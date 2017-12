David Fincher: Nenahovárajte si, že všetko bude fajn

Do kín prichádza film Davida Finchera Stratené dievča. V hlavnej úlohe sú Ben Affleck a Rosamund Pike

30. sep 2014 o 17:52

DAVID FINCHER je jeden z najlepších svetových režisérov, svoj talent už viackrát prejavil v mysterióznych príbehoch s mrazivým nepokojom. Taký by mal byť aj jeho nový film Stratené dievča. Príbeh o mužovi, ktorému náhle a podozrivo zmizne manželka, nakrútil podľa knihy Gillian Flynnovej.

Čo ste si pomysleli, keď ste dočítali knihu Stratené dievča?

„Pomyslel som si, že Gillian Flynn vystihla niečo, čo som ešte nevidel. Vystihla tú narcistickú črtu, ako nám záleží na tom, ako nás ľudia vidia a s kým nás vidia a spájajú. Človek sa projektuje do rôznych predstáv o sebe a tom druhom, ale raz ten druhý môže povedať: Dosť. Už nechcem byť manželom, manželkou tvojich snov. A v tom prináša táto kniha pozoruhodný a moderný pohľad na vzťahy.“

Je pochopiteľné, aký záujem malo asi štúdio adaptovať populárnu knihu. Ale čo k tomu priviedlo vás?

„Je úlohou filmárov, aby si hľadali také témy, ktoré ich zaujímajú. Niekto k filmom pristupuje tak, že si hovorí: Určite to bude niekoho zaujímať. Mne také čosi nedáva žiadny zmysel. Preto sa vždy sám seba pýtam: Je v tom pre mňa niečo zaujímavé?“

Dá sa povedať, že tento príbeh má dvoch rovnocenných hrdinov? Lebo zdá sa, že Amy a Nick sa navzájom dopĺňajú a podporuju.

„Gillian veľmi prispela k tomu, že scenár je trochu iný ako kniha. V knihe sa často píše: Povedal. Povedala. Čitateľ môže vstupovať do hláv oboch, môže načúvať myšlienkam jedného aj druhého, aj tým najintímnejším. Vo filme sa to však nedá. Film musí byť v pohybe, v akcii. Museli sme nájsť spôsob, ako ich myšlienky sfilmovať. Tie Amine sa dali pochopiť cez jej denník, tie Nickove zasa cez jeho správanie.“

Pristúpili ste aj k iným zmenám? K takým, čo by vyplývali z vašich preferencií, z vášho rozhodnutia, čo by bolo dobré treba zvýrazniť alebo potlačiť?

„Ani nie. Skôr mi šlo o to, aby som z príbehu odstránil košatosť. Gillian strávila roky nad rukopisom a čakaním nad jeho vydaním, potom zas prepisovala knihu do scenára. A predsa nebol problém vysvetliť jej, že veci, ktorým venovala v knihe štyri kapitoly, sa vo filme objavia len v jednej scéne. Bolo jej len treba pripomínať, že na všetko máme len dve hodiny.“

Takže to bola vlastne bezbolestná spolupráca?

„Tu sa o bolesti vôbec nedá hovoriť. Bolo napĺňajúce pracovať s niekým, kto chápal, že jeho príbeh sa na plátne neobjaví v kompletnej forme. Ona si dokázala predstaviť pätnásťročné dievčatko, filmovú fanúšičku, ktorá sedí v kine v treťom rade, je popcorn a sleduje dej. To je vzácne. Mnohí na jej mieste by sa zablokovali, trvali by na každej drobnosti, bez toho, že by vedeli, ako to do filmu začleniť.“

Nepridržiavala sa príliš knihy?

„Nešlo o to, že nájdeme niekoho, kto zdemoluje vlastné dielo. Potrebovali sme len normálne medzi sebou debatovať a vysvetliť si, že niektoré veci, hoci sú aj v románe perfektne umiestnené a použité, vo filme skrátka nejde ukázať. Gillian sa vždy spýtala: A čo keby sme to ukázali takto? Vo filme treba viac ukázať ako povedať, a ona z toho mala radosť.“

Našli ste nejaké filmy, ktoré ste svojim hercom pri príprave odporučili?

