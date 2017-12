Novinky v našich kinách

25. sep 2014 o 0:00 Miloš Ščepka

Posledný septembrový týždeň prináša do kín pre každého niečo: slovenský hraný debut, film podľa populárneho seriálu, meditatívnu dokumentárnu klasiku, život a smrť očami koňa, českú drámu (aj) z Afganistanu a romantickú sci-fi.

Deti

Slovenská republika-Česká republika 2014, 100 minút.

Scenár: Marek Leščák. Réžia: Jaro Vojtek. Kamera: Tomáš Stanek. Strih: Maroš Šlapeta. Hudba: Michal Nejtek. Účinkujú: Éva Bandor, János Gosztonyi, Vlado Zboroň, Roman Bubla, Martin Horváth, Richard Felix, Arnold Nagy a ďalší. Slovenská premiéra 25. septembra 2014, ASFK

Celovečerný hraný debut slovenského dokumentaristu Jaroslava Vojteka (My zdes, Hranica, Cigáni idú do volieb) je poviedkový film. Príbehy Syn, Maratón, Kanárik a Otec vytvárajú obraz rôznych podôb vzťahu rodičov a detí. Každý sa odohráva v inom ročnom období a navzájom predstavujú vrstevnatú mozaiku o tom, že život nie je to, čo chceme, ale to, čo máme. „Vzťah medzi rodičmi a deťmi, ktorý ovplyvňuje celý náš život, ma vždy zaujímal. Pretože je to vzťah daný, narodíme sa doň a nič iné, ako ho žiť, prežívať, zažívať, starať alebo nestarať sa oň, nemôžeme,“ povedal na margo svojho diela autor. Film je súčasťou tohtoročného Projektu 100.

Equalizer

The Equalizer, USA 2014, 132 minút.

Scenár: Richard Wenk. Réžia: Antoine Fuqua. Kamera: Mauro Fiore. Strih: John Refoua. Hudba: Harry Gregson-Williams. Účinkujú: Chloë Grace Moretz, Denzel Washington, Marton Csokas, Bill Pullman, Melissa Leo, Johnny Messner, Haley Bennett, Vladimír Kulich, Robert Wahlberg, David Harbour, Alex Veadov, Allen Maldonado, Owen Burke, Dan Bilzerian a ďalší. Slovenská premiéra 25. septembra 2014, ITAFilm

Americká televízia CBS v rokoch 1985 až 1989 nakrúcala kriminálny seriál Equalizer o penzionovanom agentovi Robertovi McCallovi, ktorý pomáha ľuďom v ťažkostiach. Filmovej adaptácie sa s rozpočtom 50 miliónov dolárov zhostil režisér Antoine Fuqua, preslávený snímkami Training Day, Slzy slnka či Pád Bieleho domu. Denzel Washington v titulnej role zachraňuje v Bostone malú Teri (Chloë Grace Moretz) z pazúrov ruských gangstrov.

Koyaanisqatsi

Koyaanisqatsi: Life Out of Balance, USA 1982, 86 minút.

Scenár: Ron Fricke, Michael Hoenig, Godfrey Reggio, Alton Walpole. Réžia: Godfrey Reggio. Kamera: Ron Fricke. Strih: Ron Fricke, Alton Walpole. Hudba: Philip Glass. Slovenská premiéra 25. septembra 2014, ASFK

Projekt 100 Asociácie slovenských filmových klubov vracia do našich kín poetickú obrazovo-hudobnú esej Godfreya Reggia. Meditatívny dokument bez slov, prvý svojho druhu, stavia do kontrastu harmóniu prírody s disharmonickým agresívnym vplyvom človeka. Nečakané, často šokujúce zábery sú radené v premyslenej montáži a úzko prepojené s minimalistickou hudbou Philipa Glassa. Novátorsky poňatý film vyvolal v roku 1982 senzáciu a získal mnoho ocenení. Reggio naň nadviazal nasledujúcimi snímkami Powaqqatsi (1988) a Naqoyqatsi (2002).

O koňoch a ľuďoch

Hross í oss / Of Horses and Men, Island-Nemecko-Nórsko 2013, 81 minút.

Scenár a réžia: Benedikt Erlingsson. Kamera: Bergsteinn Björgúlfsson. Strih: David Alexander Corno. Hudba: David Thor Jonsson. Účinkujú: Helgi Björnsson, Halldóra Geirharđsdóttir, Kristbjörg Kjeld, Ingvar Eggert Sigurðsson, Charlotte Bøving a ďalší. Slovenská premiéra 25. septembra 2014, Film Europe

Celovečerný hraný scenáristický aj režijný debut islandského herca a divadelného režiséra Benedikta Erlingssona je vyrozprávaný z pohľadu koní. Typicky islandsky vtipné príbehy ľudí i kopytníkov sú zasadené do čistej divokej prírody. Film získal množstvo ocenení vrátane šiestich islandských filmových cien Edda a zastupoval Island v súťaži o nomináciu na Oscara. Producentom bol uznávaný islandský filmár Fridrik Thor Fridriksson.

Všiváci

98 minút, Česká republika 2014

Scenár a réžia: Roman Kašparovský. Kamera: Vladimír Smutný. Strih: Adam Dvořák. Hudba: Miroslav Chyška. Účinkujú: Ondřej Vetchý, Ondřej Malý, Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Kryštof Hádek, Jiří Langmajer, Iva Janžurová, Marek Taclík, Andrea Kerestešová, Tatiana Vilhelmová, Nikol Moravcová, Sabina Remundová a ďalší. Slovenská premiéra 25. septembra 2014, Bontonfilm

Česká dráma scenáristu a režiséra Romana Kašparovského s provokatívnym názvom rozpráva o dvoch bratoch – špičkovom neurochirurgovi Mikim (Jiří Langmajer) a prchkom Richardovi (Ondřej Vetchý) zvanom Ricky, ktorý sa práve vrátil z misie v Afganistane a prehráva boj s dlhmi, vzťahmi i so zapojením sa do normálneho života. Starať sa o dcéry mu pomáha matka (Iva Janžurová). Nakrúcalo sa aj počas výcviku príslušníkov 43. výsadkového práporu Armády Českej republiky a tiež na autentických miestach v Afganistane – na základni Shank v provincii Lógar.

Východiskový bod

I Origins, USA 2014, 107 minút.

Scenár, réžia, strih: Mike Cahill. Kamera: Markus Förderer. Hudba: Will Bates, Phil Mossman. Účinkujú: Michael Pitt, Brit Marling, Astrid Berges-Frisbey, Archie Panjabi, Charles W. Gray, Cara Seymour, William Mapother, Steven Yeun, Rhonda Ayers a ďalší. Slovenská premiéra 25. septembra 2014, Barracuda Movie

Aj druhý dlhometrážny film scenáristu, režiséra a v tomto prípade aj strihača Mike Cahilla je science fiction s prvkami mystiky. Doktor Ian Gray (Michael Pitt), molekulárny biológ, špecializovaný na štúdium evolúcie oka sa po drsnej životnej rane úplne ponorí do práce. Tá prinesie prekvapivý objav, ktorý spochybní Grayovu vieru v rozum a vedu, zmení jeho skeptický postoj voči mystickým silám. Nová teória popiera všetko, v čo ľudstvo doteraz verilo. Ian sa rozhodne riskovať vedeckú reputáciu i zdravý rozum a vydá sa na šialenú misiu, ktorá má iba malú nádej na úspech.