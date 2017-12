Skupina AC/DC prišla o gitaristu Malcolma Younga

Austrálski rockeri už nebudú hrať so zakladajúcim členom. Malcolmovi Youngovi údajne diagnostikovali demenciu.

26. sep 2014 o 13:35 sita

Malcolmovi Youngovi údajne diagnostikovali demenciu. Gitaristu kapely AC/DC previezli do sanatória v Sydney, kde mu poskytujú 24-hodinovú starostlivosť.

BRATISLAVA. Zakladajúci člen austrálskej kapely AC/DC, gitarista Malcolm Young, údajne trpí demenciou.

Pre denník The Sydney Morning Herald to uviedol nemenovaný zdroj blízky hudobníkovej rodine.

Nahradí ho synovec

"Ak by ste s Malcolmom boli v jednej miestnosti, vyšli by ste z nej a o minútu by ste sa vrátili späť, nepamätal by si, kto ste. Úplne prišiel o krátkodobú pamäť," povedal.

Ako ďalej prezradil, 61-ročného rodáka zo škótskeho Glasgowa previezli na žiadosť jeho manželky Lindy do sanatória v Sydney, kde mu poskytujú 24-hodinovú starostlivosť.

Správy o Youngových zdravotných problémoch prenikli na verejnosť tento rok v apríli.

Spevák Brian Johnson uviedol v júli v rozhovore pre britský mesačník Classic Rock, že muzikanta museli hospitalizovať. Neprezradil však, aké problémy kolegu trápia. Young si chcel dať pôvodne pre chorobu od AC/DC na istý čas pauzu.

Nahrávacia spoločnosť kapely neskôr informovala, že pre jeho stav sa k formácii už nevráti. V skupine ho nahradil synovec Stevie Young.

video //www.youtube.com/embed/EcZ2PdU2IRg

Novinka v decembri

Kapelu AC/DC založili v roku 1973 bratia Malcolm a Angus Youngovci. V roku 1975 vydali debutový album High Voltage, po ktorom nasledovalo ďalších päť štúdioviek.

Po vydaní šiesteho albumu Highway To Hell (1979) sa skupina takmer rozpadla. Príčinou bolo úmrtie speváka a spoluautora piesní Bona Scotta, ktorý 19. februára 1980 vo veku 33 rokov zomrel na otravu alkoholom, keď jeho telo nezvládlo noc plnú alkoholu v istom nočnom podniku v Londýne.

Jeho rodičia však hudobníkov presvedčili, aby pokračovali. Kapela teda angažovala speváka Briana Johnsona a ešte v tom istom roku vydala svoj najpredávanejší album Back In Black.

Nasledovali nahrávky ako For Those About To Rock We Salute You (1981), Blow Up Your Video (1988), Ballbreaker (1995) či Stiff Upper Lip (2000). Predali vyše 200 miliónov kópií nahrávok.

Ich najnovší album Rock Or Bust by mal vyjsť 1. decembra. V roku 2003 ich uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.