Deti Jara Vojteka sa vo svete nestratia

Žiadne atraktívne klamstvá alebo nejaké prikrášľovanie. Namiesto láskavých a sladkých hollywoodskych rozprávok film Deti ponúka skutočnú realitu.

28. sep 2014 o 18:23 Miloš Ščepka

Aktuálnym trendom umeleckého filmu je verizmus. Nový „nový realizmus“. Vlani sa víťazom benátskeho festivalu stal „inscenovaný dokument“ Gianfranca Rosiho Sacro GRA. Tohto roku hlavná porota ocenila hneď tri filmy, v ktorých herci spolu s nehercami na autentických miestach inscenujú skutočnosť s minimálnou dávkou fikcie: ruské Poštárove biele noci Andreja Končalovského, turecký Sivas Kaana Müjdeciho a iránsky Ghesseha Rakšan Banietemadovej.

No aj v Berlíne prednedávnom bodovali pozoruhodné filmy Cézar musí zomrieť bratov Tavianiovcov či Epizóda zo života zberača železa Danisa Tanovića. Dlhometrážny hraný debut dokumentaristu Jara Vojteka Deti sa v ich konkurencii nestratí.

Nula zostane nulou

Najviac azda pripomína Müjdeciho Sivasa – príbeh z tureckého vidieka, v ktorom si zanovitý záškolák vypestuje náhradné citové puto s bojovým psom. Vo Vojtekovej poviedke Kanárik je to žltý spevavec z Dobšinej, ktorý odmieta spievať.

Müjdeci aj Vojtek dávajú prednosť nemilosrdnej pravde pred rozprávkami o tom, že si svoje životy riadime sami a iba na nás samých záleží, či budú plné, šťastné a úspešné. V podstate ide o negáciu hollywoodskeho filmového sna, v ktorom odstrkovaný, zaznávaný a ostrakizovaný vždy uspeje a zvíťazí. Zero to hero.

Vojtek nás nechce zabávať atraktívnymi klamstvami. Nula uňho zostáva nulou, nech sa snaží ako len chce. To však neznamená, že je prázdna, bezvýznamná, nezaujímavá a nemôže dojímať.

Všetci sme deti

„Trojgeneračný“ filmový plagát naznačuje, že Deti môžu byť o troch stavoch večného dieťaťa – muža: chlapec-chlap-starec. Film však nie je takto rafinovaný. Štyri poviedky na seba v prvom pláne nijako nenadväzujú, každá sa odohráva v inom ročnom období a každá je samostatná. Spoločné majú minimalistické príbehy. Slúžia na vykreslenie situácií, charakterov, prostredí, vzťahov a najmä nálad.

Dominuje smútok, tragická až baladická bezmocnosť. Dotýka sa beznádeje, no ešte ňou nie je. Každá z hlavných postáv sa usiluje zmeniť svoj neradostný údel. Otec dúfa, že s prispením ľudového liečiteľa mu autistický syn prejaví lásku. Mladý Róm uteká z väzenia, aby zistil, prečo sa mu žena a syn odmlčali. Chlapec, žijúci s rezignovanou matkou a bezcitným otčimom, sa s vtáčikom v klietke vyberie na súťaž kanárikov. Ženu opustil manžel, a tak vezme umierajúceho otca k bulharskému moru, kde mu kedysi bolo najlepšie.

Všetko snaženie postáv akoby bolo vopred tragické, odsúdené na neúspech. Každú z postáv však opúšťame prv, ako sa o tom môžeme presvedčiť. Zostáva iskierka nádeje.

Omamná kvetina pravdy

Výstižné, presne zvolené prostredia, dokonalá práca hercov i nehercov (dospelých rovnako ako detí), prirodzené repliky, dokumentaristicky presvedčivá, nástojčivá kamera so zmyslom pre psychologický detail, metaforu i krásu prostého obrazu, svojrázna, no presná hudba, nápaditá práca s ruchmi, ale najmä hlboké pochopenie, vcítenie sa do duší ľudí, trpiacich vymieraním emócií a krutá, smutná, výrečná pravda bez príkras – to sú hlavné devízy Vojtekovej prvotiny. Nehovorí všetko. Nevnucuje sa. Doznenie, ale aj dotvorenie a interpretovanie mnohých motívov, scén či celých poviedok s dôverou zveruje publiku.

Pieseň Jany Kirschner k záverečným titulkom je zaiste zaujímavá, no v mysli nejedného diváka skôr bude znieť text českého pesničkára Vladimíra Mertu: Pravda je omamná květina, slabé nezabije a silné nezahojí.