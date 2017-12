Martinus Cena Fantázie 2014 zverejnila finalistov

Najprestížnejšia slovenská literárna súťaž v oblasti fantastických žánrov, Martinus Cena Fantázie 2014, vyhlásila finalistov, ktorí sa pobijú o víťazstvo vo verejnom čitateľskom hlasovaní.

26. sep 2014 o 8:00

Z piatich finalistov štyria nováčikovia

V pondelok 22. 9. 2014 boli v bratislavskom kníhkupectve Martinus vyhlásené výsledky prvého kola literárnej súťaže Martinus Cena Fantázie 2014. Spomedzi 157 súťažiacich poviedok do finálovej päťky podľa bodovania poroty postúpili (v abecednom poradí):

- Richard Brenkuš (Praha) – Kontraktor;

- Ján Franko (Pezinok) – Deň, keď piatok trinásteho skončil

- Adriana Markovičová (Bratislava) – Svedectvo Miliducha Grg-Neduživého vo veci konca Angálie

- Marek Mittaš (Prievidza) – Kamaráti

- Dominika Polakovičová (Blatné) – Oakville

Z pohľadu fantastických žánrov sa do finále dostali dve fantasy, dve hororové a jedna sci-fi poviedka.

„Z tohtoročných finalistov sú štyria v rámci súťaže úplní nováčikovia,“ hovorí Ivan Aľakša, administrátor súťaže. „Jediné známe meno z histórie Ceny Fantázie je Marek Mittaš, ktorý sa súťaže zúčastnil v roku 2011 a rok predtým, keď skončil šiesty, teda tesne pred finále a jeho poviedka Pozostatky bola uverejnená v zborníku Fantázia 2010. Druhou zaujímavosťou je, že Richard Brenkuš sa dostal v tomto roku do finále slovenskej, aj prvého ročníka anglickej súťaže.“ Druhé kolo súťaže sa začne na konci septembra. Už od 29. 9. 2014 bude finálová päťka postupne, čo deň to poviedka, zverejnená na portáli Kultura.sme.sk a o konečnom poradí a víťazovi dvanásteho ročníka súťaže rozhodnú čitatelia v internetovom hlasovaní.

Súťaž a hlasovanie

Výsledky budú slávnostne vyhlásené 8. 11. 2014 na Medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave, kde bude zároveň pokrstený nový zborník poviedok Fantázia 2014.

V prvom kole hodnotila všetkých 157 poviedok päťčlenná porota v zložení: Adela Banášová, Jana Šlinská, Lucia Lackovičová, Daniel Hevier a Marek Kolcun. Porota nepoznala autorov súťažných poviedok, tí boli zverejnení až s výsledkami prvého kola.

V dvanástom ročníku Martinus Ceny Fantázie súťažilo 67 autoriek a 90 autorov, okrem Slovenska aj z Česka, Švajčiarska, Francúzska a Írska (podmienkou súťaže je poviedka písaná v slovenskom jazyku). Z celkového počtu bolo 68 fantasy, 51 sci-fi a 38 hororových poviedok.

Popri Cene Fantázie boli zároveň vyhlásení finalisti pridružených cien, z ktorých o víťazoch rozhodnú porotcovia jednotlivých ocenení. Finalisti pridružených cien (v abecednom poradí):

Cena spoločnosti Intel pre najlepšiu sci-fi poviedku

Tomáš Bozó (Rapovce) - Príbeh o planéte č. 9237a38

Richard Brenkuš (Praha) - Kontraktor

Marian Kubicsko (Nitra) - Jožo Fero a záhada družstevného sadu

Džany von Trouser (Bratislava) - Ovis aries: Záchrana sveta

Barbora Vinczeová (Šahy) - Fialky

Cena Béla pre najlepšiu hororovú poviedku, hodnotená vydavateľstvom Artis Omnis

Katarína Galovičová (Soľ) - Zmizni, sestrička

Michaela Hirtlová (Prievidza) - Kristína sa bojí tmy

Lukáš Makovník (Veľký Krtíš) - Jazdec apokalypsy

Dominika Polakovičová (Blatné) - Oakville

Eva Polakovičová (Bratislava) - Ticho nad mestom

Cena OZ Fantázia pre najlepšiu fantasy poviedku

Ján Gálik (Hubová) - 201 217

Andrej Jáchim (Šamorín) - Achátový vĺčik

Lucia Lenická (Kráľová nad Váhom) - Temnovlasá Barbora

Anna Olejárová (Bratislava) - Mačka a Motúzik

Miro Švercel (Zürich, Švajčiarsko) - Perúnova Sekera

Cena Bibliotéky, hodnotená spoločnosťou Incheba, a. s.

Juraj Búry (Nová Baňa) - Tridsiaty škriatok na svete (fantasy)

Simon Crabak (Banská Bystrica) - Starostlivosť o magického živočícha v praxi (fantasy)

Katarína Čavojová (Bratislava) - Ako som si nezobral lesnú princeznú (fantasy)

Janka Javorka (Nitra) - V hlave krakena (sci-fi)

Džany von Trouser (Bratislava) - Ovis aries: Záchrana sveta (sci-fi).

Novinkou v tomto roku bola literárna súťaž pre české a slovenské fantastické poviedky v anglickom jazyku. Ide o prvý ročník, do ktorého sa zapojilo 23 autorov. Poviedky hodnotil americký spisovateľ Mike Resnick, redaktor Rádia Slovakia International George Christopher a prekladateľ a autor Michal Jedinák. Zo súťaže vznikne e-zborník poviedok a výsledky budú rovnako vyhlásené na knižnom veľtrhu Bibliotéka v novembri tohto roku. Finalisti prvého ročníka Fantázia Award (v abecednom poradí):

Fantázia Award 2014

Brynn Absolon (Bratislava) - The Witch of Lychgate (fantasy)

Richard Brenkuš (Praha) - Three days with Mirabel (sci-fi)

Lívia Hlavačková (Bratislava) - Death at the Alchemist’s Lab (fantasy)

Daniel Klimek (Piešťany) - The season of coyotes“ (horror)

Barbora Vinczeová (Šahy) - The Pomegranate“ (fantasy)

Martinus Cena Fantázie na internete

