Aj dizajnéri majú svoje cesty vášne

Jeden festival strieda druhý, ako je možné, že Ravela, Šostakoviča a Kančeliho uvidíte na celom Slovensku, čo sa oplatí pozerať večer v televízii? Kultúrne tipy na piatok.

26. sep 2014

Dizajnérske cesty vášne

Ešte sa ani nestihol skončiť bratislavský týždeň dizajnu, už sa začína viedenský

Ak ste už náhodou v Bratislave stihli výstavy, workshopy a ešte aj odborné fórum, na ktoré prišli zaujímaví dizajnéri zo sveta porozprávať, ako to vyzerá, keď pracujú a ešte stále nemáte dosť dizajnu, dnes sa začína Vienna Design Week.

Ȏsmy ročník festivalu v spolupráci s viedenskými múzeami, dizajnérskymi ateliérmi a autormi z celého sveta prinesie viac než stovku výstav, prezentácií, filmových prehliadok či odborných diskusií.

Minulý ročník prilákal takmer štyridsaťtisíc návštevníkov, tentoraz opäť zopakuje populárnu súčasť programu – takzvané cesty vášne. Vybrané tradičné rakúske firmy pozývajú dizajnérov, aby hravým, experimentálnym spôsobom vstúpili do ich výroby. Tento rok napríklad spolupracovalo holandské duo BCXSY s lokálnou sklárskou dielňou J. & L. Lobmeyer a českí dizajnéri deForm sa „infiltrovali“ do rodinnej obuvníckej dielne. Hotové produkty si diváci môžu pozrieť počas špeciálnych obhliadkach po týchto vybraných manufaktúrach.

Dejiskom viedenského týždňa dizajnu je tretí viedenský obvod, festivalová centrála sídli v barokovom paláci Palais Schwarzenberg, výstavy však nájdete aj v Rakúskom múzeu úžitkového umenia MAK a program pre deti v múzeu ZOOM. Na to všetko máte čas do budúcej nedele 5. októbra, dokedy festival vo Viedni potrvá. Ten bratislavský sa končí skôr - už v nedeľu večer, tak ak ste ho ešte náhodou nevideli, poponáhľajte sa.

Čo dnes na BHS? Ravel, Šostakovič, Kančeli

Koncert + TV tip 20.00

Ravelov Koncert pre klavír a orchester G dur v podaní francúzskeho virtuóza Jeana-Yva Thibaudeta, ktorého „vystúpenie prináša radosť, jas a muzikalitu a každá nota sa v jeho podaní mení na perlu“ (The New York Times). K tomu ešte kľúčové Šostakovičovo orchestrálne dielo (Symfónia č. 5) a skladba Warzone Giju Kančeliho, jedného z najväčších súčasných autorov komponujúcich symfonickú hudbu.

To je program ďalšieho silného večera festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. Festival oslavuje tento rok päťdesiatku a je dobre, že nemyslí len na publikum v hlavnom meste. Dnešný koncert ponúka v priamom prenose v spolupráci s RTVS, ktorá ho odvysiela na Dvojke. Ak máte možnosť vidieť ho naživo v podaní Slovenskej filharmónie v Redute, určite ju treba využiť.

Monikino kino

Koncert / Trenčín, klub Lúč 22.00

Keď česká elektropopová skupina Midi Lidi vyhlásila, že na druhom albume už hity vystriedajú city, prejavilo sa to v niekoľkých pesničkách, ako bola napríklad Pokoj. Ešte lyrickejší je nový projekt, do ktorého lídra populárneho tria zatiahla Slovenka Monika Midriaková. Ako naznačuje názov Monikino kino, to ona prináša hudobné nápady a spieva, kým Petr Marek má na starosti texty (v slovenčine!) a aranžmány. Debutový album je jedným z príjemných prekvapení jesene a atmosféru, ktorá pripomína tvorbu britských the xx prináša aj na turné po Slovensku – včera ich videl piešťanský ŽiWell, dnes hrajú v trenčianskom Lúči spolu s Jelly Belly a Youcoco

Vernisáže/ Koncerty

Dominik Hlinka

Dnes o 18.00 h otvorí bratislavská Galéria Cypriána Majerníka výstavu Dominika Hlinku – Geodézia obrazom. Kurátorkou je Lucia Miklošková.

Aha, bude krstenie

Dnes o 19.00 h uvedú v Berlinke (SNG Bratislava) autorskú knihu dizajnéra Tomáša Kompaníka s názvom AHA, ktorá spája tradičnú slovenskú výšivku so súčasným grafickým dizajnom. Súčasťou programu je aj workshop ľudových tancov pod vedením tanečného združenia Dragúni.

Za svetlom

Galéria Štefana Prokopa v Pezinku pozýva na vernisáž výstavy Za svetlom, ktorá predstaví najnovšie sochy a kresby Verony Prokopovej. Vernisáž sa začne o 17.00 h.

Jan Šerých

Bratislavská galéria Soda otvára dnes o 19.00 h výstavu českého umelca Jana Šerýcha s názvom Teorie relativity 1. Kurátorom je Ondřej Chrobák, potrvá do 14. novembra.

Rozlúčkový koncert

Dnes o 20.00 zahrá v bratislavskom klube U Dežmára kapela Kosa z Nosa a britský pesničkár Frank Winter, ktorý na Slovensku žil desať rokov – bude to jeho posledný koncert u nás.

Long Slow Distance

Košická Make up Gallery otvára dnes o 18.00 h na novej adrese. Na Kováčskej ulici 25 predstaví výstavu Kataríny Hládekovej Long Slow Distance.

Televízne tipy na večer

Rallye smrti 2 - Joj 20.30

Na ostrove Terminal je umiestnené prísne väzenie. Krvilačná bitka medzi väzňami, ktorú náhodne nakrútil televízny štáb, sa dostane do vysielania, čo vyvolá obrovský ohlas u televíznych divákov.

Priepasť - 21.50

Režisér James Cameron (Terminátor, Votrelci, Titanic, Avatar) a jeho vizuálne podmanivý príbeh o stretnutí jadrovej ponorky s mierumilovnými mimozemšťanmi na dne podmorskej priepasti.

Bad Boys - Markíza 22.15

Zohraný policajný tandem (W. Smith, M. Lawrence) sa preháňa v čiernom porsche ulicami Miami a bravúrne rieši banálne prípady. Tentoraz ich čaká tvrdá práca so šéfom drogového gangu, ktorý nezanecháva žiadne stopy.

Slávne dialógy - ČT 1 22.15

Václav Postránecký uvádza slávne scénky od najväčších českých majstrov humoru Miroslava Horníčka a Miloša Kopeckého, Jiřiny Bohdalovej s Vladimírom Dvořákom či Vladimíra Menšíka.

Tajomný let - Prima family 22.35

Nedávno prišla o manžela, teraz o dcéru. Triler s Jodie Fosterovou v úlohe matky, ktorá prežíva na palube lietadla do New Yorku nočnú moru a musí dokázať posádke aj ostatným cestujúcim, že nie je šialená.

Redigované - Dvojka 22.50

Nezmyselná smrť tehotnej Iračanky, nevinné obete nastražených bômb, znásilnenie dievčaťa a vyvraždenie jej rodiny, odvetná poprava amerického vojaka. Drsný portrét násilia, čo produkuje ďalšie násilie.