“ vravela. „Som rada, je to pre nás kompliment po takom náročnom filme.“

Chuť vojenských dejín

Keď sa Peter Kerekes zahľadel na sansebastianskú pláž, spomenul si na svoj film 66 sezón o starom košickom kúpalisku. „Možno by som bol ešte radšej, keby tu premietali ten,“ hovoril s úsmevom. Ale to, že do prehliadky Eastern Promises zaradili Ako sa varia dejiny, je celkom logické. Film o kuchároch z európskych vojenských konfliktov, ktorí si mysleli, že svojou prácou môžu rozhodnúť dejiny, napĺňa túto sekciu už samotnou témou.

A hoci to skeptická Rachel možno nevie, Španieli ho už trochu poznajú. Pred niekoľkými rokmi ho premietali v štyridsiatich španielskych mestách - a v Čile. Autor tohto netradičného distribučného filmu uveril, že Kerekesov dokument môže mať veľký ohlas, a nielen vo filmovej tlači. A aj mal.

Akokoľvek vážne veci sa skrývajú za Kerekesovou dôvtipnou režisérskou hrou, Španieli si aj chuť jeho filmu evidentne užili. „Vtedy som, bohužiaľ, nemohol do Španielska prísť,“ hovorí Kerekes. „Pravidelne som však dostával odkazy s prosbou o rozhovor s miestnymi verziami Šarmu alebo Nového času pre ženy.“

