Tlieskajte mu, prišiel o všetky peniaze

S Antoniom Banderasom sa dá aj filmová kríza osláviť, ukázal festival v San Sebastiane.

24. sep 2014 o 18:08 Kristína Kúdelová

Kontakty aj vlastné peniaze použil slávny španielsky herec na to, aby pomohol nakrútiť film mladému režisérovi.

Španielsky film Autómata je príkladom, že ak má nejaká kinematografia ambíciu, aby ju uznávali vo svete, najprv by mala mať fanúšikov aj doma.

Keď sa v pokladnici pred najväčšou kinosálou v San Sebastiane vypredávali posledné lístky, v dlhom a trpezlivo čakajúcom rade lemujúcom cestu do kina sa ozvali radostné výkriky. „To už asi ide Antonio,“ usmievala sa predavačka.

Herectvo ako koníček

Čakali ho mladé dievčatá aj elegantné dôchodkyne a hoci vrelý potlesk občas prekrylo hysterické výskanie, nebolo to žiadne choré šialenstvo. Španieli sa iba tešili, že ich obľúbený herec je zase doma a chceli mu to dať najavo. Sci-fi? Podľa toho kde. U nás takú atmosféru ešte slovenský film nevyvolal.

Antonio Banderas urobil celkom slušnú kariéru v Hollywoode, primeranú tomu, že je z Európy a že ho rodný akcent predurčoval najmä na akčných hrdinov alebo „latino loverov“.

Pred časom sa však presťahoval do New Yorku s predsavzatím, že sa mu z nakrúcania opäť stane koníček. So Stevenom Soderberghom prežil duchaplnú filmovú hru v trileri Haywire, Pedro Almodóvar ho vtiahol do temných sfér duše v Koži, ktorú obývam a v chystanom filme Terrencea Malicka Knight of Cups odrecitoval deväťstranový monológ o „vesmíre a nechtoch na nohách“.

Tiekla krv, pot aj slzy

Film Autómata sa na festivale v San Sebastiane dostal do hlavnej súťaže. Antonio Banderas v ňom má hlavnú úlohu a je aj jeho producentom. Čo znamená, že z neho nič nemá, naopak.

„Štát nám nechcel dať peniaze, tak som doň vložil svoje. Vzdal som sa honoráru a využil som všetky dobré kontakty, priateľstvo s Javierom Bardemom či Melanie Griffithovou. Pri nakrúcaní tiekla krv, pot aj slzy,“ hovoril Banderas po premiére.

Tak trochu vzal na seba aj spoločenskú úlohu, pretože chce upozorniť na to, ako nepriaznivo sú pre filmárov nastavené súčasné zákony. Keby nebolo jeho slávy, mladý režisér Gabe Ibáňez by film Autómata sotva nakrútil.

Mimochodom, je to science­fiction, príbeh z neurčitej a pesimistickej budúcnosti, kde už človek stráca svojbytnosť a moc, a začínajú o ňom rozhodovať stroje, ktoré kedysi sám vymyslel. Veľmi často v ňom znie slovo robot, známe už asi sto rokov, odkedy ho v románe RUR použil Karel Čapek. Výrazne ho ovplyvnili aj viaceré žánrové klasiky, čo v zásade neprekáža, no keďže nemá vlastnú ucelenú estetiku ani myšlienkový koncept, tak trochu sa rozpadá.

Ticho, Antonio sa pozerá

Možno to bolo dôsledkom nedostatku peňazí a možno to je len ďalší dôkaz, že dobrých filmov vo svete až tak veľa nevznikne a že aj tie najprestížnejšie festivaly majú problém vytvoriť napínavú súťaž.

Autómata má vlastne šťastie, že sa takto stratí v priemere. Keby ho hrali v Cannes, rozmaznané publikum by ho možno vypískalo. Lenže, hrali ho v San Sebastiane. A tu takmer nikto nedal nespokojnosť najavo, diváci v sále slušne a úctivo sedeli, až kým sa neskončil. Iné by si asi ani nedovolili, keď vedeli, že sa spolu s nimi na film pozerá aj Antonio Banderas.

