Pozrite si film, ktorému Hollywood neveril

Dnes dávame do pozornosti film Liberace!, 36. Voices Live v bratislavskom divadle a vernisáž výstavy Ilony Németh v galérii tranzit.sk v nových priestoroch.

25. sep 2014 o 0:00 Jana Németh

TV tip / HBO Comedy 20.25

Liberace!

Michael Douglas a Matt Damon vo výnimočnom filme, ktorý sa do amerických kín nedostal.

Je to už dávno, čo Michael Douglas navštevoval svojho otca v Palm Springs a nemohol si nevšimnúť, akého mal nápadného suseda. Valentino Liberace mával podľa jeho slov na sebe toľko zlatých šperkov, až sa okolo neho vytvárala obrovská žiara. Aspoň tak opisoval hviezdu 70. rokov, odetú do bizarných extravagantných kostýmov, ktoré dávali jeho obľúbenej estrádnej šou ten správny lesk.

Liberace bol kráľom vo svojej kategórii. Obklopený trblietavým gýčom však uveril, že sláva je všetko. Keď režisér Steven Soderbergh zavolal Michaelovi Douglasovi s ponukou na úlohu výstredného klaviristu, najprv vraj zaváhal. Nebol si istý, či by ho na plátne mal stvárniť práve on. Napokon však prikývol a keď vlani film uvádzali na filmovom festivale v Cannes, pred novinármi sa mu na chvíľu zlomil hlas. Úloha Liberacea bola prvou ponukou, ktorú dostal, odkedy ochorel na rakovinu, a aj vďaka tomuto filmu sa vraj pozbieral z ničoty.

Nech je to však akokoľvek, stále sme nepovedali to hlavné. Film Liberace! totiž nie je žiadna biografická dráma, ktorá vám rozpovie príbeh slávneho šoumena. Je to milostný príbeh. A má blízko k tragédii, ale aj ku komédii. A hoci je Michael Douglas v kabátoch vyšívaných flitrami úžasný, ešte väčšiu pozornosť si zaslúži Matt Damon. Napokon – tento film nevznikol podľa Liberaceho memoárov, ale jeho mladého milenca – Scotta Thorsona, ktorého hrá práve Damon. Liberace sa síce celý život pokúšal zakamuflovať svoju homosexuálnu orientáciu a dával svojmu agentovi riadny honorár, aby to na verejnosti ustrážil, no medzitým zabudol, že sa doňho môže niekto naozaj zaľúbiť. Bol to naivný, mladý Thorson, ktorý sa počas piatich rokov ich vzťahu zmenil na nepoznanie. A keď nedostal späť to, čo dával, nahneval sa.

Snímku Liberace! vlani uviedli aj naše kiná, do amerických sa však nedostala. Soderbergh nenašiel podporu v Hollywoode, ktorý sa zľakol, že by tento film bol až príliš „gay“. Vyrobil ho teda s televíziou HBO a práve tá ho vysiela aj dnes večer.

Vernisáž 18.00 h / Bratislava

Tranzit.sk otvára na novej adrese

Dnes o 18.00 h otvára galéria tranzit.sk v nových priestoroch. Namiesto na Zlaté piesky, kde donedávna pôsobila, si teraz treba namieriť na Beskydskú ulicu 12 v Bratislave. A hoci je to pomerne veľká zmena, programové zameranie známej značky sa nemení - stále chce pracovať na vytváraní vzťahu medzi umením a spoločnosťou, pričom kladie dôraz na prelínanie jednotlivých umeleckých disciplín.

Nového priestoru sa ako prvá ujala jedna z najvýraznejších domácich umelkýň – Ilona Németh, ktorá dnes na vernisáži výstavy Opravená verzia predstaví nové diela. Zameriavajú sa najmä na interpretáciu histórie z pohľadu osobnej skúsenosti, pamäti a spomienok, kultúrnej a národnej identity, politiky a ideológie. „Citlivo a vyváženým spôsobom kombinuje dokumentárne, naratívne i symbolické prvky a predostiera názory, ktoré v konečnom dôsledku súvisia s témou osobnej zodpovednosti,“ píše kurátorka Judit Angel. Výstava Ilony Németh potrvá do 31. októbra.

Bratislava 19.00

Jeden večer, veľa zážitkov

Voices Live sa dá ťažko opísať jedným slovom – je to totiž program, počas ktorého sa na pódiu strieda všakovaká zmes ľudí z najrôznejších oblastí – od hudby cez dizajn či literatúru až po rôzne neziskovky a projekty, ktoré pomáhajú vytvárať lepší život v tejto krajine. Dnes večer je v bratislavskom divadle Tower Stage už tridsiate šieste vydanie a aby ste vedeli, čo presne možno očakávať, tak napríklad prídu zahrať bratislavská skupina Zlokot a Genius Locci – indie-folková kapela, ktorú založili dve sestry. Dizajn zastúpi Jakub Liška, ktorý pozdvihol tradičnú rodinnú keramikársku dielňu na úspešnú značku modranska. Zuska Kepplová porozpráva o knihe 57 km od Taškentu a producent Róbert Slovák vysvetlí, ako to bolo s nakrúcaním prvého slovenského hororu, ale to ešte stále nie je všetko. Viac zistíte na voices.sk, a ak sa vám nepodarí prísť naživo, program sa dá vidieť aj online na metoo.sk.