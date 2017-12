Katka Koščová cestuje s Oknom

Dnes dávame do pozornosti turné Katky Koščovej a ďalšie vydanie z prednáškového cyklu Re:visited.

Po dlhšej pauze vydala nový album a predstaví ho na turné

Po piatich rokoch ju prestali baviť staré pesničky a po materskej dovolenke sa rozhodla vrátiť s novými. Speváčka Katka Koščová s klaviristom Danom Špinerom nahrali kolekciu trinástich vecí, ktoré sa voľne pohybujú medzi šansónom, džezom a folkom, ktorá vyšla pod názvom Oknom.

„Sú to v prvom rade pesničky, nechcem ich nijako škatuľkovať. Album sme nahrávali len pár dní, chceli sme docieliť živý, možno až koncertný zvuk, preto celá kapela nahrávala spolu naraz. Túžili sme zachovať takú tú lajfkovú špinu a život, preto je na albume minimum strihov a ladenia,“ tvrdí. Ako to znie naživo, predvedie v týchto dňoch na turné po Slovenska.

Okrem Daniela Špinera ju sprevádzajú Jan Chalupa (bicie), Rasťo Uhrík (kontrabas) a ako špeciálny hosťom akordeonista Michal Červienka. Začínajú dnes v hlavnom meste, končia budúci týždeň v Košiciach.

Kedy a kde

Katka Koščová – Oknom tour

01. 10. Bratislava, hotel Tatra

02. 10. Nitra, Music a Cafe

03. 10. Zvolen, stará radnica

04. 10. Banská Bystrica, klub HaD

06. 10. Prešov, DJZ, malá scéna

07. 10. Poprad, dom kultúry

08. 10. Košice, Kulturpark

Prednáška 17.00 h

Svetoví kurátori hovoria o umení

Dom umenia / Kunsthalle Bratislava (KHB) dnes pokračuje v diskusno-prednáškovom formáte s názvom Re:visited. Jeho dramaturgia je jednoduchá – pozýva k nám renomovaných zahraničných teoretikov umenia. Tentoraz prídu o umení do priestorov klubu KHB rozprávať David Elliot a Bojana Pejić, ktorí sa dlhodobo venujú téme súčasného vizuálneho umenia krajín východnej a strednej Európy a stáli aj za projektom After the Wall: Art and Culture in post-Communist Europe. David Elliot bude hovoriť najmä o IV. moskovskom bienále, ktoré tento rok kurátoroval, Bojana Pejić nazvala svoju časť Good Girls_pamäť, túžba, sila. Téma nadväzuje na výstavu v rumunskom múzeu súčasného umenia, ktorá v jej koncepcii predstavila šesťdesiat žien a definovala kľúčové pôsobenie žien.

TV tipy:

Nova cinema 20.00 / Madisonské mosty

Na rodinnej farme sa stretnú súrodenci Caroline a Michael, aby v spoločnosti právnika vybavili pozostalosť po ich matke (Meryl Streepová). Prekvapí ich jej posledná vôľa a ďalší závet im neznámeho muža (Clint Eastwood).

Dvojka 20.00 / Srdce

Viete, že prvú transplantáciu srdca na Slovensku vykonali v lete 1968 a ďalšiu až o niekoľko dekád neskôr? História jednej z najkomplikovanejších operácií, ktorej priekopníkom u nás bol MUDr. Karol Šiška.

Dajto 20.15 / Na dostrel

Detektív (Bruce Willis) pokračujúce v šľapajach svojej rodiny už piatu generáciu. Jedného dňa pri naháňačke s masovým vrahom zomrie jeho otec a on sa nedokáže zmieriť s oficiálnou verziou vyšetrovania.

Joj plus 20.45 / Policajt drábom

Bud Spencer opäť v akcii! Inšpektor Rizzo nepotrebuje strelnú zbraň, stačia mu päste, jeho túžbou je konečne očistiť mesto od prostitúcie a obchodu s drogami. Jeho nadriadený si však myslí, že jeho neortodoxné metódy nie sú správne

ČT 1 22.15/ Smrt černého krále

Praha 30. rokov minulého storočia. Do plnej električky nastupuje mladé pekné dievča, ktoré okamžite upúta pozornosť muža, no ten sa mu snaží ukradnúť kabelku. Ďalší prípad pre policajného radu Vacátka a jeho inšpektorov.

Dvojka 22.20 / Den pro mou lásku

Fotografka (Marta Vančurová) a študent stavebnej fakulty (V. Harapes) sú mladí manželia a žijú v útulnom podkrovnom byte s dcérkou. Ich život naruší tragédia. Film režiséra Juraja Herza z roku 1976.