„Ani nie. Tento príbeh skôr zapadá do správ, ktoré vysielajú spravodajské stanice. Do kinematografie ani tak veľmi nepatrí. Dalo by sa povedať, že korene má v reality šou alebo vo vampirizme, vyžívaní sa v tragédiách.“

Je to film najmä o vzťahoch? Alebo ste v ňom videli príbeh sveta, v ktorom dnes žijeme a kde majú veľký vplyv bulvárne médiá?

„Základom tohto filmu je malá historka, ktorá unesie aj viac priestoru. Snažili sme sa nenarušiť alchýmiu knihy, kde sú všetky možné trilerovité, mysteriózne pasce, ktoré zároveň veľa vypovedajú aj o spoločenských aj osobných témach.“

Prečo ste sa rozhodli obsadiť Bena Afflecka do postavy Nicka?

„Bolo dosť dôležité, že Ben má skúsenosti s mediálnou pozornosťou a so štvanicou, s tým, že nemá vôbec žiadnu kontrolu nad tým, čo sa o ňom hovorí. On to vie prezentovať tak, že je to frustrujúce, strašidelné a pritom aj nesmierne zábavné. To málokto vie, a to bolo veľmi prínosné.“

A Rosamund Pike?

„Rosamund má dve zaujímavé črty. Prvou je, že je nečitateľná. Vždy som bol hrdý na to, ako viem ľudí prečítať, už len podľa toho, ako vystupujú napríklad v televízii. Ale ju som neprečítal. A druhá vec, ktorá sa na nej prejavila, je, že je jedináčik. Vyrastala ako orchidea a viac sa stretávala s dospelými. A podľa mňa aj filmová Amy mala byť jedináčikom.“

video //www.youtube.com/embed/Ym3LB0lOJ0o

Aj iní herci sú zaujímaví.

„Nájsť Carrie Coon (Nickovu dvojičku) bolo veľmi ťažké, pretože sme potrebovali niekoho, kto by vyžaroval absolútnu blízkosť s Benom. A to bolo veľmi ťažké zahrať. Tylera Perryho (hrá Nickovho advokáta) som poznal, ale viac ako muža než herca. Pozrel som si jeho filmy a zaujal ma jeho pokoj, oči a hlas.“

Spomínali ste už, že aj obsadenie postavy bývalého priateľa Amy bolo dôležité.

„Áno. To je taká filmová postava, ktorá v zásade v skutočnom živote neexistuje. Je to absurdná postava. Je to štyridsaťročný mamičkin synáčik, ktorý pochádza z bohatého prostredia a zbiera orchidey. Je to len taký literárny koncept a kým nepochopíte, aké miesto bude mať v príbehu, je totálnou hádankou. Potrebovali sme niekoho neuchopiteľného, nestáleho, kto by mal intelekt, inštinkt, bol všestranným hercom, do drámy aj do muzikálu. Neila Patricka Harrisa som už poznal, ale väčšinou len z odovzdávaní cien Tony. Vravel som si, že keď ma dokáže zaujať pri odovzdávaní cien, stojí zato ho stretnúť.“

Dokážete sa teraz pozrieť na hotový film a tešiť sa z toho, že ste dosiahli, čo ste chceli a vyhli sa tomu, čo ste nechceli?

„Je možno zopár scén, ktoré by som prerobil, keby som mohol, ale nemá veľmi zmysel o tom hovoriť. Boli by o sto percent lepšie? Neboli. Boli by maximálne o pätnásť percent lepšie. Urobili sme skrátka film, do ktorého sme sa pustili. Taký je môj pocit.“

A ešte otázka k hudbe, k spolupráci s Trentom Reznorom a Atticusom Rossom. Keď ste nakrúcali Mužov, ktorí nenávidia ženy, vraveli ste im, aby evokovali izoláciu a chlad. Aké zadanie dostali teraz?

„Asi to bude znieť čudne... Keď som im pustil film, spýtali sa ma: A akú hudbu máš na mysli? A ja som im povedal: Film je o maskách, o predstieraní dobrého suseda, dobrého manžela, dobrej manželky. Takže hudba by mala byť ako melódie, čo vám púšťajú v kúpeľoch, saune, keď idete na masáž. Chcel som od nich hudbu, ktorá by sľubovala, že všetko bude fajn. Samozrejme, takej sa od Trenta a Atticusa nikdy nedočkáte. V ich podaní nemôže byť reč o hudbe, ktorá by niekoho upokojila.“

Rozhovor denníku SME poskytla distribučná spoločnosť Barracuda Movie.