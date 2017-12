Divadelnou inscenáciou roka sú Láskavé bohyne v SND

Kde si môžete pozrieť udeľovanie cien Dosky, čo zaznie na BHS, prečo sa oplatí vidieť Ornamenty a čo ponúkajú večer televízie? Toto sú naše kultúrne tipy na víkend.

27. sep 2014 o 0:00 Eva Andrejčáková

A víťazom sa stáva...

Pozrite si udeľovanie cien za kľúčové divadelné udalosti roka

Tv Tip / Sobota, Dvojka 19.30

Už pri nomináciách na ceny Dosky 2014 bolo jasné, že Slovenské národné divadlo má viditeľný náskok. Iste to neznamená, že inde než na prvej scéne neuvidíme porovnateľné, neraz aj kvalitnejšie predstavenia, no fakt je, že SND je najviac na očiach, či sa mu to páči, alebo nie, a jeho tvorcovia si to uvedomujú. Výsledkom toho bola pestrá, premyslená a dobrá dramaturgia uplynulej sezóny, čo SND vynieslo dokopy 15 z 24 nominácií na prestížnu divadelnú cenu.

Víťazi sú od piatkového večera známi a v sobotu večer si ich, obklopených hipsterskou atmosférou, môžu pri preberaní cien pozrieť aj televízni diváci.

Na celej čiare to vyhrala divadelná lahôdka SND Láskavé bohyne, ktorá sa napokon stala najlepšou inscenáciou s najlepšou réžiou a Ľuboš Kostelný v hlavnej úlohe nacistického dôstojníka získal cenu za najlepší mužský herecký výkon.

Téma nacizmu zabodovala aj v kategórii najlepšej herečky – stala sa ňou Zdena Studenková, ktorá v pôvodnej inscenácii hry Leni, tiež z dielne SND, stvárnila hlavnú postavu Hitlerovej režisérky. Do tretice sa prvá scéna môže pýšiť objavom sezóny - stali sa ním dramaturgovia Daniel Majling a Miriam Kičiňová za inscenáciu Desatoro.

Jedným z najvýraznejších divadelných počinov tejto sezóny bola bezpochyby inscenácia hry Karola Horáka Svedectvo krvi zo Štátneho divadla Košice, ktorá približuje historické skutočnosti zo života troch Košičanov, dnes svätcov. Získava cenu za najlepšiu scénografiu (Tom Ciller) a najlepšiu scénickú hudbu (Katarzyna Borek a Wojciech Orszewski). Titul za najlepšie kostýmy prisúdili tentoraz kritici vďaka Mariji Havran inscenácii Láska na Kryme z divadla Astorka.

Víkend na BHS

Festival / Bratislavské hudobné slávnosti

Sobota, 16.00 a 19.30 / Nedeľa, 11.00 a 19.30

Štyri koncerty môžu cez víkend v priestoroch Slovenskej filharmónie vidieť návštevníci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. Sobotňajší program otvorí recitál speváčky Heleny Becse-Szabó, ktorá s pianistom Petrom Pažickým uvedie piesne slovenských klasikov prvej polovice 20. storočia a Bélu Bartóka a večer bude patriť slávnym ruským menám. Veľký symfonický orchester P. I. Čajkovského s dirigentom Vladimirom Fedosejevom uvedie Symfonické tance od Rachmaninova, Slávnostnú predohru a husľový koncert č. 1 a mol Dmitrija Šostakoviča. Sólistom bude víťaz prestížnej súťaže Kráľovnej Alžbety Andrej Baranov.

V nedeľu dopoludnia festival ponúka verejnú generálku na Koncert operných árií a zborov, ktorého hlavnou hviezdou bude Edita Gruberová a víkendov na BHS uzavrie večer Českej filharmónie s dielami Fišera, Prokofieva a Dvořáka.

Ornamenty

Koncert / Sobota / Bratislava, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava 19.00

Že folklór nemusí byť len záležitosť generácie starých rodičov ani tradičných festivalov ľudovej kultúry, už dokázalo niekoľko projektov. K tým najnovším a najzaujímavejším patria Ornamenty. Je čo počúvať aj na čo sa pozerať. Na pódiu je vľavo sláčiková skupina a cimbalista zo SĽUK-u, oproti nim etnodžezové trio Pacora posilnené o multiinštrumentalistu Mareka Pastírika a Ján Šicko, ktorý hudbu umocňuje pôsobivou videoprojekciou. Znejú ľudové motívy, postupy z džezu aj klasickej hudby a nielen inštrumentálky, ale aj niekoľko pesničiek (spev Eva Miškovicová).

Televízne tipy na víkend

SOBOTA

Neskrotná Angelika, Doma 20.00

štvrté pokračovanie neobvyklých dobrodružstiev krásnej a odvážnej Angeliky. Tentoraz sa Angelika (Michele Mercierová) vydá na more medzi pirátov.

Konečná, Markíza 20.30

Šerif Ray (Arnold Schwarzenegger) pôvodne pracoval v losangeleskej polícii, ale po jednej nepodarenej akcii skončil ako šerif ospalého mestečka pri mexických hraniciach. Jeho dlhé dni plné nudy utne telefonát agenta FBI.

Základ rodiny, Joj plus 22.25

Romantická komédia o večne podráždenej a konzervatívnej riaditeľke korporácie (Sarah Jessica Parkerová). Tá musí na istý čas opustiť prostredie, na ktoré je zvyknutá. Čaká ju totiž vianočná návšteva rodiny jej priateľa.

Divoké stvorenia južných krajín, Dvojka 22.30

Šesťročná Hushpuppy žije uprostred bažín, ktoré sú od zvyšku sveta oddelené ochrannou hrádzou. Matku už dávno nemá a otec je často preč, takže je odkázaná sama na seba a spoločnosť divokých zvierat.

NEDEĽA

Kukura, Dvojka 20.10

Z kritiky poklesnutej televíznej tvorby, ktorá kazí divácky vkus i morálku hercov, prerastie monológ divadelného riaditeľa do rozmerov bilancovania svojho života v kultúre. Záznam úspešnej inscenácie divadla Aréna.

Zelené peklo, Joj plus 22.25

Tréning špeciálnej jednotky v dažďovom pralese sa skončí tragicky. Vyšetrovania sa ujme policajná dôstojníčka a pomôcť jej má bývalý elitný vojak. John Travolta, Sanule L. Jackson a Connie Nielsenová v americkej dráme.